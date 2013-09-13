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Asphalt 8: Airborne Appstore'da kısa bir süreliğine ücretsiz olarak yayında

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Asphalt 8: Airborne Appstore'da kısa bir süreliğine ücretsiz olarak yayında
Asphalt serisinin en yeni oyunu olan Asphalt 8: Airborne, Appstore'da bu hafta sonu için ücretsiz olarak yayında. 

Hatırlayacağınız üzere Asphalt8: Airborne, ağustos ayı içerisinde Android ve iOS platformları için yayınlanmıştı. Asphalt 8, Appstore'da 1.79 TL Google Play'de ise, 0.99$'dan satışa sunulmuştu.İndirim haberi iOS kullanıcılarını sevindirmiş olsa da, oyunun Android versiyonu halen 0.99$'dan mobil oyuncularla buluşuyor.
Asphalt 8'de toplamda 180 etkinlik, 47 lisanslı araç, 9 farklı mekan, tek ve çok oyunculu modlar yer alıyor. Zengin içeriği ve kaliteli grafikleriyle Arcade yapıdaki yarış oyunlarının başarılı temsilcileri arasında yer alan Asphalt 8'e aşağıdaki Appstore bağlantısından ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.  

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DH Misafiri 5 yıl
Merhaba arkadaşlar uzun süredir oynuyorum Cok Eglenceli bir aksiyonlu Yarış
oyunu.
Araba paketleri alsam güvenilirmi Acaba tşk ederim...
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~Lion King~ 6 yıl
Telefon lg g2 ve bir ag hatasi olustu hatasi aliyorum. Cozumu var midir?
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EXios 6 yıl
Biz parayla aldık enayimiz?
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Abzurt Teori 6 yıl EXios
EXios6

Biz parayla aldık enayimiz?

Tabii ki enayi değilsiniz. Siz uzun zamandır oynuyorsunuz bedava indirenler anca bugün tadına varabildiler. Sizde başka bedavaya rast gelirsiniz ödeşiriz

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Septams 6 yıl EXios
EXios6
Biz parayla aldık enayimiz?

İndirime girmeside sorun değil ama parayla aldık ve ben beğenmedim oyunu, grafikleri
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MAVİT 6 yıl
cübbeli gandalf
android de ücretszi olacakmı kısa bir süre için bile olsa,bilgi var mı?

Gelen haberler sadece iOS versiyonunun ücretsiz olduğu yönünde. Ancak, bir gelişme olursa Uygulama Haber sayfası üzerinden sizi bilgilendireceğiz.
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EXios 6 yıl
Amaç nedir








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CpT-aizeN 6 yıl
İndiriyorum tesekkurler.
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-)KraL(- 6 yıl
Kaptım:)
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senersongur 6 yıl
Ayrimcilik yerine her 2 platforma da ucretsiz olmali.
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cübbeli gandalf 6 yıl
android de ücretszi olacakmı kısa bir süre için bile olsa,bilgi var mı?
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Mete E. 6 yıl
İlk çıktığında almıştım ben.

20küsür levelden sonra ilk üçe girdiğinizde iyi para veriyor. 1. Olduğumda bana 1665 kredi veriyor üstünede drift, uçuş vs.
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Godolphin 6 yıl
Buyurun bir link te benden değerli arkadaşlar


itunes.apple.com/...
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CertificatedStaff 6 yıl
Kaçırmayın!
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BlackEagle 6 yıl
Arşive eklendi. Teşekkürler.
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