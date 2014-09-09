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Artnivo'nun ikinci çevrimiçi sergisi 15 Eylül'de sona eriyor

4 yıl
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Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Artnivo'nun ikinci çevrimiçi sergisi 15 Eylül'de sona eriyor

Ülkemizin önde gelen çağdaş sanat portallarından Artnivo, çevrimiçi platformda sergi gezme imkanı yaratma projesinin ikinci ayağında sanatseverleri Figure of Now sergisine bekliyor. 15 Eylül tarihine kadar gezilebilecek olan sergi genç küratör Özlem Ünsal tarafından 13 sanatçının eserleri temel alınarak kurgulandı. 

Serginin ana teması bugünün sanatında figürün ele alış biçimine odaklanıyor. Farklı teknikler ve farklı konular seçmelerine rağmen artnivo sanatçılarının figürü işleyiş biçimlerini inceleme ve kıyaslama imkanı mevcut. Sergide Burak Ata, Burak Dak, İnci Eviner, Özge Enginöz, Eylül Ceren Ersöz, Gülsün Karamustafa, Alican Leblebici, Erdal İnci, Gözde Türkkan, Özer Toraman, Sabo ve Zeynep Beler yer alıyor. 

Sergide sanatçıların figürden vazgeçmezken teknik olarak video, yağlı boya, fotoğraf, baskı, kolaj gibi farklı ve yenilikçi medya araçlarına başvurmaları dikkat çekiyor. Seri kaynak linkinden gezilebilir. Beğendiğiniz tabloların orijinalini satın almanız da mümkün. 

http://www.artnivo.com/figure-of-now Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
yakup_70 4 yıl
He canım habere bak be :D
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yakup_70 4 yıl
Sanat Yaşamdır Herkes sanatcı olamaz
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GenkaNuan 4 yıl
Habere bak beeee
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