



Gameloft'un E3 başlıkları arasında yer alan Asphalt serisinin yeni oyunu Asphalt 8: Airborne'nin çıkış tarihi açıklandı.





Açıklamayla birlikte oyun hakkında bazı önemli detaylar da paylaşıldı. Yeni Nexus 7 üzerinde gösterimi yapılan oyunun, Android 4.3 ile birlikte gelen OpenGL ES 3.0'ü destekleyeceği açıklanan önemli detaylar arasında yer aldı. Bu destek sayesinde Asphalt 8, OpenGL ES 3.0'ı destekleyen GPU'larda daha iyi bir görsellik sunacak.





Yeni Nexus 7 için özel optimizasyonlar içeren Asphalt 8'in Google Play Games(Google'ın Android için geliştirdiği yeni oyun merkezi) desteğini de barındıracağı gelen detaylar arasında. Bu destek sayesinde ise, kullanıcılar daha sosyal bir alt yapı üzerine kurulu deneyim yaşayabilecek.

Toplamda 180 etkinlik, 47 lisanslı araç ve yeni oyun modlarının yer edineceği oyunun geliştirilme sürecinde Havok fizik motoru kullanıldığını da hatırlatalım. Bu motor daha önce Gameloft'un açık dünya oynanışına sahip olan oyunu Vegas Gangsteri'nde de kullanılmıştı.





8 Ağustos tarihinde Android ve iOS platformları için yayınlanacak olan yapımın 0.99$/1.79TL'lik bir fiyat etiketine sahip olacağını da belirtelim.