Nintendo Switch 2 özel oyunu Orbitals yaz aylarında satışa sunulacak

Orbitals ne anlatıyor?
Nintendo Direct etkinliğinde duyurulan Orbitals yapımı Shapefarm stüdyoları tarafından geliştirildi ve retro anime tarzıyla farklılık yaratıyor. Japonca seslendirmeler ve karakter tepkileri de anime hayranlarının ilgisini çekecektir.
Oyunda dünyalarını kozmik bir fırtınadan korumak isteyen galaksiler arası gezginler Maki ve Omura olarak farklı maceralara atıldığınız oyunun geçiş sahneleri de oldukça eğlenceli. Orbitals tek cihazda oynanabildiği gibi Game Share özelliği sayesinde ikinci bir cihazı da oyuna dahil edebiliyor. Oyun yaz aylarında mağazadaki yerini alacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: