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Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Artık resmi: Nintendo NX konsolu 2017 Mart ayında

Nihayet beklenen açıklama geldi ve Nintendo NX konsolunun çıkış tarihi resmi olarak duyuruldu. Halen önümüzde uzun bir süre var ancak E3 fuarında teknik detayları görebileceğiz.
3 yıl
5b
1
14
Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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Uzun süredir gündemi meşgul eden Nintendo’nun yeni nesil oyun konsolu NX ile ilgili nihayet resmi bilgiler geldi. Takipçiler, bu yıl yeni konsolun piyasaya çıkmasını bekliyordu ancak 11 ay daha beklemeleri gerekecek.

Yeni bir konsept üzerine inşa edilecek Nintendo NX, halen firma içerisinde kod adıyla geliştiriliyor. Bu bakımdan, nihai sürümde daha farklı bir isimle karşılaşmamız yüksek ihtimal. Konsolun detayları, Haziran ayındaki E3 2016 oyun fuarında açıklanacak.

Uzun süredir konsol pazarında zayıf kalan ve rakiplerine yetişemeyen Nintendo, yeni cihazı ile kaybettiği pazar payını yeniden kazanabilmenin umudunu taşıyor. Pek çok otoriteye göre, Nintendo NX ile yeniden bir çıkış yapabilir.

Nintendo NX konsoluna, AMD’nin yarı özel bir APU’sunun güç vermesi bekleniyor. 2017 yılını bekleyeceği için muhtemelen AMD’nin yeni Zen tabanlı işlemcileri kullanılacak. Yanında Polaris tabanlı güçlü bir grafik kartı ve iç bağlantılar ile, konsolun iyi bir performans sunması bekleniyor.

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900p çözünürlükte 60fps ile oyunları oynatması ve 4K desteğinin olması beklenen Nintendo NX’in, PS4 konsolundan yüzde 30 daha güçlü olacağı iddia ediliyor. Gerçi ikinci nesil PS4 ve Xbox One konsolları için de Polaris grafik birimi iddiaları var. Bu bakımdan, konsolun çıktığı dönemdeki rakipleri ile arada ciddi bir fark oluşmayabilir.

Yeni konsolun bir disk sürücü taşımayacağı ve kartuş şeklinde yapılar ile besleneceği ifade ediliyor. Yine çevrimiçi olarak da oyunlar indirilebilecek. Geliştiricilerin, konsol için çok kolay ve hızlı bir şekilde oyun geliştirilebildiğini söyledikleri dile getiriliyor. Ayrıca Frostbite, Unreal Engine 4 ve Unity motorlarını destekleyecek olan konsolun, bağımsız olarak da çalışabilen dokunmatik bir kontrolcü ile yönetileceği belirtiliyor. Konsol ile ilgili tüm detaylar için E3 2016 fuarını beklemek zorundayız. 

 

http://www.tweaktown.com/news/51871/nintendo-nx-launches-march-2017-globally/index.html Yorum Yaz
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hidrojennn 3 yıl en beğenilen
S. Hawking
Apuysa şimdiden çöp diyebiliriz.

üstüne düşünülmüş çok bilgece yorum.
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omerfa 3 yıl
900p çözünürlükte 60fps oyunları 4K desteği ile oynatması beklenen Nintendo NX’in
bu cümle ne anlatmak istiyor. düşük çözünürlükteki oyunları upscale ile 4k mı oynatacak?
900p çözünürlükte 60fps oyunları 4K desteği ile oynatması beklenen Nintendo NX’inbu cümle ne anlatmak istiyor. düşük çözünürlükteki oyunları upscale ile 4k...
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1 Yanıt Yanıtla +13
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crazy585858 3 yıl N. Chomsky
S. Hawking

Apuysa şimdiden çöp diyebiliriz.

yav he he
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darkdiva 3 yıl
Nintendo başka bir dünyadır. Lütfen ps kafasıyla olaya bakmayın. Saçmalıyorsunuz sonra.
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omerfa 3 yıl
900p çözünürlükte 60fps oyunları 4K desteği ile oynatması beklenen Nintendo NX’in
bu cümle ne anlatmak istiyor. düşük çözünürlükteki oyunları upscale ile 4k mı oynatacak?
1 Yanıt Yanıtla +13
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unununium 3 yıl omerfa
omerfa
900p çözünürlükte 60fps oyunları 4K desteği ile oynatması beklenen Nintendo NX’in
bu cümle ne anlatmak istiyor. düşük çözünürlükteki oyunları upscale ile 4k mı oynatacak?

Çeviriyi yapan yanlis cevirmis. 900pde 60 fps oyun be 4k video oynatma destegi var
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SC0RPI0N 3 yıl
Efsane geri dönüyor..
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hidrojennn 3 yıl en beğenilen
S. Hawking
Apuysa şimdiden çöp diyebiliriz.

üstüne düşünülmüş çok bilgece yorum.
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Tugrul_512bit 3 yıl
Zaten nvidia yapay zekaya medikal uygulamalara ve çeşitli uygulamalara yönelecek. Amd de oyunda zirve olacak. Boşuna hd7870 almamışım. Çok iyi hissediyorum şimdi.
Zen + polaris = sinerji.
Intel masaüstü çipe fpga takmayı başarırsa zen ezilen olur.
1 Yanıt Yanıtla +3
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N. Chomsky 3 yıl

Apuysa şimdiden çöp diyebiliriz.
2 Yanıt Yanıtla +1
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deoksiriboz1001 3 yıl Tugrul_512bit
Tugrul_512bit
Zaten nvidia yapay zekaya medikal uygulamalara ve çeşitli uygulamalara yönelecek. Amd de oyunda zirve olacak. Boşuna hd7870 almamışım. Çok iyi hissediyorum şimdi.
Zen + polaris = sinerji.
Intel masaüstü çipe fpga takmayı başarırsa zen ezilen olur.

senin kafadan ben de istiyorum
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