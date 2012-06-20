



Gameloft tarafından geliştirilen ve birçok platformda boy göstermiş olan serinin yeni oyunu 'Asphalt 7: Heat' Appstore'da yerini aldı.

Kaliteli grafikleri, başarılı animasyonları ve etkileyici yarış dinamikleriyle Asphalt 7: Heat'nin hız ve aksiyon dolu dünyasına Appstore üzerinden 0,99$’lık fiyat etiketi ile buradan ulaşabilirsiniz. Android platformu içinde çıkış yapacak olan Asphalt 7: Heat'in yakın bir zamanda Google Play'de yerini alması bekleniyor.





http://forums.toucharcade.com/showthread.php?t=140859

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Kaliteli grafikleri ve başarılı animasyonlarıyla dikkat çeken oyunda 60 adet kullanılabilir araç ve 15 farklı pist yer alıyor. Hawai, Paris, Rio ve Miami gibi birçok ünlü şehirde geçen oyun Ferrari, Lamborghini ve Aston Martin gibi ünlü araç betimlemeleriyle de kullanıcılara doyurucu bir içerik sunuyor. Serinin önceki oyunlarında bulunan kontrol sisteminin korunduğu oyunda seslendirmeler, müzikler oyunun hız ve aksiyon dolu ortamını başarılı bir şekilde kullanıcıya yansıtıyor. Yenilenmiş çoklu oyuncu moduyla oyuncular arasında rastgele seçim yaparak karşılaşmalar düzenleyebilen oyunda 6 farklı oyun modu ve Retina ekran desteği de sunuluyor. Yarışlardan kazanılan oyun paralarıyla daha gelişmiş araçları kullanabileceğiniz gibi bu araçları beklemeden kullanmak için oyun içi paralı satışlardan da yararlanabilirsiniz.