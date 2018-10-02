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Roketsan Genel Müdürü: "İhraç ettiğimiz bir füzenin kilogramı 2 bin dolar”

Ülkemizin en büyük 3 savunma sanayi şirketinden biri olan Roketsan’ın Guiness’e giren roket atar sistemi ile dünyada ses getirmesinden sonra Genel Müdür Selçuk Yaşar ilgi uyandıran rakamlar paylaştı.
7 ay
15,3b
1
81
Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Roketsan Genel Müdürü:

Roketsan’ın 240 roketi 120 saniye içinde 40 kilometre menzil ile fırlatabilme yeteneğine sahip roketatar sistemi ile “En fazla sayıda roket atabilen fırlatma aracı” başlığı ile dünyada askeri araçlar kategorisinde Guiness rekorlar kitabına girmesi tüm dünyada çok fazla ses getirmişti. Görünen o ki bu adım ülkemizin gözde savunma sanayi şirketinin geleceğine dönük de önemli bir adım olmuş.


Konuyla ilgili olarak HaberTürk’e konuşan Roketsan Genel Müdürü Selçuk Yaşar, bu adımın Roketsan’ın ününü artırdığı düşüncesinde. Hatta bu durum sonrasında Roketsan’a iş başvurusunda bulunan yüksek notlu gençlerin sayısında hiç olmadığı kadar yüksek bir artış da yaşanmış.


1988 yılında Turgut Özal’ın başbakanlığı zamanında kurulan Roketsan’da işe başlayan ilk beş mühendisten biri olan Genel Müdür Selçuk Yaşar, özellikle 2003 - 2004 yıllarından sonra kendilerine desteğin arttığını söylüyor. 2004’te 650 kişinin çalıştığı Roketsan’da bugün çalışanların tamamı Türk vatandaşı 2 bin 650 kişi çalışıyor. Bu rakamın yaklaşık binini ARGE mühendisleri oluşturuyormuş.

Roketsan Genel Müdürü:
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İşte Roketsan Genel Müdürü Selçuk Yaşar’ın ağzından Roketsan’a dair heyecan uyandıran resmi güncel bilgiler:

  • Son 3 ay içinde ilk defa 3 farklı ülkeye silah sistemleri ihracatı anlaşması imzalanmış
  • İhraç edilen bir füzenin ortalama kilogram fiyatı yaklaşık 2 bin dolar
  • Roketsan’ın envanterinde şu anda 30’a yakın ürün bulunuyor
  • Roketsan’da bir ürünün geliştirilme süresi minimum 4,5 - 6 yıl
  • Türkiye’de 1700 şirket Roketsan için çalışıyor
  • Roketsan’ın toplam çalışan sayısı 2 bin 600 kişi
  • Çalışanların 1400’e yakın kısmı mühendis. 1000’e yakın mühendis ise yeni ürünler ve teknolojiler geliştirmek için çalışıyor
  • Roketsan’ın geliştirdiği teknolojilerdeki parçaların bazıları Malatya, Samsun, İzmir, Manisa, Gaziantep gibi Anadolu şehirlerindeki firmalardan geliyor
  • Türkiye’deki 40 üniversiteden akademisyen Roketsan için çalışıyor
  • Üniversitelerin son sınıflarından öğrenciler, aday mühendis olarak haftada bir gün Roketsan’da görev alıyor
  • Roketsan üniversite ayrımı yapmadan tüm üniversitelerden parlak beyinleri bünyesine katıyor. Roketsan’ın internet sitesinden başvuruda bulunabilmek mümkün
  • Roketsan’ın Teknofest kapsamında organize ettiği roket yarışması dünyada ABD’den sonra ilk defa Türkiye’de yapılmış
 

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deoks 7 ay en beğenilen
Patates, domates tarlalarını roket fabrikası yapalım o zaman.
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FatihAsl 7 ay WarSaw
@WarSaw, "İhracatın kilogram fiyatı" uluslararası bir gösterge dir.
ABD'de, ihracatın kilogram değeri 4.1 dolar.
Japonya'da 3.5 dolar.
Kore'de 3 dolar...
Türkiye'de ise 1.37 dolar.
@WarSaw, "İhracatın kilogram fiyatı" uluslararası bir gösterge dir.ABD'de, ihracatın kilogram değeri 4.1 dolar.Japonya'da 3.5 dolar.Kore'de 3 d...
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Ceqa 7 ay
Emin ol o kadar tarlamız olsa neredeyse her yerde yetiştirilebilen patatesin kilosu 5-6 TL olmaz.
Şu muhafazakar zihniyet giderse eminim devletin bilime ve tarıma olan katkısı artacaktır.
Emin ol o kadar tarlamız olsa neredeyse her yerde yetiştirilebilen patatesin kilosu 5-6 TL olmaz.Şu muhafazakar zihniyet giderse eminim devletin bilime ve t...
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JaReD22 2 ay
Yarım Kilo tatlı roket 1000 dolar
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DH Misafiri 7 ay
Cahil olmak zor olsa gerek.Buraya yorum yazanları bir görsem soracağım da göremiyorum,barem burada yazılı sorayım,belki okurlar veya biri okur da onlara iletir.
AĞRI YAPIYOR MU?
CANINIZ ÇOK YANIYOR MU?
Yok,cahillik için soruyorum,ağrı yapıyor mu,diye
Kilo ile satış ne demek?Onu bir araştırın,öğrenin!
Oradan bana bir buçuk kilo domates ver gibi,olmuyor.
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Ray Kurzweil 7 ay
Dalga geçilecek bir mevzu değil çok önemli bir başarı.
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tostu kaça kıstırin 7 ay
bana yarim kilo tart sadicim
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sdbz 7 ay
Söz konusu vatan savuması ise gerisi teferruattır ve muhalif kesim hep teferruat ile ilgilenir.
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Vanished Man 7 ay
Parasını versem 1 kg füze satarlar mı acaba?
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Hendrik Johannes Cruijff 7 ay
Füze'yi kilo ile ölçüp mü satıyorlar.
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C.CEMİL 7 ay
kimse alınmasın ama teknolojik ürünlerde satış için kilo söylemek gerçekten tuhaf kaçıyor
belki diğer ürünlere göre insanlar bir kıyas yapsın (yani 1 kamyon domates satsan , 1 iphone alamıyorsun örneği gibi) demeye getirmiş olabilir
misal amd. ... gr.işlemcinin kg.nı şu fiyata satıyoruz diyor mu ?
savunma sanayisi bir ülke için 1. öncelik demektir ,hayatta kalabilmenin garantisi demektir ,bu nedenle tebrik ediyoruz
(tam konuşma video veya metnine bakmadım ,belki orada ne demek istediğini anlaşılır şekilde sunmuştur)
ayrıca ülke savunmasının iktidar ,muhalefet ayırımı gibi saçmalık olmaz ,bugün iktidar olan yarın muhalefet ,diğeri iktidar olabilir
bu silah şu parti zamanı yapıldı kullanmam mı diyecek ?
lütfen ülke savunma işlerini siyasete alet etmeyelim
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Alphace 7 ay
İşin sırrı kaliteli elemanları arge de çalıştırmak.
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shifisitert 7 ay
Nukleer fuze yapsınlar o zmn gramı 2000 dolara gelıyodur belkı. Artık uretecek bişey kalmadı tabi boyle haberlerle kamuoyunu oyalıyorlar. Mıllet ac bunlar roket satıp parasını kımlere akıtıyorlar onuda bı zahmet açıklasınlar
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