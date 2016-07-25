Google, Android uygulamalarının boyutlarını büyük oranda düşürüyor

Mobil internet paket fiyatlarının makul seviyelere indirilmesi ve cihaz depolama alanlarının ise artmasıyla artık geliştiriciler akıllı cihazlar için yayınladıkları uygulamaların boyutlarına çok fazla dikkat etmiyorlar. Durum böyle olunca örneğin 20 megabayt sanarak indirdiğiniz bir oyun, ilk açılışta yüklenmesi zorunlu içerikle birlikte yaklaşık 2 GB’ı bulabiliyor.

Google ise her geçen gün artan uygulama boyutlarının önüne geçebilme adına Play Store için geliştirdiği yeni algoritmayı devreye almaya hazırlanıyor. Buna göre "bsdiff" adını taşıyan yeni sıkıştırma teknolojisiyle uygulama boyutları yüzde 50 ila yüzde 75 oranında düşürülecek. Diğer taraftan özellikle mobil oyunlarda karşımıza çıkan ve oyunun boyutunu birkaç GB’a kadar çıkarabilen genişleme dosyaları da yüzde 12 ila yüzde 65 arasında küçültülecek. Edinilin bilgiye göre Play Store'daki uygulama bilgilerinde bundan böyle güncelleme boyutları da açıkça yer alacak.

Düzenlemeyle birlikte cihazların depolama alanlarının ve mobil data paketlerinin daha verimli kullanılmasını hedefleyen Google, geliştiricilerin ise konuya karşı duyarlı hareket etmelerini istiyor. Henüz test aşamasındaki yeni algoritmanın hayata geçirilmesinin biraz zaman alacağı tahmin ediliyor.

http://android-developers.blogspot.com.tr/2016/07/improvements-for-smaller-app-downloads.html