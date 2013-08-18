Asphalt 8: Airborne'nin kesin çıkış tarihi açıklandı

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Gameloft'un E3 başlıkları arasında yer alan Asphalt serisinin yeni oyunu Asphalt 8'in kesin çıkış tarihi açıklandı.
Geliştiricinin Twitter hesabı üzerinden doğruladığı bilgiye göre, pek çok kişi tarafından merakla beklenen yarış oyunu 22 Ağustos tarihinde yayınlanacak. Yapım, daha önce belirttiğimiz üzere Android ve iOS platformlarında boy gösterecek.
Serinin önceki oyunlarına göre, daha iyi bir görsellik vaat eden Asphalt 8, Android 4.3 ile birlikte gelen OpenGL ES 3.0'ü de destekleyecek. Bu destek sayesinde, OpenGL ES 3.0'ı destekleyen GPU'larda daha iyi bir görsellik elde edilecek. Bu arada, Asphalt 8'in Havok fizik motoruyla geliştirildiğini bir kez daha hatırlatalım.
Araç yelpazesinin %80'i yenilenen oyunda 47 araç, 180 etkinlik ve yeni oyun modları da bulunacak. Asphalt 8 ile birlikte daha sosyal bir oyun deneyimi sunmayı planlayan Gameloft, Google Play Games desteği de sunacak.
https://twitter.com/gameloft Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Wp8 de olmayan oyunun nesini oynamayı planlıyorsun? güldürdün.
Bu arada, ha yani sen wp8 ios dan daha stabil mi demek istiyorsun?
Calls antutu gibi sacma testler yerine 3dmark falan denedim zamaninda. Ondan sonra gfx benchmark 2.7 denedim. 3dmark ta dunyadaki en iyi skor listesine girdim. Gfx 2.7 de iPhone 5 13 fps almis. Ben 16fps aldim. Ama yine de sana Bu sacma testlere aldiris etmemeni tavsiye ederim . Ben iphonelarin akiciligina zaten laf etmedim. Ama o kadarcik ekranda oluyor Abi. Bana babasini koysan o kadarcik ekrana olmaz. Yani Bu bir gereksinim. Emin ol iPhone 4.5-5" ekran koysun bircok kisi iPhone a gecer hatta Ben de dusunurum. Ama Suan uzak dursun.