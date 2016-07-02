Artık herkes Facebook'tan bağış toplayabilecek

bireysel kullanıcıların da Geçtiğimiz sene Ağustos ayında kar amacı gütmeyen kuruluşların direkt olarak sosyal ağ aracılığıyla para toplamalarına izin veren Facebook, gerçekleştirilen düzenleme ile artıkda bağış kampanyaları düzenlemelerini sağlıyor. İnsanların kurumlara yönelik bağışlarda biraz temkinli hareket ettiklerine dikkat çeken platform, söz konusu akrabalar ve yakın arkadaşlar olunca bağışların daha fazla ve etkin şekilde yapılacağına inanıyor.

Kullanıcılar bağış toplayabilmek için öncelikle etkinlik tarzında bir sayfa oluşturacak ve amaçları ile ihtiyaç duydukları miktarı girecekler. Üstelik kampanya sadece belirlenecek gün süresi boyunca geçerli olacak. Haber akışında yayınlanacak bağış isteğine dilerseniz arkadaşlarınızı davet ederek daha fazla kişiye ulaşmasını sağlayabileceksiniz.

İlk etapta Amerika’da hayata geçirilecek bağış ve yardım kampanyalarının sosyal ağın mevcut üye sayısı düşünüldüğünde hedeflediği başarıya ulaşacağı düşünülüyor. Ancak kötü niyetli kişiler tarafından suistimal edilmeye açık bireysel bağış sisteminde kullanıcıların oldukça dikkatli bir şekilde karar vermeleri gerekiyor.