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Araştırmalar tüketicilerin halen 3D televizyonlara ilgi göstermediğini ortaya koyuyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Kısa sürede popüler olarak evlerimizin oturma odasına kadar giren 3D özellikli cihazlar başlangıçtaki hızlı ivmesini kaybetmiş görünüyor. Firmalar gelişmiş ürünler piyasaya sürmesine rağmen tüketicinin ilgisini çekemiyor.

Retrevo sitesinin yaptığı bir araştırmaya göre ileride yüksek çözünürlüklü bir televizyon almayı düşünenlerin yüzde 22'si 3D özelliği arayacağını belirtiyor. Yüzde 23'ü maliyeti yüksek olmadığı takdirde alabileceğini belirtiyor. Yüzde 55'i ise hiç bir şekilde böyle bir özellik tercih etmeyeceğini belirtiyor.

Almak istemeyenlerin one sürdüğü neden ise yüzde 30 oranında yeni bir 3D gözlük almak ihtiyacının olması, yüzde 40 oranında ise bu teknolojiye para vermeye değecek yeterli içeriğin olmaması.

Anketlerde yeni bir yüksek çözünürlüklü televizyon almak planı olanların oranı da yüzde 33 olarak ölçülmüş. Satın alma trendinin çok yavaş olması elektronik üreticilerini de sıkıntıya sokuyor. Sony ve Panasonic gibi devler gelecek yıl için satış beklentilerini aşağı çekti ve milyar dolarlık zararlara hazır olmaları için yatırımcılarını uyardı.


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karaköy_soğancısı 8 yıl en beğenilen
FPR olmalı yeni sistemler ozaman maliyet düşer ; madem 10 liralık gözlüklede bunu izleyebilcez 1 gözlüğe 200 lira para vermek insan aptal gibi hissettirir(200 liranın yanında eşatiyon olarakda baş dönmesi mide bulantısı gözde sorun vs... de cabası) fpr dışındakiler çok gereksiz gerçekten ;)
FPR olmalı yeni sistemler ozaman maliyet düşer ; madem 10 liralık gözlüklede bunu izleyebilcez 1 gözlüğe 200 lira para vermek insan aptal gibi hissettirir(200 l...
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DH Misafiri 7 yıl
ilgi göstermiyor değil millet alamıyor bu ülkede ortalama maaş 700-800 lira nasıl alcak insan 2000-3000 liralık 3d tv yi herşeye zam var hatta manyak derecede ama işçiye zam yok eee işçiye zam olmayınca esnaf kan ağlar. ekonomide temel taş işçidirişçi para kazanamıyorsa o ülkede ekonomi batık demekdir (bende almak istiyom ama malesef alamıyoz)
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FreeRun 8 yıl
gözlük olayı ilgim azaltıyor, gözlüksüz yapsalar şu 3d olayını daha keyifli olacak..
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Lightning 8 yıl
evet gözlük işi de biraz sıkıcı
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cssbaycelebi 8 yıl
3d oyun oynamaya başladıktan sonra artık 2d oyunlardan zevk alamıyorum. 3d televizyonun artısı bu oldu bana. her bir saat için 15 dakika gözlerinizi dinlendirmeyi ihmal etmeyin.
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dreamblue35 8 yıl
bir kere teknoloji türkiyede ya çok pahalı ya da gelir seviyesi çok düşük; başka bir açıdan daha düşünürsekde ya teknoloji ile ilgilenen insanların yenilikleri alabilecek parası yok veya parası olan insalar yeni teknoloji ile ilgilenmiyorlar
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captaincato 8 yıl
Gereksiz normal yayın izlerken kullanamayacağımız bir teknoloji bi saat takın o gözlükleri göreyim sizi kafa beyin kalmıyor,Siz bana Hd yayınları adam gibi verinde sonra geçin 3d ye...
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met@lrock 8 yıl
Başlığı okudum gerisini okumadım. O fiyatlara birçok kişinin ilgisini çekmemesi normal.
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ColDasHeLL 8 yıl
Doktor.Z
Daha hd yayın yapan kanallar sınırlı iken 3d için çok erken.

bu yorumdan sonra yoruma gerek yok arkadaşlar konu kilit plz :D
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gewa 8 yıl ColDasHeLL
ColDasHeLL

Doktor.Z

Daha hd yayın yapan kanallar sınırlı iken 3d için çok erken.


bu yorumdan sonra yoruma gerek yok arkadaşlar konu kilit plz :D

bence de.daha hd yayını göremedik ki 3d'yle haşır neşir olalım.
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Mesudum 8 yıl
Piyasaya hareket lazımdı, 3D ilaç oldu. Bizim fazla zengin ülke olmamamız ise çöplüğe dönmemizi engelledi.
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DH Misafiri 8 yıl
3b tvler tamamen boşluk doldurma için yapılmış bir teknoloji. şimdi film izliyorsunuz kahraman atlıyor sıçrıyor koşuyor. sanein bir köşesinde bir ayrıntıya bakmak istiyorsuınuz oraya yoğunlaştınız ve sonuç hüzran çünkü obje flu görünüyor çünkü o esnada kameralar kahramana odaklandığı için etrafındaki her ayrıntı flu olacaktır. ne zamanki holhografik 3d tvler çıkacak o zaman 3d anlam kazanacaktır.
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kenan_0 8 yıl
göstermeyiz tabi napçaz tv izlemek için husisi gözlükmü takçaz
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SVSTRGMR 8 yıl
konu tamamen duygusal aslında
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