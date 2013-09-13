Asphalt 8: Airborne Appstore'da kısa bir süreliğine ücretsiz olarak yayında

Asphalt serisinin en yeni oyunu olan Asphalt 8: Airborne, Appstore'da bu hafta sonu için ücretsiz olarak yayında.





Hatırlayacağınız üzere Asphalt8: Airborne, ağustos ayı içerisinde Android ve iOS platformları için yayınlanmıştı. Asphalt 8, Appstore'da 1.79 TL Google Play'de ise, 0.99$'dan satışa sunulmuştu.İndirim haberi iOS kullanıcılarını sevindirmiş olsa da, oyunun Android versiyonu halen 0.99$'dan mobil oyuncularla buluşuyor.

Asphalt 8'de toplamda 180 etkinlik, 47 lisanslı araç, 9 farklı mekan, tek ve çok oyunculu modlar yer alıyor. Zengin içeriği ve kaliteli grafikleriyle Arcade yapıdaki yarış oyunlarının başarılı temsilcileri arasında yer alan Asphalt 8'e aşağıdaki Appstore bağlantısından ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.