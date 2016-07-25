Artık resmi: Yahoo satıldı

Bir dönemin arama motoru devi olarak hafızalarda kalan ve son yıllarda sektörde ciddi bir düşüş içerisinde olan Yahoo, bugün itibariyle çekirdek hizmetlerini resmi olarak ABD’nin en büyük operatörlerden birisi olan Verizon’a sattı.

Firmanın başına Marissa Mayer’in gelişi ile birlikte iyi bir hareketlilik yaşanmış ve Tumblr gibi önemli satın alımlar yapılmıştı. Yine de planlar tutmadı ve Tumblr’ın firmaya 700 milyon dolar zarar getirmesi, Mayer’in liderliğinin de sorgulanmasına neden oldu.

Satış

Verizon’un Yahoo için ödeyeceği miktar 4.83 milyar dolar ve ödeme nakit olarak gerçekleşecek. Satış kapsamında Yahoo’nun internet hizmetleri yer alıyor. Firmanın Alibaba üzerindeki hisseleri, nakit birikimi ve bazı patentleri satışın dışında tutuldu.

Verizon, geçen yıl da AOL firmasını satın almış ve internet hizmetleri konusunda ne kadar ciddi olduğunu göstermişti. Yahoo’nun arama, mail ve Messenger unsurları, Verizon’a güç verecek. Ayrıca, Yahoo’nun reklam teknolojileri de Verizon’un en çok ilgilendiği konuların başında geliyor.

Yahoo, bundan sonra artık tamamen internetten elini eteğini çekmiş oldu. Firmanın Alibaba üzerinde yüzde 15, Yahoo Japan üzerinde ise yüzde 35.5 hissesi bulunuyor. Bu hisselerin toplamı ise 40 milyar doları buluyor. Geçen yıl, ABD’de çıkan bir kanunla, deniz aşırı ülkelerde hisse bulunduran firmaların vergi ödemesi gerektiği kabul edilmişti. Bu yüzden Yahoo’nun da 7 veya 8 milyar dolar civarında bir vergi vermesi gerekiyordu. Aslında internet hizmetlerinin satışı da bu nedenle gündeme geldi.

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Satış konusu her iki taraf açısından kabul gördü ancak tam manasıyla satıldı diyebilmemiz için, belirli devlet kurumlarının onay vermesi gerekiyor. Bu da süreci, yıl sonuna kadar uzatacak. Yahoo, hali hazırda 37.4 milyar dolar pazar değerine sahip.