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Aselsan, 2017’nin en hızlı büyüyen savunma sanayi şirketi oldu

Dünyanın en büyük ilk 100 savunma sanayii şirketi sıralamasında her geçen yıl yükselişini sürdüren Aselsan, tüm dünyada geçen yılın en hızlı büyüyen şirketi oldu. İşte yayınlanan rapora dair detaylar:
7 ay
7,2b
1
20
Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Aselsan, 2017’nin en hızlı büyüyen savunma sanayi şirketi oldu
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Türk savunma sanayi şirketlerinin kendi alanlarındaki itibarları elde edilen gelir ve üretilen prestijli ürünler ölçeğinde hızla yükselmeye devam ediyor. Özellikle son 5 yılda ciddi bir sıçrama gerçekleştiren Türk şirketler, dünyaca önem gösterilen raporlarda da üst sıralarda yer almaya başladı.


Ülkemizin en büyük savunma sanayii şirketi olan Aselsan, Deloitte 2018 Küresel Havacılık ve Savunma Sanayi Finansal Performans Çalışması sonuçlarına göre tüm dünyada geçen yılın en hızlı büyüyen ismi oldu. Cirosunu %42.3 artıran Aselsan’ı %34.7 artışla ABD’li Oskosh Defense takip etti.


Aselsan 2017 yılında ciro artışındaki rakam ile birinci sıradayken %12.7’lik aktif karlılık rakamıyla dördüncü, %22.2 faaliyet karlılığı ile beşinci sırada konumlandı. Araştırmayı yürüten Deloitte, cirosu 500 milyon doların üzerinde gerçekleşen 100 şirketin verilerini baz almış.


Listede 2017 gelirleri itibariyle birinci sırada 93.392 milyon dolar ile Boeing, ikinci sırada 75.275 milyon dolar ile Airbus Group, üçüncülükte ise 51.048 milyon dolar ile Lockheed Martin yer almış. Rapora göre küresel savunma sanayi gelirleri 2017’de %2.7 büyümüş ve 685.6 milyar dolara ulaşmış.


Listede Aselsan kişi başı faaliyet kârına göre de 65 bin 145 dolar ile sekizinci sırada yer almış. Aynı rakamın büyüme yüzdesindeki oransal artışta da Aselsan %42.4 ile birinci sırada konumlanıyor.




https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Images/infographics/gx-eri-global-a-d-industry-financial-performance-study-2018.pdf Yorum Yaz
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ceo-tr 7 ay en beğenilen
Darısı diğer şirketlerimizin başına.
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hömmgüzel 7 ay
Vay vay vay koçlar be
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WB 7 ay
Iste bunlar bazilarini cildirtiyor..
2 Yanıt Yanıtla +12
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RichardB 7 ay
allah rizasi icin tasarlasin artik yerli elektrikli bi arac versin tofasa, forda renaulta onlarda uretsinler bu ne yahu
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GoSSgO 7 ay
En hızlı büyüyen mi?
HEMEN SATALIM !
youtu.be/...
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fhrstw 7 ay
Ne kadar da kar eden bir firma derhal özelleştirelim.
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Onurcan91 7 ay
Katledilen mühendislerimizden bir haber var mı ?Kim neden ne şekilde yapabildi ?
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sniper23 7 ay
Silah lobisi için iyi haber ama halkı pek ilgilendirmiyor
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Nevfel 7 ay
Araştırma şirketi yerli değil, hükümetin yalanları!
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firat_kilic 7 ay
borsaya açık her şirketi çok iyi düşünmek lazım bunun yalan haberi de olur gerçeği de olur.... buralarda onur/gurur/... duygular işlemez... elektrik özelleşti her ay zam var artık.... herkes milleti a.koyacağız diye adama ödüyor istanbulda.... artık biz yok (cumhuriyet) ben var (özel) şimdi can sökme devri. Canın varsa dikkat et.
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Ekrem71.5 7 ay
Seçimler Yaklaşıyor A Haber iş başında :D
Şaka falan bir yana böyle kötü bir zamanda böyle güzel haberler duymak çok gururlandırıcı....
hökümetten korkuyorum ne yorum yapıcamı şaşırdım m.k. :D
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V2 7 ay
Harika haber ama bir şirketle olmaz arkadaşlar. Bunu yaygınlaştırmamız lazım. Aselsandan başka akla bir şey gelmiyor.
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Tugrul_512bit 7 ay
Aselsan 1200 küsür şirket ile çalıştığına göre sadece Aselsan değil, 1200 şirketimiz daha %40 küsür büyümüş diyebilir miyiz? Bence çok güzel haber. Keşke param olsaydı da Aselsana yatırsaydım.
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The white warrior 7 ay Tugrul_512bit
Hocam sanırım hisseleri halka arz olduğunda alabiliyoruz , ben de tam emin değilim
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