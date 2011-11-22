Artırılmış Gerçeklik - AR tabanlı lensler tavşanlar üzerinde deneniyor

Uygulamaların, oyunların veya cihazların daha fazla gerçek dünyaya benzemesi amacıyla kullanılan ve sanal objelerin gerçek dünya üzerine yansıtılmasıyla elde edilen Augmented Reality - Artırılmış Gerçeklik /AR teknolojisi her geçen yıl daha fazla gündelik hayatımıza girmeye başladı.





Washington Üniversitesi'nde Finli ve ABD'li bilim adamları deyim yerindeyse AR teknolojisini gözümüze kadar sokacaklar. Yeni bir kontak lens üzerinde çalışan bilim adamları AR bilgilerini direk göz üzerine yansıtmayı amaçlıyor.





AR verilerini görebilmek için bugün akıllı telefon, tablet gibi cihazlar kullanıyoruz. Yeni geliştirilen lenslerle AR teknolojisinin kullanımı adına yeni bir dönemin de kapısı açılmış olacak.





Yeni lenslerin testleri şu an tavşanlar üzerinde deneniyor. Ancak henüz 1 piksel çözünürlüğe sahip oduklarını belirtelim. Bilim adamları çözünürlüğü ileride artırarak mail okuma, video izleme, haberleri inceleme gibi işlemlerde kullanmayı umut ediyor.





Lenslerin çalışma prensibi ise radyo frekans vericisinden güç alarak 5mm uzunluğundaki bir anten yardımıyla verileri elde etmesi ve göze yansıtması şeklinde gerçekleşiyor.





Çalışmaların askeri alan kayması ile Terminatör benzeri görüş uygulamaları bile mümkün olabilir.