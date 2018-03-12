Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Zamazingo ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Asansörlerin denetimi için online takip sistemi kurulacak

Türkiye'deki asansörlerin büyük çoğunluğunda güvenlik zafiyeti bulunuyor. Bununla ilgili olarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, online asansör takip sistemi kurulacağını açıkladı.
1 yıl
1,3b
1
3
Zamazingo
Yusuf Akbaş
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Asansörlerin denetimi için online takip sistemi kurulacak
Tam Boyutta Gör

Türkiye’de 2017 yılında denetlenen 356 bin asansörün yüzde 24’üne “kullanılması yasak” anlamına gelen kırmızı etiket konuldu. Denetlenen asansörlerden sadece 129 bini yeşil etiket almayı başardı. Ülkemizdeki asansörlerin büyük çoğunluğu güvenlik açısından sıkıntılı durumda. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türkiye’deki tüm asansörlerin mercek altına alındığını belirterek online takip sisteminin müjdesini verdi.

Can ve mal güvenliği açısından büyük önem taşıyan asansörlerin takip edilmesi adına kurulacak asansör takip sistemi, coğrafi bilgi sistemi ile entegre edilecek. Bu sayede ülkedeki tüm asansörlere ilişkin bilgileri harita üzerinden anlık izleyeceklerini ve asansörleri etkin bir şekilde denetleyeceklerini belirten Özlü, şunları kaydetti:

"Böylelikle ülkemizdeki tüm asansörleri kayıt altına alacağız ve Türkiye'de güvensiz asansör kullanımının önüne geçeceğiz. Güvensiz asansörlerin süresinde güvenli hale getirilip getirilmediğini kontrol edebileceğiz. Bu şekilde periyodik kontrolü yapılmamış ve kayıt altına alınmamış asansörleri de tespit edeceğiz. A tipi muayene kuruluşlarının bakanlığımızca etkin denetlenmesi sağlanacak. Söz konusu kuruluşlarca periyodik kontrol faaliyeti de daha etkin hale getirilecek."

Yeni sistem ile asansör kimlik numarası ile e-devlet üzerinden asansöre ilişkin bilgilere ulaşılabilecek. Bakan Özlü, asansör takip sisteminin coğrafi bilgi sistemi ile entegrasyonu kararının hızlı bir şekilde verileceğini ve gerekli analizlerin hızlıca yapılacağını belirtti.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kankixx123 1 yıl
Daha asansör çalışmıyor, bunlar neyin derdinde. Yaklaşık 2 ay geçti ve sensörü bozuldu daha yapacak usta çıkmadı. Siz gidin de önce tamirin nasıl yapılacağını, asansörün nasıl monte edileceğini öğretin ondan sonra güvenlik arkasından gelir zaten.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
a.f.y. 1 yıl
Birilerine gelir lazım. Dünyada Türkiyedeki kadar dolaylı yoldan vatandaşın cebinden para çekilen başka yer var mı acaba?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ceo-tr 1 yıl
Denetimi devlet yerine özel sektörün yaptığı bütün işler şaibeli ve rant amaçlı geliyor. Örnek TÜV. Yapılacak işi veya tadilatı özel sektör yapabilir fakat denetim her zaman devlette olmalı. ve denetleyenlerde sık sık denetlenmeli.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Vatandaş taksitle telefon alamayınca krediye yöneldi 1 yıl Bu da kablosuz fare kapanı takip sistemi 1 yıl ABD'de ilk kez bir gayrimenkul Blockchain'e kaydedildi 1 yıl Elon Musk: Yapay zeka nükleer silahlardan daha tehlikeli 1 yıl Grand Theft Auto 6'nın 2022 yılında çıkması bekleniyor 1 yıl BDDK Başkanı: Ulusal kredi derecelendirme kuruluşu yıl içinde faaliyete geçebilir 1 yıl e-Devlet’e bir özellik daha: Vasiyetname sorgulama 1 yıl Arçelik ve Vestel'e Rekabet Kurulundan soruşturma 1 yıl Fitbit Versa ile Pebble dönemi geri dönebilir 1 yıl Firefox'un ekran görüntüsü yakalama özelliğine düzenleme işlevi eklendi 1 yıl Efsane HAL-9000 bilgisayarı evinize geliyor 1 yıl Türkiye'nin silah ihracatı son beş yılda büyük artış gösterdi 1 yıl Türkiye, S-400 sevkiyatının hızlandırılmasını istedi 1 yıl Intel’den sürpriz Broadcom hamlesi 1 yıl 2018 Cenevre Otomobil Fuarı'nın en iyi konsept araçları 1 yıl Xiaomi Mi Mix 2s'in ön ve arka tasarımını gösteren fotoğraflar sızdı 1 yıl Burnout Paradise Remastered'ın deneme sürümü yayınlandı 1 yıl Uber'in trafikten men cezası alması için kanun tasarısı hazırlandı 1 yıl Android Wear ileride Wear OS olarak karşımıza çıkabilir 1 yıl Binance, hacker'ı yakalamak için 250 bin dolarlık ödül programı başlattı 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Asansörlerin denetimi için online takip sistemi kurulacak Sonraki Alcatel'in Türkiye planları: Yeni telefonlar yolda 1 yıl Galaxy S9 Plus parçalarına ayrıldı: Onarılabilirlik puanı belli oldu 1 yıl DonanımHaber Forum'da Şubat ayının popüler telefon modelleri ve markaları 1 yıl Apple, aksesuar üreticilerinin kullanımı için tasarladığı logoları yeniledi 1 yıl Son günlerde ciddi saldırılara maruz kalan Uber’den açıklama 1 yıl Yerli kripto para NexPara nedir? Merak edilen sorular ve cevapları 1 yıl Avrupa'nın patent rekortmeni Huawei 1 yıl Lamborghini Urus'a gelen talep beklentilerin çok üzerinde 1 yıl Mercedes-Benz, Toyota'yı geçerek dünyanın en değerli otomobil markası oldu 1 yıl Black Panther gişede 1 milyar dolara ulaştı 1 yıl Volvo, Beşiktaş'ın premium otomotiv partneri oldu 1 yıl Apple, bu yıl dört yeni iPhone modeli tanıtabilir 1 yıl Nvidia’nın yeni ortaklık programına tekelcilik eleştirisi 1 yıl iPhone X vs Galaxy S9+ düşürme testi 1 yıl Uyuşturucu operasyonlarında ele geçirilen Bitcoin'ler açık artırmayla satılacak 1 yıl Qualcomm yönetim kurulu başkanı değişti 1 yıl Güney Kore'nin en büyük kripto para borsası Bithumb, restoranlarda hizmet verecek 1 yıl Huawei Y9 (2018) tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 1 yıl Microsoft bir gün içinde 400.000 madencilik girişimini engelledi 1 yıl Verilerin Türkiye'de tutulması için çalışmalar başladı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim