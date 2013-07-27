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Asphalt 8: Airborne'nin çıkış tarihi açıklandı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Asphalt 8: Airborne'nin çıkış tarihi açıklandı

Gameloft'un E3 başlıkları arasında yer alan Asphalt serisinin yeni oyunu Asphalt 8: Airborne'nin çıkış tarihi açıklandı.

Açıklamayla birlikte oyun hakkında bazı önemli detaylar da paylaşıldı. Yeni Nexus 7 üzerinde gösterimi yapılan oyunun, Android 4.3 ile birlikte gelen OpenGL ES 3.0'ü destekleyeceği açıklanan önemli detaylar arasında yer aldı. Bu destek sayesinde Asphalt 8, OpenGL ES 3.0'ı destekleyen GPU'larda daha iyi bir görsellik sunacak. 

Yeni Nexus 7 için özel optimizasyonlar içeren Asphalt 8'in Google Play Games(Google'ın Android için geliştirdiği yeni oyun merkezi) desteğini de barındıracağı gelen detaylar arasında. Bu destek sayesinde ise, kullanıcılar daha sosyal bir alt yapı üzerine kurulu deneyim yaşayabilecek.
Toplamda 180 etkinlik, 47 lisanslı araç ve yeni oyun modlarının yer edineceği oyunun geliştirilme sürecinde Havok fizik motoru kullanıldığını da hatırlatalım. Bu motor daha önce Gameloft'un açık dünya oynanışına sahip olan oyunu Vegas Gangsteri'nde de kullanılmıştı.

8 Ağustos tarihinde Android ve iOS platformları için yayınlanacak olan yapımın 0.99$/1.79TL'lik bir fiyat etiketine sahip olacağını da belirtelim.

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LegendM 6 yıl en beğenilen
oo doğum günümde çıkıyor güzel güzel


Bu arada 9 ağustos google play yorumlarını sizlere söyleyeyim

1.Oyun çok kasıyor hay sizin yapacağınız işe ... ( 2 sene önceki telefon kullanan kişi)

2.Fps 59 'a düştü böyle saçmalık olmaz 1 yıldız :@ ( son model telefon kullanıcısı)

oo doğum günümde çıkıyor güzel güzelBu arada 9 ağustos google play yorumlarını sizlere söyleyeyim1.Oyun çok kasıyor hay sizi...
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1 Yanıt Yanıtla +14
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mehmedaltair 6 yıl memoseler
memoseler

Mehmed Altair

Hadi bakalım s4 kullanıcıları o aşırı güçlü telefonunuzda dandik grafiklerle oyun oynayın. Biz de HTC oneda 4.3 google editionla akalım


S4 ün htc one dan daha önce 4.3 alacağından emin olabilirsin.

i9500 google edition değil nasıl önce alacak
hem i9500 donanımı 3.0 desteklemiyor


@wiseoflex

Arkadaşım i9500 çok farklı bir donanıma sahip Türkiyede satılan s4'te opengl es3.0 yok maalesef
memoselerMehmed AltairHadi bakalım s4 kullanıcıları o aşırı güçlü telefonunuzda dandik grafiklerle oyun oyna...
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2 Yanıt Yanıtla +11
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bcny 6 yıl mehmedaltair
Mehmed Altair
bcny
Mehmed Altair
Hadi bakalım s4 kullanıcıları o aşırı güçlü telefonunuzda dandik grafiklerle oyun oynayın. Biz de HTC one'da 4.3 google edition'la akalım


Yahu Allahin fanboylari bi uzayin konulardan ya da adam gibi yorum yapin adam diyelim size. Al telini s4 mu one mi ne halt ise oyununu oyna cocukca seyler yazip durma.!

Çekemeyen anten taksın


Ben sana takarim o anteni
Mehmed AltairbcnyMehmed AltairHadi bakalım s4 kullanıcıları o aşırı güçlü telefonunuzda dandik gr...
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fp 6 yıl
Gameloft youtube kanalindan yazdi cikis tarihi vermiyolar ve bugun cikmiyor
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orhanyıldız 6 yıl
Nerde kaldı la bu?
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3,141592 6 yıl
Çıkmadı mı
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Barthemana 6 yıl
Gameloft zaten sinir ediyor beni boyle yaparak.Oyun temmuzda cikacakti agustosa aldilar simdide dahada erteliyorlar bir duzeltemediler arkadas.
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ARC118i 6 yıl Barthemana
Baran.
Gameloft zaten sinir ediyor beni boyle yaparak.Oyun temmuzda cikacakti agustosa aldilar simdide dahada erteliyorlar bir duzeltemediler arkadas.

Katiliyorum, ayrica bugun cikiyor dediler sabah namazindan beri store a bakiyorum gelen giden yok
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Asetil Co A 6 yıl
Bir konu daha milletin telefonuna laf atanlar ile dolmus
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LegendM 6 yıl
Gameloft amerikalı falan herhalde hala çıkmadığına göre
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JakSocket 6 yıl
Gene dönüşler kötü olacak ama... hadi hayırlısı
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ARC118i 6 yıl
Bekliyoruz gelen giden yok
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ferdigursoyyy 6 yıl
Çıksa da bitirsek bir an önce :D
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Godolphin 6 yıl ferdigursoyyy
ferdigursoyyy

Çıksa da bitirsek bir an önce :D

GAME LOFT hangi ülkede acaba orada 8 ağustos olmadımı
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Godolphin 6 yıl
E hadi çık artık neredesin...
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cetincefis 6 yıl
cbbatuhan26
cetincefis ya ben samsung galaxy s4 i9500 kullanıyorum da acaba bendeki telefon bu oyunu taşırmı?? sistem yetmez felan yazmışlarda emin olamadım benimki bu oyunu taşıyamıyacaksa bu oyunu kaldırıcak telefon varsa hangisi (android)?
sistem yetmez diye bir şey yok samsung sadece adilik yaptı s5830iye güçlü cpu koyup videocore IV gpu koyduğu gibi exynos gibi performanslı bir cpu ya gitti powervr koydu. ve opengl 3 es alamayacak. opengl 3 es demek daha az ısınma daha fazla performans daha fazla verimlilik ve optimizedir.
peki oynayamıyacakmıyım yoksa minik frame atlamaları ile mi karşılaşacağım ya ben yeni aldım telefonu ama hevesimi bitirdi bu konu zar zor biriktirip almıştım pfff.. Genede oynayabilirim dimi?
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