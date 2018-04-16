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Araştırma şirketi, Volvo XC90'ı İngiltere'nin en güvenli aracı seçti

İngiltere'de 2002 yılından bu yana satışta olan Volvo XC90, bağımsız laboratuvar Thatcham Research tarafından ülkenin en güvenli aracı seçildi. Araçta 16 yıldır ölümlü kaza yaşanmadığı belirtildi.
1 yıl
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11
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Araştırma şirketi, Volvo XC90'ı İngiltere'nin en güvenli aracı seçti
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Ürettiği otomobillerin sağlam ve güvenli oluşuyla dünya çapında bir şöhrete sahip olan Volvo’nun XC90 modeli, yapılan bir araştırmaya göre İngiltere’nin en güvenli otomobili olarak ilan edildi. Bağımsız laboratuvar Thatcham Research’ün araştırmasına göre, 16 yıldır satışta olan bu modelde kaza sonucu ölen herhangi bir sürücü yada yolcu olmadı.

2002 yılından bu yana satışta olan ve şimdiye kadar 50 binden fazla satan Volvo XC90 modeli, Thatcham Research tarafından şimdiye kadar test ettikleri en güvenli araç olarak seçildi. Araştırmacılar, bunun sebebi olarak sürücüyü potansiyel kazalara karşı uyaran tehlike algılama sistemini ilk kullanan araçlardan biri olmasını gösterdi.

Araştırma şirketi, Volvo XC90'ı İngiltere'nin en güvenli aracı seçti
 
Bu özellik 2018 Volkswagen Golf'te de standart

Bu sistemin güncel versiyonları Otonom Acil Durum Freni (AEB) olarak adlandırılıyor. Günümüzde yaya algılama, bisikletli algılama gibi özelliklere sahip olan bu sistem, olası kazaları otomatik olarak fren yaparak önleyebiliyor. Volvo XC90, şimdilerde satılan pek çok araçta standart olarak sunulan bu teknolojiyi ilk kullanan araçlardan bir olarak öne çıkıyor.

Farklı versiyonları bulunan bu teknolojide, diğer araçları ve yayaları algılamak için genellikle lazerler, kameralar ve radarlar kullanılıyor. Bu sistemin güncel versiyonlarında, park yerinden geri geri çıkmak gibi tehlikeli manevralar esnasında yayalar algılanarak olası bir yaralanmanın önüne geçilebiliyor. Thatcham Research, bu teknolojiyi emniyet kemerinden bu yana gerçekleşen en önemli gelişme olarak nitelendiriyor.


https://www.telegraph.co.uk/news/2018/04/15/britains-safest-car-revealed-no-road-deaths-16-years/ Yorum Yaz
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Sirrüs 1 yıl en beğenilen
İkinci fotoğraf neden Volkswagen? Resmen kavga sebebi.
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karagozgilh 1 yıl Hemican
Volvo'nun sürücü yardımcı sistemleri aktif değilmiş, Uber kendi sistemlerini kullanıyormuş
https://www.motor1.com/news/237427/uber-volvo-autonomous-tech-crash/
Volvo'nun sürücü yardımcı sistemleri aktif değilmiş, Uber kendi sistemlerini kullanıyormuşhttps://www.motor1.com/news/237427/uber-volvo-autonomous-tech...
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nacker 1 yıl
2003 modeli dahi small overlap'tan %100 başarı ile geçti. 15 sene önce bu arabanın sunduğu güvenliği, bugün bile sağlayamayan SUV'lar var hala. Ki 2018 modelindeki başarıyı yakalayan başka hiç bir SUV yok piyasada. Buna Audi'ler, MB'ler falan da dahil.
En güvenli araç seçilmesi bu açıdan normal yani.
Şimdi volvo'da ölen olmamış'çıların ağzından düşmez bu haber.
2003 modeli dahi small overlap'tan %100 başarı ile geçti. 15 sene önce bu arabanın sunduğu güvenliği, bugün bile sağlayamayan SUV'lar var hala. Ki 2018 modelin...
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x2yk 1 yıl
Ya bu Volvo 'yu övmeyin şu kadar tamam eskiden Volvo idi birçok patenti bunlar geliştirdi eyvallahta artık Volvo kalitesine ulaşan bir sürü firma var dengelendi birçok firma kaç kere batan Hyundai bile piyasada yarışan firma oldu..
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EmreGLC 1 yıl x2yk
Hyundai kaç kere batacaktı
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nacker 1 yıl
2003 modeli dahi small overlap'tan %100 başarı ile geçti. 15 sene önce bu arabanın sunduğu güvenliği, bugün bile sağlayamayan SUV'lar var hala. Ki 2018 modelindeki başarıyı yakalayan başka hiç bir SUV yok piyasada. Buna Audi'ler, MB'ler falan da dahil.
En güvenli araç seçilmesi bu açıdan normal yani.
Şimdi volvo'da ölen olmamış'çıların ağzından düşmez bu haber.
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golfçü_ 1 yıl
ikinci resimde golf 7.5 lansman sarı var yanlışlık olmasın xc90 mı golf mü en güvenli :))))
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khytr89 1 yıl
valla bence bu işte bir hile var. zira uberin arabası da bundandı ama kadını göremedi. Nasıl en güvenlikli araba oluyor ?
hadi şoför dalgındı tamam, uberin sistemi de başarısızdı tamam ama volvonun ki madem güvenlik konusunda iddialı 3. aşama olarak tespit edip durması gerekirdi.
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Hemican 1 yıl khytr89
Hocam o araba Uberin surucusuz sisteminin test edildigi bir arabaydi. Volvo`nun orjinal sistemlerinin calisir durumda oldugunu bile sanmiyorum. Mutalaka Volvo`nun sistemi iptal edilip yerine UBer sistemi kurulmustur. Yoksa zaten arada Volv`nun sistemi mudahele etse adamlar kendi sistemlerini test edemelzer duzgun.
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Ünal 1 yıl
Aracın içindeki ölümlerden mi bahsediyor yoksa genel kaza ölümleri mi?
Genel kazalarsa UBER aracının öldürdüğü adam adam değil miydi? Araç içi ölümlerse o ayrı tabi.
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burgfb 1 yıl
Volvo haberlerini çok görmeye başladım sitede diğer markalarıda adaletli şekilde aldığı ödüllerle gündeme getirebilirsiniz. Mesela
diehaber.com/...
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Sirrüs 1 yıl en beğenilen
İkinci fotoğraf neden Volkswagen? Resmen kavga sebebi.
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