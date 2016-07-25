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Google, Android uygulamalarının boyutlarını büyük oranda düşürüyor

Play Store için yeni bir algoritma geliştiren Google, uygulama ve güncellemelerin boyutlarını yaklaşık yüzde 75 oranında azaltarak cihazınızın hafızasında büyük bir tasarruf yapmaya hazırlanıyor.
2 yıl
4,1b
1
17
Mobil Uygulamalar
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Mobil internet paket fiyatlarının makul seviyelere indirilmesi ve cihaz depolama alanlarının ise artmasıyla artık geliştiriciler akıllı cihazlar için yayınladıkları uygulamaların boyutlarına çok fazla dikkat etmiyorlar. Durum böyle olunca örneğin 20 megabayt sanarak indirdiğiniz bir oyun, ilk açılışta yüklenmesi zorunlu içerikle birlikte yaklaşık 2 GB’ı bulabiliyor.
Google ise her geçen gün artan uygulama boyutlarının önüne geçebilme adına Play Store için geliştirdiği yeni algoritmayı devreye almaya hazırlanıyor. Buna göre "bsdiff" adını taşıyan yeni sıkıştırma teknolojisiyle uygulama boyutları yüzde 50 ila yüzde 75 oranında düşürülecek. Diğer taraftan özellikle mobil oyunlarda karşımıza çıkan ve oyunun boyutunu birkaç GB’a kadar çıkarabilen genişleme dosyaları da yüzde 12 ila yüzde 65 arasında küçültülecek. Edinilin bilgiye göre Play Store'daki uygulama bilgilerinde bundan böyle güncelleme boyutları da açıkça yer alacak.
Düzenlemeyle birlikte cihazların depolama alanlarının ve mobil data paketlerinin daha verimli kullanılmasını hedefleyen Google, geliştiricilerin ise konuya karşı duyarlı hareket etmelerini istiyor. Henüz test aşamasındaki yeni algoritmanın hayata geçirilmesinin biraz zaman alacağı tahmin ediliyor.

http://android-developers.blogspot.com.tr/2016/07/improvements-for-smaller-app-downloads.html Yorum Yaz
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OverClocK1ng 2 yıl en beğenilen
Facebook u düşürsünler.
Çarşıdan aldım bir tane, eve geldim bin tane.
Facebook kuruyorsun. 50 MB mı ne diyor.
Kuruyorsun. Bir bakıyorsun 450-500 MB olmuş.
Sanırsın ki NAR...
Facebook u düşürsünler.Çarşıdan aldım bir tane, eve geldim bin tane.Facebook kuruyorsun. 50 MB mı ne diyor.Kuruyorsun. Bir bakıyorsun 450-500 MB ol...
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atilasat 2 yıl
facebook'un uygulamasını indirmeye gerek yok. bu ve benzeri uygulamalar internet sitesinin mobil versiyonu.Tarayıcıdan ekrana kısa yol gitsin.
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mcrew 2 yıl
Facebook telefonun anasini aglatiyor. Facebook lite kullaniyorummm. Temiz
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DH Misafiri 2 yıl
Çöp uygulamaların sayısınıda düşürse iyi olur. Uygulama kalitesi çok düşük.
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ardicli2000 2 yıl
%50-75 arası sıkıştırma nedir???
PiedPiper gibi bir olay olur. İşin iç yüzüne ayrıntılarına bakmak da fayda var. İnsanlar codec ler için yıllar harcıyor...
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SEO-Uzmanı 2 yıl
normal şartlarda linux çekirdeğin verilecek 2 satırlık komut için
20 mb lık dosya indirmek gibi
saçma sapan uygulamalarla
uğraştırılıyor insanlar !
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Krone 2 yıl
Güzel bir gelişme. Kotalar yükseltilmiyorsa uygulama boyutları düşürülür :)
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kadirirdem 2 yıl
bu düşük hafızalı cihazlar için çok iyi olmuş...
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OverClocK1ng 2 yıl en beğenilen
Facebook u düşürsünler.
Çarşıdan aldım bir tane, eve geldim bin tane.
Facebook kuruyorsun. 50 MB mı ne diyor.
Kuruyorsun. Bir bakıyorsun 450-500 MB olmuş.
Sanırsın ki NAR...
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abrenax 2 yıl
iyiymiş.
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Audi383848 2 yıl
Akk varken zaman kazandıracak.Bizim ülkemizde çok büyük bir etkisi olur ayrıca giriş seviyesi telefonlar da coşar.
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anomaly 2 yıl
ya gapps 1 gb yemesin razıyım ben.
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Elsa 2 yıl anomaly
anomaly
ya gapps 1 gb yemesin razıyım ben.

opengapps.org > Pico
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