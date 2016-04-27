Artık resmi: Nintendo NX konsolu 2017 Mart ayında

Uzun süredir gündemi meşgul eden Nintendo’nun yeni nesil oyun konsolu NX ile ilgili nihayet resmi bilgiler geldi. Takipçiler, bu yıl yeni konsolun piyasaya çıkmasını bekliyordu ancak 11 ay daha beklemeleri gerekecek.

Yeni bir konsept üzerine inşa edilecek Nintendo NX, halen firma içerisinde kod adıyla geliştiriliyor. Bu bakımdan, nihai sürümde daha farklı bir isimle karşılaşmamız yüksek ihtimal. Konsolun detayları, Haziran ayındaki E3 2016 oyun fuarında açıklanacak.

Uzun süredir konsol pazarında zayıf kalan ve rakiplerine yetişemeyen Nintendo, yeni cihazı ile kaybettiği pazar payını yeniden kazanabilmenin umudunu taşıyor. Pek çok otoriteye göre, Nintendo NX ile yeniden bir çıkış yapabilir.

Nintendo NX konsoluna, AMD’nin yarı özel bir APU’sunun güç vermesi bekleniyor. 2017 yılını bekleyeceği için muhtemelen AMD’nin yeni Zen tabanlı işlemcileri kullanılacak. Yanında Polaris tabanlı güçlü bir grafik kartı ve iç bağlantılar ile, konsolun iyi bir performans sunması bekleniyor.

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900p çözünürlükte 60fps ile oyunları oynatması ve 4K desteğinin olması beklenen Nintendo NX’in, PS4 konsolundan yüzde 30 daha güçlü olacağı iddia ediliyor. Gerçi ikinci nesil PS4 ve Xbox One konsolları için de Polaris grafik birimi iddiaları var. Bu bakımdan, konsolun çıktığı dönemdeki rakipleri ile arada ciddi bir fark oluşmayabilir.

Yeni konsolun bir disk sürücü taşımayacağı ve kartuş şeklinde yapılar ile besleneceği ifade ediliyor. Yine çevrimiçi olarak da oyunlar indirilebilecek. Geliştiricilerin, konsol için çok kolay ve hızlı bir şekilde oyun geliştirilebildiğini söyledikleri dile getiriliyor. Ayrıca Frostbite, Unreal Engine 4 ve Unity motorlarını destekleyecek olan konsolun, bağımsız olarak da çalışabilen dokunmatik bir kontrolcü ile yönetileceği belirtiliyor. Konsol ile ilgili tüm detaylar için E3 2016 fuarını beklemek zorundayız.