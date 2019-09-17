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    Yazıcı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    HP yazıcıları siz farkında olmadan veri gönderiyor

    Bir HP yazıcı kurulumu yapıyorsanız Veri Toplama Notları ve Ayarlar başlığı altında yer alan açılır menüdeki varsayılan seçenekleri kontrol etmeniz gerekiyor.
    52 dk.
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    22
    1
    Yazıcı
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Son dönemde yaşanan pek çok siber saldırı olaylarından sonra kişisel verilerin gizliliği öne çıkmaya başladı. Bununla birlikte üreticiler kullanıcılara sezdirmeden bazı verileri toplama planlarından vazgeçmiyor.

    Dikkat gerekiyor

    Bir araştırmacı HP yazıcısının sürücüsünü kurarken, kurulum notları arasına dikkatli bir şekilde baktığında sürücünün veri gönderme gibi bir görevinin de olduğunu fark etmiş. Üstelik bunu çok da kullanıcıya fark ettirmeden yapıyor.

    Ayrıca Bkz. "Xiaomi Mi 9 Pro ve Mi Mix 4 modelleri 24 Eylül tarihinde tanıtılacak"

    Yazıcı sürücüsü normal bir şekilde kuruluma başlarken firmanın mürekkep değiştirme programına üyelik ile ilgili standart bir pencere geliyor. Sonrasında açılan sözleşme ekranında Veri Toplama Notları ve Ayarlar adında bir başlık mevcut.

    Başlıkta sürücü yazılımının yazıcıyla etkileşime giren uygulamalardan veri topladığı ifade ediliyor. Baskı alınan tür, zaman damgası, doküman boyutu ve kullanıcı raporları bu veriler arasında. Veri toplama özelliği varsayılan olarak açık geliyor ve kullanıcılar bu programdan çıkabiliyor. Bununla birlikte bu seçenekler bir açılır menü altında yer alıyor ve kullanıcının buna dikkat etmesi gerekiyor.

     


    https://www.techpowerup.com/259270/hp-printers-try-to-send-data-back-to-hp Yorum Yaz
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    Xloud 35 dk.
    Huawei'dir o ya HP olabilir mi saçmalamayın ABD malı şeffaf insancıl doğaya saygılı falan...
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