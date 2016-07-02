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Artık herkes Facebook'tan bağış toplayabilecek

Finansal hamlelerine bir yenisini daha eklemeye hazırlanan Facebook, bireysel kullanıcıların çeşitli amaçlar için sosyal ağ üzerinden bağış toplamalarını mümkün hale getiriyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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sosyal medya
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Artık herkes Facebook'tan bağış toplayabilecek
 
Geçtiğimiz sene Ağustos ayında kar amacı gütmeyen kuruluşların direkt olarak sosyal ağ aracılığıyla para toplamalarına izin veren Facebook, gerçekleştirilen düzenleme ile artık bireysel kullanıcıların da bağış kampanyaları düzenlemelerini sağlıyor. İnsanların kurumlara yönelik bağışlarda biraz temkinli hareket ettiklerine dikkat çeken platform, söz konusu akrabalar ve yakın arkadaşlar olunca bağışların daha fazla ve etkin şekilde yapılacağına inanıyor.
Kullanıcılar bağış toplayabilmek için öncelikle etkinlik tarzında bir sayfa oluşturacak ve amaçları ile ihtiyaç duydukları miktarı girecekler. Üstelik kampanya sadece belirlenecek gün süresi boyunca geçerli olacak. Haber akışında yayınlanacak bağış isteğine dilerseniz arkadaşlarınızı davet ederek daha fazla kişiye ulaşmasını sağlayabileceksiniz.
Artık herkes Facebook'tan bağış toplayabilecek
 
İlk etapta Amerika’da hayata geçirilecek bağış ve yardım kampanyalarının sosyal ağın mevcut üye sayısı düşünüldüğünde hedeflediği başarıya ulaşacağı düşünülüyor. Ancak kötü niyetli kişiler tarafından suistimal edilmeye açık bireysel bağış sisteminde kullanıcıların oldukça dikkatli bir şekilde karar vermeleri gerekiyor.

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There goes your life 3 yıl en beğenilen
1 paylaşıma facebook 1 dolar veriyor gibi içerik paylaşan sayfaların olduğunu düşünürsek çokca suistimal edilecek bu özellik
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kadirirdem 3 yıl
bunu hora kullanan çok olacaktır...
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ugurcankorkmaz 3 yıl
dolandırıcılıklar başlasın.
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warranty 3 yıl
Facebookta zabıta olmazsa bu iş kötü biter demedi demeyin
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carlos1111 3 yıl
Ülkemizde izinsiz bağış toplamak yasak diye biliyorum. Büyük ihtimal bizim ülkemizde bu sistemi aktif etmezler.
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reisssss 3 yıl carlos1111
aynen ülkemizde aktif etmezlerde ama bunu kendi çıkarları için kullanacak çok kişi var mesela kızılay tema yeşilay gibi kurumlara fayda saglasa iyi olur ama millet kendi çıkarına kullanır.
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selahattın ısık 3 yıl
Daha fazla kari - kiz onermemiz icin bagis sekmesine tiklayiniz.....
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BekirTemel 3 yıl
suriyeliler bunu beğendi.
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viper17 3 yıl
aha facebook u kapatmak için bahane.
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_CeKoCu_ 3 yıl
bağış adı altında neler döner göreceğiz :)
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ozbey08 3 yıl
evet bana bilgisayar lazım bağış yapın la bana
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A.F.Y.D 3 yıl
Vicdanlı ülkeler için güzel bir uygulama


Sahte kurgu yapıp bağış toplayacakları aklım almıyor
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There goes your life 3 yıl en beğenilen
1 paylaşıma facebook 1 dolar veriyor gibi içerik paylaşan sayfaların olduğunu düşünürsek çokca suistimal edilecek bu özellik
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Portraitclub 3 yıl
Bizim ülkemizde gereksiz ihtiyaçlarını gidermek için kullananlar olacaktır.
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