Aselsan, 2017’nin en hızlı büyüyen savunma sanayi şirketi oldu

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Türk savunma sanayi şirketlerinin kendi alanlarındaki itibarları elde edilen gelir ve üretilen prestijli ürünler ölçeğinde hızla yükselmeye devam ediyor. Özellikle son 5 yılda ciddi bir sıçrama gerçekleştiren Türk şirketler, dünyaca önem gösterilen raporlarda da üst sıralarda yer almaya başladı.





Ülkemizin en büyük savunma sanayii şirketi olan Aselsan, Deloitte 2018 Küresel Havacılık ve Savunma Sanayi Finansal Performans Çalışması sonuçlarına göre tüm dünyada geçen yılın en hızlı büyüyen ismi oldu. Cirosunu %42.3 artıran Aselsan’ı %34.7 artışla ABD’li Oskosh Defense takip etti.





Aselsan 2017 yılında ciro artışındaki rakam ile birinci sıradayken %12.7’lik aktif karlılık rakamıyla dördüncü, %22.2 faaliyet karlılığı ile beşinci sırada konumlandı. Araştırmayı yürüten Deloitte, cirosu 500 milyon doların üzerinde gerçekleşen 100 şirketin verilerini baz almış.





Listede 2017 gelirleri itibariyle birinci sırada 93.392 milyon dolar ile Boeing, ikinci sırada 75.275 milyon dolar ile Airbus Group, üçüncülükte ise 51.048 milyon dolar ile Lockheed Martin yer almış. Rapora göre küresel savunma sanayi gelirleri 2017’de %2.7 büyümüş ve 685.6 milyar dolara ulaşmış.





Listede Aselsan kişi başı faaliyet kârına göre de 65 bin 145 dolar ile sekizinci sırada yer almış. Aynı rakamın büyüme yüzdesindeki oransal artışta da Aselsan %42.4 ile birinci sırada konumlanıyor.









https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Images/infographics/gx-eri-global-a-d-industry-financial-performance-study-2018.pdf