Büyük Hadron Çarpıştırıcısı, civardaki bir tesise ısı enerjisi takviyesi yapacak

Tam Boyutta Gör

İsviçre-Fransa sınırında, yerin 100 m altında kurulu dünyanın en büyük makinesi olan Büyük Hadron Çarpıştırıcısı (LHC), bilindiği üzere fizik bilimi için inanılmaz buluşlara ev sahipliği yaptı. Ancak böylesine devasa bir yapının bölgedeki yerel halk için ne anlam ifade ettiği ise tartışmaya açık bir konu. Fakat LHC’nin bu konumu kısa bir süre içinde değişebilir.

LHC’nin bilim insanlarının yürüttüğü deneyleri planlandığı biçimde gerçekleştirebilmesi için uzaydakinden daha düşük sıcaklıklarda çalışması gerekiyor. Söz konusu işlemler sırasında ise ortaya çok yüksek oranlarda atık ısı ortaya çıkıyor. LHC'nin soğutulması sırasında ortaya çıkan bu ısı, bilim insanlarına göre henüz kazma vurulmamış bir altın madeni ve civardaki yerel halk için bulunmaz bir nimet.

Kayıp ısı hadisesine açıklama getiren CERN’in enerji koordinatörü Serge Claudet yaptığı açıklamada, “CERN’de kullanılan birçok sistem suyla soğutuluyor. Soğutma hattına pompalanan su ısınmayı müteakip geri pompalanıp, soğutma kuleleri tarafından tekrar soğutulduktan sonra hatta geri veriliyor. Soğutma hattına geri dönen sıcak suyun ısısı ise 30 dereceyi bulabiliyor ki bu da enerji geri kazanımı kapsamında çok ideal bir değer” ifadelerini kullanmış.

İlk etapta 8.000 insan faydalanabilir

Yapılan bu açıklama kapsamında ise CERN ortaya çıkan bu enerjinin bir bölümünü orijinal ismi “zone d'aménagement concerté (ZAC)” olan ve Ferney-Voltaire kentsel dönüşüm bölgesinde kurulacak jeotermal enerji sistemine aktarmayı planlıyor. Bölgede bulunacak bu sistemle sanayi merkezlerinin, havalandırma ekipmanlarının ürettiği ısı ve hatta çatı panelleri vasıtasıyla toplanan güneş enerjisi bile yeraltında bulunan su boruları ağında depolanabilecek. İhtiyaç halinde de depolanan bu enerji evleri ısıtmak amacıyla kullanılabilecek.

CERN ise bu kapsamda 8 no’lu LHC noktasında toplanan sıcak suyu ZAC jeotermal enerji sistemine aktaracak. CERN'in bu katkısının bölgede yaşayan yaklaşık 8.000 insana faydalı olacağı belirtiliyor. Eğer her şey planlandığı gibi giderse bu sayının artabileceği de ayrıca vurgulanmış.

Sitemizi takip edenlerin hatırlayacağı üzere geçtiğimiz günlerde; İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü çalışanları, metro istasyonları ve tünellerinde ortaya çıkan ısıyı yakalayıp yüzeye aktarmaya yarayan bir yöntem keşfetmişti. Bu ve benzeri gelişmeler sayesinde enerji bağımlılığımızın kısmen de olsa azaltılabileceğini görmek ise oldukça sevindirici.

https://newatlas.com/cern-large-hadron-collider-heat-homes/60724/#gallery