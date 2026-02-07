Nintendo Switch 2 özel oyunu Orbitals yaz aylarında satışa sunulacak

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Tek ekranda iki kişinin oynadığı oyunlar son dönemde özellikle aileler ve çiftler tarafından ilgi görmeye başladı. Ödüllü It Takes Two, Unravel, Split Fiction gibi yapımların ardından Nintendo Switch 2 için özel bir oyun daha geliyor.

Orbitals ne anlatıyor?

Nintendo Direct etkinliğinde duyurulan Orbitals yapımı Shapefarm stüdyoları tarafından geliştirildi ve retro anime tarzıyla farklılık yaratıyor. Japonca seslendirmeler ve karakter tepkileri de anime hayranlarının ilgisini çekecektir.

Oyun mağazalarına yeni kurallar geliyor 4 gün önce eklendi

Oyunda dünyalarını kozmik bir fırtınadan korumak isteyen galaksiler arası gezginler Maki ve Omura olarak farklı maceralara atıldığınız oyunun geçiş sahneleri de oldukça eğlenceli. Orbitals tek cihazda oynanabildiği gibi Game Share özelliği sayesinde ikinci bir cihazı da oyuna dahil edebiliyor. Oyun yaz aylarında mağazadaki yerini alacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Nintendo Switch 2 için Orbitals duyuruldu

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: