Asansörlerin denetimi için online takip sistemi kurulacak

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Türkiye’de 2017 yılında denetlenen 356 bin asansörün yüzde 24’üne “kullanılması yasak” anlamına gelen kırmızı etiket konuldu. Denetlenen asansörlerden sadece 129 bini yeşil etiket almayı başardı. Ülkemizdeki asansörlerin büyük çoğunluğu güvenlik açısından sıkıntılı durumda. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türkiye’deki tüm asansörlerin mercek altına alındığını belirterek online takip sisteminin müjdesini verdi.

Can ve mal güvenliği açısından büyük önem taşıyan asansörlerin takip edilmesi adına kurulacak asansör takip sistemi, coğrafi bilgi sistemi ile entegre edilecek. Bu sayede ülkedeki tüm asansörlere ilişkin bilgileri harita üzerinden anlık izleyeceklerini ve asansörleri etkin bir şekilde denetleyeceklerini belirten Özlü, şunları kaydetti:

"Böylelikle ülkemizdeki tüm asansörleri kayıt altına alacağız ve Türkiye'de güvensiz asansör kullanımının önüne geçeceğiz. Güvensiz asansörlerin süresinde güvenli hale getirilip getirilmediğini kontrol edebileceğiz. Bu şekilde periyodik kontrolü yapılmamış ve kayıt altına alınmamış asansörleri de tespit edeceğiz. A tipi muayene kuruluşlarının bakanlığımızca etkin denetlenmesi sağlanacak. Söz konusu kuruluşlarca periyodik kontrol faaliyeti de daha etkin hale getirilecek."

Yeni sistem ile asansör kimlik numarası ile e-devlet üzerinden asansöre ilişkin bilgilere ulaşılabilecek. Bakan Özlü, asansör takip sisteminin coğrafi bilgi sistemi ile entegrasyonu kararının hızlı bir şekilde verileceğini ve gerekli analizlerin hızlıca yapılacağını belirtti.