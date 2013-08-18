Asphalt 8: Airborne'nin kesin çıkış tarihi açıklandı

Gameloft'un E3 başlıkları arasında yer alan Asphalt serisinin yeni oyunu Asphalt 8'in kesin çıkış tarihi açıklandı.





Geliştiricinin Twitter hesabı üzerinden doğruladığı bilgiye göre, pek çok kişi tarafından merakla beklenen yarış oyunu 22 Ağustos tarihinde yayınlanacak. Yapım, daha önce belirttiğimiz üzere Android ve iOS platformlarında boy gösterecek.





Serinin önceki oyunlarına göre, daha iyi bir görsellik vaat eden Asphalt 8, Android 4.3 ile birlikte gelen OpenGL ES 3.0'ü de destekleyecek. Bu destek sayesinde, OpenGL ES 3.0'ı destekleyen GPU'larda daha iyi bir görsellik elde edilecek. Bu arada, Asphalt 8'in Havok fizik motoruyla geliştirildiğini bir kez daha hatırlatalım.





Araç yelpazesinin %80'i yenilenen oyunda 47 araç, 180 etkinlik ve yeni oyun modları da bulunacak. Asphalt 8 ile birlikte daha sosyal bir oyun deneyimi sunmayı planlayan Gameloft, Google Play Games desteği de sunacak.

https://twitter.com/gameloft