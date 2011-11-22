Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Zamazingo ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Artırılmış Gerçeklik - AR tabanlı lensler tavşanlar üzerinde deneniyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
4,4b
1
20
Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Uygulamaların, oyunların veya cihazların daha fazla gerçek dünyaya benzemesi amacıyla kullanılan ve sanal objelerin gerçek dünya üzerine yansıtılmasıyla elde edilen Augmented Reality - Artırılmış Gerçeklik /AR teknolojisi her geçen yıl daha fazla gündelik hayatımıza girmeye başladı.

Washington Üniversitesi'nde Finli ve ABD'li bilim adamları deyim yerindeyse AR teknolojisini gözümüze kadar sokacaklar. Yeni bir kontak lens üzerinde çalışan bilim adamları AR bilgilerini direk göz üzerine yansıtmayı amaçlıyor.

AR verilerini görebilmek için bugün akıllı telefon, tablet gibi cihazlar kullanıyoruz. Yeni geliştirilen lenslerle AR teknolojisinin kullanımı adına yeni bir dönemin de kapısı açılmış olacak.

Yeni lenslerin testleri şu an tavşanlar üzerinde deneniyor. Ancak henüz 1 piksel çözünürlüğe sahip oduklarını belirtelim. Bilim adamları çözünürlüğü ileride artırarak mail okuma, video izleme, haberleri inceleme gibi işlemlerde kullanmayı umut ediyor.

Lenslerin çalışma prensibi ise radyo frekans vericisinden güç alarak 5mm uzunluğundaki bir anten yardımıyla verileri elde etmesi ve göze yansıtması şeklinde gerçekleşiyor.

Çalışmaların askeri alan kayması ile Terminatör benzeri görüş uygulamaları bile mümkün olabilir.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
sgnr 8 yıl en beğenilen
OvernightSensation
günümüze sokmayacaklar onların o sözde asker ordusuna bir katliam aracı ekleyecekler.

Nasıl bir katliam yaratabileceklerini düşünüyorsun anlayamadım?
Adamlar gece görüş yada x-ray gibi teknolojileri ileride bu lenslere ekleseler yada verilen emirleri direk yansıtsa(oyunlardaki gibi) bile bunun katliam aracı olacağına inanmadım. Superman gibi gözünden ışık atıp milleti yakamıyacaklar yani, içini ferah tut sen kardeşim.

Çıplak gösteren lens çıkar mıı acaba? :)
OvernightSensationgünümüze sokmayacaklar onların o sözde asker ordusuna bir katliam aracı ekleyecekler.Nasıl bir katliam yaratabilece...
Devamını Gör
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
huseyincarnege 7 yıl
alahım tavşan ne anlar gerçekcilikten ona havuç filan verin yesin yapmayın şu işkenceyi hayvana

hem görüntüyü verdinmi fırıldak gibi dönecek hayvan oraya buraya koşucak korkudan yazık.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
berkkarabacak 8 yıl
Vincent54
lens değilde gözlük olarak daha kullanışlı olur bence yani

Kesinlikle katılıyorum bu lens takmanın ne kadar iğrenç bi şey olduğunu sadece kullananlar bilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Uykusuz. 8 yıl
Süper kopya çekilir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SIRADANUS 8 yıl
KPDS`de artık lens takmak da yasak olur :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mellkor 8 yıl
Bende ne zaman cikar diyordum
Bunuda yapmislar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bocekgrafik 8 yıl
Uzun vadede monitörlere gerek kalmayacak anlaşılan.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Arcatera 8 yıl
yazık tavşana


Gözlük dururken lens neyinize ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
haymatloshan 8 yıl
Güzel gelişme,bilim kurgu filmlerindeki çoğu teknoloji gerçek olmaya yavaş yavaş değil hızlı hızlı ilerliyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Legendpc 8 yıl
gözümüz yeter bize
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ultra_storm 8 yıl
Yürüsün gitsin bunu geliştirenler oldu olacak gözümüzü söküp teknolojik göz takalım !
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 8 yıl
Aslında fpr tabanlı 3D monitörler gözlük yerine lens ile kullanılabilse o da güzel olurdu.. haberin başlığını ilk okuduğumda ona benzer birşey düşündüm ama farklıymış.. biri yatay diğeri dikey ışınları alan iki farklı lensle monitöre gözlüksüz baktığımızda 3D görüntü görmek güzel olurdu.. belki yapılmıştır ama benim haberim yok en azından :P
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
redoracle 8 yıl
Gözlükler bile çok sağlıksızken lens ne kadar sağlıklı olacak,yan etkileri ne olacak?Oldu olacak beynimizin içine yerleştirsinler direk ultra hyper gerçeklik yaşayalım bari.
Not:Tavşanların gerçeklik neyine acıdım hayvanlara bari 1080p izletseydiniz:))
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sariduru 8 yıl
Nedir bu tavşanların sizden çektikleri
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Foo Fighters 8 yıl
OvernightSensation
sgnr
OvernightSensationgünümüze sokmayacaklar onların o sözde asker ordusuna bir katliam aracı ekleyecekler.
Nasıl bir katliam yaratabileceklerini düşünüyorsun anlayamadım?Adamlar gece görüş yada x-ray gibi teknolojileri ileride bu lenslere ekleseler yada verilen emirleri direk yansıtsa(oyunlardaki gibi) bile bunun katliam aracı olacağına inanmadım. Superman gibi gözünden ışık atıp milleti yakamıyacaklar yani, içini ferah tut sen kardeşim. Çıplak gösteren lens çıkar mıı acaba? :)
terminator filminde nasıl işe yarıyordu bir hatırla bakalım?katliam yapmayacak herhalde göz ama yapanlara aracı olur diye düşünüyorum.

Zaten bu teknolojilerin %80 i askeri amaçlı kullanılmak üzere ortaya çıkıyor. En son bize ulaşıyor seri üretime geçip maliyetler iyice düşünce. Bunlara yatırımı kim ne için yapıyor belli. Hep aynı şey. Bir füze buluyorlar o günkü en sağlam zırhı geçebilen sonra bir zırh yapıyorlar en güçlü füzeye geçit vermeyen. Yani her şey kim daha para için. Teknolojiyi kullanarak ülkelere biz sizin zaaflarınızı en alt düzeye çekeceğiz diyorlar. Ve parayı götürüyorlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +164 madmahmutd +142 Mugetsuga +132 Domatore +115 Galatas4ray +110 theozy +105 sistemli adam +89 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +84
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4404 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Zamazingo, ar
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Toshiba AT100 tablet bilgisayar video inceleme 8 yıl Epson ile Fatih Projesi için sundukları interaktif projeksiyon ve 3D çözümleri konuştuk 8 yıl Asus'un ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayarı Zenbook UX21E video inceleme 8 yıl Panasonic HDC- SD900 & 3Boyut lensi video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim