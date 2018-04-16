Araştırma şirketi, Volvo XC90'ı İngiltere'nin en güvenli aracı seçti

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Ürettiği otomobillerin sağlam ve güvenli oluşuyla dünya çapında bir şöhrete sahip olan Volvo’nun XC90 modeli, yapılan bir araştırmaya göre İngiltere’nin en güvenli otomobili olarak ilan edildi. Bağımsız laboratuvar Thatcham Research’ün araştırmasına göre, 16 yıldır satışta olan bu modelde kaza sonucu ölen herhangi bir sürücü yada yolcu olmadı.

2002 yılından bu yana satışta olan ve şimdiye kadar 50 binden fazla satan Volvo XC90 modeli, Thatcham Research tarafından şimdiye kadar test ettikleri en güvenli araç olarak seçildi. Araştırmacılar, bunun sebebi olarak sürücüyü potansiyel kazalara karşı uyaran tehlike algılama sistemini ilk kullanan araçlardan biri olmasını gösterdi.

Bu özellik 2018 Volkswagen Golf'te de standart

Bu sistemin güncel versiyonları Otonom Acil Durum Freni (AEB) olarak adlandırılıyor. Günümüzde yaya algılama, bisikletli algılama gibi özelliklere sahip olan bu sistem, olası kazaları otomatik olarak fren yaparak önleyebiliyor. Volvo XC90, şimdilerde satılan pek çok araçta standart olarak sunulan bu teknolojiyi ilk kullanan araçlardan bir olarak öne çıkıyor.

Farklı versiyonları bulunan bu teknolojide, diğer araçları ve yayaları algılamak için genellikle lazerler, kameralar ve radarlar kullanılıyor. Bu sistemin güncel versiyonlarında, park yerinden geri geri çıkmak gibi tehlikeli manevralar esnasında yayalar algılanarak olası bir yaralanmanın önüne geçilebiliyor. Thatcham Research, bu teknolojiyi emniyet kemerinden bu yana gerçekleşen en önemli gelişme olarak nitelendiriyor.

https://www.telegraph.co.uk/news/2018/04/15/britains-safest-car-revealed-no-road-deaths-16-years/