Araştırmalar tüketicilerin halen 3D televizyonlara ilgi göstermediğini ortaya koyuyor





Kısa sürede popüler olarak evlerimizin oturma odasına kadar giren 3D özellikli cihazlar başlangıçtaki hızlı ivmesini kaybetmiş görünüyor. Firmalar gelişmiş ürünler piyasaya sürmesine rağmen tüketicinin ilgisini çekemiyor.Retrevo sitesinin yaptığı bir araştırmaya göre ileride yüksek çözünürlüklü bir televizyon almayı düşünenlerin yüzde 22'si 3D özelliği arayacağını belirtiyor. Yüzde 23'ü maliyeti yüksek olmadığı takdirde alabileceğini belirtiyor. Yüzde 55'i ise hiç bir şekilde böyle bir özellik tercih etmeyeceğini belirtiyor.Almak istemeyenlerin one sürdüğü neden ise yüzde 30 oranında yeni bir 3D gözlük almak ihtiyacının olması, yüzde 40 oranında ise bu teknolojiye para vermeye değecek yeterli içeriğin olmaması.Anketlerde yeni bir yüksek çözünürlüklü televizyon almak planı olanların oranı da yüzde 33 olarak ölçülmüş. Satın alma trendinin çok yavaş olması elektronik üreticilerini de sıkıntıya sokuyor. Sony ve Panasonic gibi devler gelecek yıl için satış beklentilerini aşağı çekti ve milyar dolarlık zararlara hazır olmaları için yatırımcılarını uyardı.