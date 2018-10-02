Roketsan Genel Müdürü: "İhraç ettiğimiz bir füzenin kilogramı 2 bin dolar”

Konuyla ilgili olarak HaberTürk’e konuşan Roketsan Genel Müdürü Selçuk Yaşar, bu adımın Roketsan’ın ününü artırdığı düşüncesinde. Hatta bu durum sonrasında Roketsan’a iş başvurusunda bulunan yüksek notlu gençlerin sayısında hiç olmadığı kadar yüksek bir artış da yaşanmış.
1988 yılında Turgut Özal’ın başbakanlığı zamanında kurulan Roketsan’da işe başlayan ilk beş mühendisten biri olan Genel Müdür Selçuk Yaşar, özellikle 2003 - 2004 yıllarından sonra kendilerine desteğin arttığını söylüyor. 2004’te 650 kişinin çalıştığı Roketsan’da bugün çalışanların tamamı Türk vatandaşı 2 bin 650 kişi çalışıyor. Bu rakamın yaklaşık binini ARGE mühendisleri oluşturuyormuş.
İşte Roketsan Genel Müdürü Selçuk Yaşar’ın ağzından Roketsan’a dair heyecan uyandıran resmi güncel bilgiler:
- Son 3 ay içinde ilk defa 3 farklı ülkeye silah sistemleri ihracatı anlaşması imzalanmış
- İhraç edilen bir füzenin ortalama kilogram fiyatı yaklaşık 2 bin dolar
- Roketsan’ın envanterinde şu anda 30’a yakın ürün bulunuyor
- Roketsan’da bir ürünün geliştirilme süresi minimum 4,5 - 6 yıl
- Türkiye’de 1700 şirket Roketsan için çalışıyor
- Roketsan’ın toplam çalışan sayısı 2 bin 600 kişi
- Çalışanların 1400’e yakın kısmı mühendis. 1000’e yakın mühendis ise yeni ürünler ve teknolojiler geliştirmek için çalışıyor
- Roketsan’ın geliştirdiği teknolojilerdeki parçaların bazıları Malatya, Samsun, İzmir, Manisa, Gaziantep gibi Anadolu şehirlerindeki firmalardan geliyor
- Türkiye’deki 40 üniversiteden akademisyen Roketsan için çalışıyor
- Üniversitelerin son sınıflarından öğrenciler, aday mühendis olarak haftada bir gün Roketsan’da görev alıyor
- Roketsan üniversite ayrımı yapmadan tüm üniversitelerden parlak beyinleri bünyesine katıyor. Roketsan’ın internet sitesinden başvuruda bulunabilmek mümkün
- Roketsan’ın Teknofest kapsamında organize ettiği roket yarışması dünyada ABD’den sonra ilk defa Türkiye’de yapılmış
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ABD'de, ihracatın kilogram değeri 4.1 dolar.
Japonya'da 3.5 dolar.
Kore'de 3 dolar...
Türkiye'de ise 1.37 dolar.
Şu muhafazakar zihniyet giderse eminim devletin bilime ve tarıma olan katkısı artacaktır.