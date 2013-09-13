Asphalt 8: Airborne Appstore'da kısa bir süreliğine ücretsiz olarak yayında

Haber Editörü
Asphalt serisinin en yeni oyunu olan Asphalt 8: Airborne, Appstore'da bu hafta sonu için ücretsiz olarak yayında.
Hatırlayacağınız üzere Asphalt8: Airborne, ağustos ayı içerisinde Android ve iOS platformları için yayınlanmıştı. Asphalt 8, Appstore'da 1.79 TL Google Play'de ise, 0.99$'dan satışa sunulmuştu.İndirim haberi iOS kullanıcılarını sevindirmiş olsa da, oyunun Android versiyonu halen 0.99$'dan mobil oyuncularla buluşuyor.
Asphalt 8'de toplamda 180 etkinlik, 47 lisanslı araç, 9 farklı mekan, tek ve çok oyunculu modlar yer alıyor. Zengin içeriği ve kaliteli grafikleriyle Arcade yapıdaki yarış oyunlarının başarılı temsilcileri arasında yer alan Asphalt 8'e aşağıdaki Appstore bağlantısından ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.
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oyunu.
Araba paketleri alsam güvenilirmi Acaba tşk ederim...
Tabii ki enayi değilsiniz. Siz uzun zamandır oynuyorsunuz bedava indirenler anca bugün tadına varabildiler. Sizde başka bedavaya rast gelirsiniz ödeşiriz
İndirime girmeside sorun değil ama parayla aldık ve ben beğenmedim oyunu, grafikleri
Gelen haberler sadece iOS versiyonunun ücretsiz olduğu yönünde. Ancak, bir gelişme olursa Uygulama Haber sayfası üzerinden sizi bilgilendireceğiz.
20küsür levelden sonra ilk üçe girdiğinizde iyi para veriyor. 1. Olduğumda bana 1665 kredi veriyor üstünede drift, uçuş vs.
itunes.apple.com/...