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'Asphalt 7: Heat' Appstore'da yerini aldı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
6,3b
1
99
Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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 Gameloft tarafından geliştirilen ve birçok platformda boy göstermiş olan serinin yeni oyunu 'Asphalt 7: Heat' Appstore'da yerini aldı.

Kaliteli grafikleri ve başarılı animasyonlarıyla dikkat çeken oyunda 60 adet kullanılabilir araç ve 15 farklı pist yer alıyor. Hawai, Paris, Rio ve Miami gibi birçok ünlü şehirde geçen oyun Ferrari, Lamborghini ve Aston Martin gibi ünlü araç betimlemeleriyle de kullanıcılara doyurucu bir içerik sunuyor. Serinin önceki oyunlarında bulunan kontrol sisteminin korunduğu oyunda seslendirmeler, müzikler oyunun hız ve aksiyon dolu ortamını başarılı bir şekilde kullanıcıya yansıtıyor. Yenilenmiş çoklu oyuncu moduyla oyuncular arasında rastgele seçim yaparak karşılaşmalar düzenleyebilen oyunda 6 farklı oyun modu ve Retina ekran desteği de sunuluyor. Yarışlardan kazanılan oyun paralarıyla daha gelişmiş araçları kullanabileceğiniz gibi bu araçları beklemeden kullanmak için oyun içi paralı satışlardan da yararlanabilirsiniz.

Kaliteli grafikleri, başarılı animasyonları ve etkileyici yarış dinamikleriyle Asphalt 7: Heat'nin hız ve aksiyon dolu dünyasına Appstore üzerinden 0,99$’lık fiyat etiketi ile buradan ulaşabilirsiniz. Android platformu içinde çıkış yapacak olan Asphalt 7: Heat'in yakın bir zamanda Google Play'de yerini alması bekleniyor.


http://forums.toucharcade.com/showthread.php?t=140859 Yorum Yaz
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jovanovic 7 yıl en beğenilen Silent Guardian
l3ortacine16

jovanovic

Zevk alamazsınız bu tip yüksek grafikli oyunlardan... Telefonda oynanır mı bunlar...

Sağ-Sol'u gyroscope ile yapıyoruz,Hızlanma otomatik oluyor.Oyun sırasında kullandığımız geriye iki buton kalıyor fren ve nitro.Nesi zor anlamadım?Alışınca kolay geliyor.

Bana anlatmana gerek yok ben 2009'dan beri oynuyorum gyroscope ile oyun... Ben zevk alamıyorum bir türlü... Oynamadığım android veya ios oyunu kalmadı hiçbiri de zevk vermedi bu tip yüksek bütçeli yapımlar arasından...

Şahsen ben 5-10 MB'lık eğlendiren oyunlardan daha zevk alıyorum grafik tutkunu olmama rağmen... Telefonda nedense olmuyor...
l3ortacine16jovanovicZevk alamazsınız bu tip yüksek grafikli oyunlardan... Telefonda oynanır mı bunlar....
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3 Yanıt Yanıtla +22
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Markhov 7 yıl
hicbir oyunu guzel degil bu serinin.
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Zuko 7 yıl
Ben de küçük oyunları daha çok seviyorum. Cut the Rope, Fruit Ninja gibi.

Nova gibi özellikle fps oyunları için dokunmatik cihazlar tam anlamıyla anlamsız. Özellikle bir taraftan yürüyüp bir taraftan ekranı döndürüp aynı anda ateş edemediğiniz düşünülürse. Zaten Fps'ler konsolda bile güzel oynanmıyor, nişan hassasiyeti yapamadığınız için.

Yarış oyunları ivmeölçer sayesinde biraz keyifli sayılır. En iyi yarış oyunu da Real Racing'dir App Store'daki. Ama onda da sadece yarış yaptığınızı düşündüğünüzde (ne hikaye var oyunda, ne de çeşitlilik, sadece sürüş deneyimi iyi mobil cihazlar için.) onlarında eğlencesi bir saati geçmiyor.

En iyi grafiklere sahip Infinity Blade'de bile grafikten başka bir şey yok, senaryo dandik, oynanış tekdüze, seslendirmeler kalitesiz. (Tüm oyun hah, huh sesleriyle geçiyor.)

Hele Gameloft'un oyunlarından tiksiniyorum desem yeridir. Onlarda en azından diğer çoğu App Store oyunlarına nazaran seslendirme var diyeceğim ama karakterlerin konuşması ruhsuz, heyecan yok, yapay zeka yerlerde. Yine tek bildikleri grafik.

Geriye de tek seçenek küçük hacimli, bağımsız oyunlar kalıyor. Allah'tan onların bir kısmı eğlenceli.
Ben de küçük oyunları daha çok seviyorum. Cut the Rope, Fruit Ninja gibi.Nova gibi özellikle fps oyunları için dokunmatik cihazlar tam anlamıyla anl...
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2 Avatar Avatar
Captain_Ivy 5 yıl
asfalt sıkıyo bis süre sonra ve çok hızlı gelişiyor herşey.
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DH Misafiri 5 yıl
arkadaslar bu oyunda naıl sağ sol yaoılıyoo pcde
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bluerdem 7 yıl
İpad'de oynamayı tercih ediyorum boyle oyunları. iPhone'da arama filan gelince sinir oluyor insan :)
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GT_55 7 yıl
1 dolar he..
Aynı oyunu vitada 65 tl'ye satıyorlar..Kazığın dik alası..
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Evivva 7 yıl
300dk sonra oyun bende :D
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clopin 7 yıl
Nfs kadar kolay kontrol edilebilse cok güzel
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serhdemir 7 yıl
Bu tarz oyunların iphone'da sıkıcı olmasının nedeni ekran küçüklüğünden kaynaklanıyor,bu arada oyun Android'e 25 Haziran'da geliyor
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*GameOver* 7 yıl
oyunu 4 5 gün önce indirmiştim, şuana kadar gördüğüm en zevkli ve kaliteli oyun diyebilirim, araba kiralama sistemleri bile var oyunda
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MetinMumcu 7 yıl
İp4 de bile performans cok iyi Grafikler muhtesem oyun arayuz olarak biraz vakit harciyor o kadar ;)
hadi fandroidciler bunu da aciklayin hadi :))
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KnightOfTheTemple 7 yıl
Kontroller bir tek bende mi iğrenç? yada ayarlanması gereken bırsey mı var ? bir de 16 gb kullananlar bence almasın 1.4 gb yer kaplıyor.hafızamı doldurdu
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mebrar 7 yıl
Benim pek hoşuma gitmedi açıkcası. Telefonda böyle büyük boyutlu oyunları destekleyen biri değilim şahsen.
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78erhan78 7 yıl
bu real racing 3 hakkında haber var mı ne zaman cıkar
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