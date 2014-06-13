Araştırmacılar vücudun su ihtiyacını belirleyebilen giyilebilir bir sensör geliştirdi





Günümüzde akıllı telefonlara ve giyilebilir cihazlara göre geliştirilen sensörler sayesinde yaşamsal pek çok fonksiyonu ve fitness hareketlerini kolayca takip edebiliyoruz. Bunlar arasında sağlık kurumlarından sertifika alarak şeker gibi değerleri ölçenler de mevcut.





Sandia Ulusal Laboratuvarları kurumunun araştırmacıları bileğe takılan ve deri üzerinden vücudun su ihtiyacını algılayabilen bir sensör geliştirdi.





Sensörün altında yer alan mikro iğneler deriye yapışarak hücreler arasındaki sıvı miktarını algılıyor ve güvenli seviyenin altına düştüğü zaman kullanıcısını uyarıyor. Sensör özellikle sportif ve askeri alanlar ile hastanelerde hasta takibi için kullanılabilecek.





Proje şimdilik geliştirme aşamasında ancak Sandia Ulusal Laboratuvarları sensörün bir an önce ticari hayata geçirilmesi için çalışmalarına devam ediyor.

http://www.eurekalert.org/pub_releases/2014-06/dnl-pes060314.php