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Araştırmacılar vücudun su ihtiyacını belirleyebilen giyilebilir bir sensör geliştirdi

4 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Araştırmacılar vücudun su ihtiyacını belirleyebilen giyilebilir bir sensör geliştirdi

Günümüzde akıllı telefonlara ve giyilebilir cihazlara göre geliştirilen sensörler sayesinde yaşamsal pek çok fonksiyonu ve fitness hareketlerini kolayca takip edebiliyoruz. Bunlar arasında sağlık kurumlarından sertifika alarak şeker gibi değerleri ölçenler de mevcut.

Sandia Ulusal Laboratuvarları kurumunun araştırmacıları bileğe takılan ve deri üzerinden vücudun su ihtiyacını algılayabilen bir sensör geliştirdi. 

Sensörün altında yer alan mikro iğneler deriye yapışarak hücreler arasındaki sıvı miktarını algılıyor ve güvenli seviyenin altına düştüğü zaman kullanıcısını uyarıyor. Sensör özellikle sportif ve askeri alanlar ile hastanelerde hasta takibi için kullanılabilecek. 

Proje şimdilik geliştirme aşamasında ancak Sandia Ulusal Laboratuvarları sensörün bir an önce ticari hayata geçirilmesi için çalışmalarına devam ediyor. 

http://www.eurekalert.org/pub_releases/2014-06/dnl-pes060314.php Yorum Yaz
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ardarda45 4 yıl
dilin damağın kurursa su içersin çok zor olmasa gerek
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TheRad67 4 yıl
Olum zaten hiç su içmiyorum
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byaahmet 4 yıl
Bence kullanilmaz ozellikle turkiyede ünlülerin bile luks arabalarindan tutunda yeni model araç kullanan bircok kisi emniyet kemeri takin uyari sesini duymamak icin emniyet kemer tokasi takanlar var..hayati bu kemere ama toka takanlar farkinda değil....ADAMlar bir kaza sirasinda hayati kurtacak emniyet kemeri takmayan ..kolunda sensor (benzin bitiyor sari isik uyarisi gibi) su seviyesiniz azaldı luften tamamlayin mi diyecek...
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modifci 4 yıl
Kalkıp da bana bir bardak su getirmedikçe ne yapayım böyle teknolojiyi
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Master_Evil 4 yıl
güzel bir teknoloji umarım hayata geçirilir
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aycibin 4 yıl
Bir yolu daha var.idrarınız sarı renkliyse su içmemişsiniz demektir.olması gereken şeffaf ve şeffafa yakındır.
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E_Aydin35 4 yıl
Buna gündelik alanda kullanım açısından değilde teknolojik bir gelişme ve önü açık bir proje olarak bakmak daha doğru olur..
Aksi halde insanlar "susadığımıdamı görmem gerek? Susayınca suyumu içerim, gereksiz" gibi yorumlarda bulunabilir. Bence fikir ve o mikro iğnelere yüklenen teknoloji çok güzel.. :)
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tevfikkavil 4 yıl
Teknoloji günden güne gerçekleşiyor 20 30 sene önce bunlar birer hayaldi
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DemirAtlı 4 yıl
Bu cihazları yaygınlaştırıp kanındaki bilmemne değerinden sana şu lazım dedirtecekler daha sonra istemedikleri adamada aynı şekilde adamın bilgilerini öğrenip tam tersini yapıp sessiz suikastler düzenleyecekler. telefonların dinlenmesi geçildi 24 saat hayat takibine yol alındı şimdi sırada biyolojik envanter ve kontrol sistemleri var.
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halitozbasli 4 yıl
Samsun ve apple kesin yeni nesil akıllı saatlerine bu özelliği koyar. Sporcular için yararlı bi buluş
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ganja77 4 yıl
o sensör'de kablosuz olarak google glass a bağla
gözünün önünde su seviyeni göstersin grafik halinde su %56 gibi
iron man yakındır arksdaşalar
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tevfikkavil 4 yıl ganja77
ganja77
o sensör'de kablosuz olarak google glass a bağla
gözünün önünde su seviyeni göstersin grafik halinde su %56 gibi
iron man yakındır arksdaşalar


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Fenomenon 4 yıl
herşey o kadar "akıllı" oldu ki susuz kaldığımızı anlamayacak kadar beyinsiz duruma geldik :)
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