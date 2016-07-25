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Artık resmi: Yahoo satıldı

Uzun süredir gündemde olan internet devi Yahoo’nun satılması konusu, bugün itibariyle resmiyet kazandı. Yahoo, resmi olarak ABD’nin en büyük operatörlerden birisi olan Verizon’a satıldı.
2 yıl
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Bir dönemin arama motoru devi olarak hafızalarda kalan ve son yıllarda sektörde ciddi bir düşüş içerisinde olan Yahoo, bugün itibariyle çekirdek hizmetlerini resmi olarak ABD’nin en büyük operatörlerden birisi olan Verizon’a sattı.

Firmanın başına Marissa Mayer’in gelişi ile birlikte iyi bir hareketlilik yaşanmış ve Tumblr gibi önemli satın alımlar yapılmıştı. Yine de planlar tutmadı ve Tumblr’ın firmaya 700 milyon dolar zarar getirmesi, Mayer’in liderliğinin de sorgulanmasına neden oldu.

Satış

Verizon’un Yahoo için ödeyeceği miktar 4.83 milyar dolar ve ödeme nakit olarak gerçekleşecek. Satış kapsamında Yahoo’nun internet hizmetleri yer alıyor. Firmanın Alibaba üzerindeki hisseleri, nakit birikimi ve bazı patentleri satışın dışında tutuldu.

Verizon, geçen yıl da AOL firmasını satın almış ve internet hizmetleri konusunda ne kadar ciddi olduğunu göstermişti. Yahoo’nun arama, mail ve Messenger unsurları, Verizon’a güç verecek. Ayrıca, Yahoo’nun reklam teknolojileri de Verizon’un en çok ilgilendiği konuların başında geliyor.

Yahoo, bundan sonra artık tamamen internetten elini eteğini çekmiş oldu. Firmanın Alibaba üzerinde yüzde 15, Yahoo Japan üzerinde ise yüzde 35.5 hissesi bulunuyor. Bu hisselerin toplamı ise 40 milyar doları buluyor. Geçen yıl, ABD’de çıkan bir kanunla, deniz aşırı ülkelerde hisse bulunduran firmaların vergi ödemesi gerektiği kabul edilmişti. Bu yüzden Yahoo’nun da 7 veya 8 milyar dolar civarında bir vergi vermesi gerekiyordu. Aslında internet hizmetlerinin satışı da bu nedenle gündeme geldi.

Ayrıca Bkz. "Tumblr hamlesi, Yahoo’yu 700 milyon dolar zarara soktu"

Satış konusu her iki taraf açısından kabul gördü ancak tam manasıyla satıldı diyebilmemiz için, belirli devlet kurumlarının onay vermesi gerekiyor. Bu da süreci, yıl sonuna kadar uzatacak. Yahoo, hali hazırda 37.4 milyar dolar pazar değerine sahip. 

 

http://gadgets.ndtv.com/internet/news/verizon-to-buy-yahoos-core-business-for-483-billion-865073 Yorum Yaz
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huntedman 2 yıl en beğenilen
Başlık "Artık resmi: Yahoo satıldı"
Yazı sonu ..... tam manasıyla satıldı diyebilmemiz için .....
güzellll
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DH Misafiri 2 yıl
Yahoo amerikada ozellikle yasli kesim tarafindan kullanilan eski arama motoru yasi 30 ustu olanlar bilir bizde ilk internet yillarimizda yahoo arama motoru kullanmisizdir. Sonraki.yillar google lider oldu tabi simdide amerika basta kanada ve ingilterede yahooya sadik bagli fanatikleri var onlarin sayesinde ayakta duruyordu.
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FlyingUnderpants 2 yıl
Hala Yahoo Mail kullanırım. Gmail e bir türlü ısınamadım.
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JoeyBane 2 yıl
Yehoo!!
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DH Misafiri 2 yıl
sabahlara kadar chat odalarında muhabet ettiğim yer Türkiyem diye bir oda vardı orda takılırdık genelde yurt dışındaki eziklerin takıldığı odaydı
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matraxzalim 2 yıl
Yaşı 25 ten büyük olanların hatirlama ihtimali var , zamanında aramalar yahoodan yapılırdı, yahoo messenger vardi, ordan malezyalı bir kızla sevgili olan arkadaşım vardı, launch diye bir sayfaları vardı, youtubeun müzik versiyonu sayılır, çoğu sevdiğim muzikleri orada keşfetmiştim , yahoonun yeri ayridir bende
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NeuTRon_X 2 yıl
İşlevi kalmamıştı zaten.
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__Nikolaus__ 2 yıl matraxzalim
matraxzalim
Yaşı 25 ten büyük olanların hatirlama ihtimali var , zamanında aramalar yahoodan yapılırdı, yahoo messenger vardi, ordan malezyalı bir kızla sevgili olan arkadaşım vardı, launch diye bir sayfaları vardı, youtubeun müzik versiyonu sayılır, çoğu sevdiğim muzikleri orada keşfetmiştim , yahoonun yeri ayridir bende

29 yaşındayım hıcbır aramayı yahoo üzerinden yapmadım, Msn Messenger kullandım. Geçiniz lütfen
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sniper23 2 yıl
Yahoo'ya zamanında yapılan 45 milyar dolarlık teklifi hatırlayanlar ?
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Sharparrow 2 yıl
flickr'da onbinlerce resmim vardı.. artık hiçbirine güvende gözüyle bakmıyorum. bir kaç seneye onlarda silinir gider kapatılır vesaire.. sonuçta kar getirmeyen herşeyi kapatıyorlar. benim resimlerimi neden tutsunlar ki? güzelde servisti. google resimler de aynı profesyonelliğe ulaşsa keşke. şimdilik google daha sağlam bir kale gibi gözüküyor. artık resmi yüklemesemde olur..
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huntedman 2 yıl en beğenilen
Başlık "Artık resmi: Yahoo satıldı"
Yazı sonu ..... tam manasıyla satıldı diyebilmemiz için .....
güzellll
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Wacom Intuos 2 yıl
Eskinin devi ne duruma geldi, çağa ayak uyduramadılar. Hayırlısı olsun.
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Virtual Reality 2 yıl
Yahoo servislerinin ABD, Kanada ve İngiltere de yaygın kullanımı var. Dünya'nın geri kalanında ise tam bir ?
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