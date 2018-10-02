Roketsan Genel Müdürü: "İhraç ettiğimiz bir füzenin kilogramı 2 bin dolar”





Roketsan’ın 240 roketi 120 saniye içinde 40 kilometre menzil ile fırlatabilme yeteneğine sahip roketatar sistemi ile “En fazla sayıda roket atabilen fırlatma aracı” başlığı ile dünyada askeri araçlar kategorisinde Guiness rekorlar kitabına girmesi tüm dünyada çok fazla ses getirmişti. Görünen o ki bu adım ülkemizin gözde savunma sanayi şirketinin geleceğine dönük de önemli bir adım olmuş.





Konuyla ilgili olarak HaberTürk’e konuşan Roketsan Genel Müdürü Selçuk Yaşar, bu adımın Roketsan’ın ününü artırdığı düşüncesinde. Hatta bu durum sonrasında Roketsan’a iş başvurusunda bulunan yüksek notlu gençlerin sayısında hiç olmadığı kadar yüksek bir artış da yaşanmış.





1988 yılında Turgut Özal’ın başbakanlığı zamanında kurulan Roketsan’da işe başlayan ilk beş mühendisten biri olan Genel Müdür Selçuk Yaşar, özellikle 2003 - 2004 yıllarından sonra kendilerine desteğin arttığını söylüyor. 2004’te 650 kişinin çalıştığı Roketsan’da bugün çalışanların tamamı Türk vatandaşı 2 bin 650 kişi çalışıyor. Bu rakamın yaklaşık binini ARGE mühendisleri oluşturuyormuş.

Tam Boyutta Gör



İşte Roketsan Genel Müdürü Selçuk Yaşar’ın ağzından Roketsan’a dair heyecan uyandıran resmi güncel bilgiler:

Son 3 ay içinde ilk defa 3 farklı ülkeye silah sistemleri ihracatı anlaşması imzalanmış

ilk defa anlaşması imzalanmış İhraç edilen bir füzenin ortalama kilogram fiyatı yaklaşık 2 bin dolar

yaklaşık Roketsan’ın envanterinde şu anda 30’a yakın ürün bulunuyor

bulunuyor Roketsan’da bir ürünün geliştirilme süresi minimum 4,5 - 6 yıl

Türkiye’de 1700 şirket Roketsan için çalışıyor

Roketsan için çalışıyor Roketsan’ın toplam çalışan sayısı 2 bin 600 kişi

Çalışanların 1400’e yakın kısmı mühendis. 1000’e yakın mühendis ise yeni ürünler ve teknolojiler geliştirmek için çalışıyor

için çalışıyor Roketsan’ın geliştirdiği teknolojilerdeki parçaların bazıları Malatya , Samsun , İzmir , Manisa , Gaziantep gibi Anadolu şehirlerindeki firmalardan geliyor

, , , , gibi şehirlerindeki firmalardan geliyor Türkiye’deki 40 üniversiteden akademisyen Roketsan için çalışıyor

akademisyen Roketsan için çalışıyor Üniversitelerin son sınıflarından öğrenciler, aday mühendis olarak haftada bir gün Roketsan’da görev alıyor

olarak haftada bir gün görev alıyor Roketsan üniversite ayrımı yapmadan tüm üniversitelerden parlak beyinleri bünyesine katıyor. Roketsan’ın internet sitesinden başvuruda bulunabilmek mümkün

tüm üniversitelerden parlak beyinleri bünyesine katıyor. başvuruda bulunabilmek mümkün Roketsan’ın Teknofest kapsamında organize ettiği roket yarışması dünyada ABD’den sonra ilk defa Türkiye’de yapılmış