Araştırma şirketi, Volvo XC90'ı İngiltere'nin en güvenli aracı seçti

2002 yılından bu yana satışta olan ve şimdiye kadar 50 binden fazla satan Volvo XC90 modeli, Thatcham Research tarafından şimdiye kadar test ettikleri en güvenli araç olarak seçildi. Araştırmacılar, bunun sebebi olarak sürücüyü potansiyel kazalara karşı uyaran tehlike algılama sistemini ilk kullanan araçlardan biri olmasını gösterdi.
Bu sistemin güncel versiyonları Otonom Acil Durum Freni (AEB) olarak adlandırılıyor. Günümüzde yaya algılama, bisikletli algılama gibi özelliklere sahip olan bu sistem, olası kazaları otomatik olarak fren yaparak önleyebiliyor. Volvo XC90, şimdilerde satılan pek çok araçta standart olarak sunulan bu teknolojiyi ilk kullanan araçlardan bir olarak öne çıkıyor.
Farklı versiyonları bulunan bu teknolojide, diğer araçları ve yayaları algılamak için genellikle lazerler, kameralar ve radarlar kullanılıyor. Bu sistemin güncel versiyonlarında, park yerinden geri geri çıkmak gibi tehlikeli manevralar esnasında yayalar algılanarak olası bir yaralanmanın önüne geçilebiliyor. Thatcham Research, bu teknolojiyi emniyet kemerinden bu yana gerçekleşen en önemli gelişme olarak nitelendiriyor.
https://www.telegraph.co.uk/news/2018/04/15/britains-safest-car-revealed-no-road-deaths-16-years/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
https://www.motor1.com/news/237427/uber-volvo-autonomous-tech-crash/
En güvenli araç seçilmesi bu açıdan normal yani.
Şimdi volvo'da ölen olmamış'çıların ağzından düşmez bu haber.