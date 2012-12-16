Araştırma :İnternet, haber kaynağı anlamında geleneksel basılı ve görsel medyayı geride bırakabilir





Teknoloji geliştikçe insanların bilgi elde etme kaynakları da sürekli değişiyor. İlk olarak basılı yayınlarla başlayan haber alma macerası, daha sonra radyonun ve televizyonun devreye girmesiyle görsel medyaya yöneldi. Uzun süre görsel medyanın hakimiyeti devam etse de internet erişiminin kolaylaşması ile yeniden yön değiştirdi.



Ofcom tarafından yapılan bir araştırma, haber kaynağı açısından internetin görsel medyayı geride bırakacağını ortaya koyuyor.



ABD, Fransa,İtalya, İngiltere gibi belirli ülkelerde yapılan araştırmaya göre, insanlar haberi daha çok internetten almaya başladı. Haber kategorilerinde ulusal haberler daha çok televizyon üzerinden alınırken, spor haberleri genelde aynı oranda televizyon ve internetten alınıyor. Magazin haberleri ise en çok internetten elde ediliyor. Radyo ile gazete/dergi kaynakları ise en fazla yüzde 10 oranına çıkabiliyor.



Ulusal haberler ele alındığında Fransa'da televizyon üzerinden haber edinme en yüksek orana sahip. Ankete katılanların yüzde 58'i televizyon yoluyla haberleri takip ederken,yüzde 26 internet üzerinden, yüzde 5 dergi/gazete üzerinden, yüzde 7 ise radyodan takip ediyor.



İtalya'da ise internetten haber edinme oranı en yüksek. Ankette yüzde 40 oranında televizyondan haber takip edilirken, yüzde 48 oranında internetten haber takibi yapılıyor. Dergi/gazete yüzde 7, radyo yüzde 2 oranında kalıyor.



ABD'de haberin edinilme türleri yüzde 47 ile televizyon, yüzde 40 ile internet, yüzde 5 gazete/dergi, yüzde 2 ise radyo şeklinde.



Gazete/dergi üzerinden haber edinme oranı en yüksek yüzde 10 oranına çıkabiliyor ve bu oran Almanya'da geçerli.



Spor haberlerine bakıldığında televizyon en fazla yüzde 44 ile Japonya'da izlenirken, internet ise yüzde 43 ile en fazla İspanya'da kullanılıyor. Diğer medya kaynakları yüzde 7 üzerine çıkamıyor.



Magazin haberleri en fazla internetten takip ediliyor. Televizyon en fazla yüzde 27 ile İspanya'da izlenirken, internet yüzde 40 ile en fazla İtalya'da takip ediliyor. Diğer medya kaynakları ise yüzde 10 oranını geçmiyor.



Anket sonuçları aslında çok da şaşırtıcı değil. Pek çok gazete, sanal ortama aboneliklerini taşırken, bazıları tamamen basılı ortamı bırakıp internete ve mobil platformlara yöneldi. İnternet erişiminin kolaylaştığı bu dönemde habere heryerden ve anında erişilebiliyor. Dolayısıyla televizyonda belirli bir saati beklemek veya bayilerde gazete aramak gerekmiyor. Geleceğe yönelik tahminler basılı gazeteciliğin tiraj açısından çok düşük seviyelere ineceği yönünde.



Televizyon kanalları da artık haber için ayrı bir kanal ayırırken, ilgiyi üzerinde tutmak için asıl kanalında daha çok dizi, yarışma gibi eğlenceye yönelik içerikler sunuyor.





http://paidcontent.org/2012/12/14/internet-may-soon-beat-tv-as-main-source-of-national-news/