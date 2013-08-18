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Asphalt 8: Airborne'nin kesin çıkış tarihi açıklandı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
2,1b
1
106
Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Asphalt 8: Airborne'nin kesin çıkış tarihi açıklandı
Gameloft'un E3 başlıkları arasında yer alan Asphalt serisinin yeni oyunu Asphalt 8'in kesin çıkış tarihi açıklandı.

Geliştiricinin Twitter hesabı üzerinden doğruladığı bilgiye göre, pek çok kişi tarafından merakla beklenen yarış oyunu 22 Ağustos tarihinde yayınlanacak. Yapım, daha önce belirttiğimiz üzere Android ve iOS platformlarında boy gösterecek.

Serinin önceki oyunlarına göre, daha iyi bir görsellik vaat eden Asphalt 8, Android 4.3 ile birlikte gelen OpenGL ES 3.0'ü de destekleyecek. Bu destek sayesinde, OpenGL ES 3.0'ı destekleyen GPU'larda daha iyi bir görsellik elde edilecek. Bu arada, Asphalt 8'in Havok fizik motoruyla geliştirildiğini bir kez daha hatırlatalım. 

Araç yelpazesinin %80'i yenilenen oyunda 47 araç, 180 etkinlik ve yeni oyun modları da bulunacak. Asphalt 8 ile birlikte daha sosyal bir oyun deneyimi sunmayı planlayan Gameloft, Google Play Games desteği de sunacak.

https://twitter.com/gameloft Yorum Yaz
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burakesan 6 yıl en beğenilen
Umarım ücretli olur. Real Racing 3'te yaşadığımız her şeye para olayını bu oyunda da yaşamayalım. Utanmasalar yol vergisi bile alacaklar...
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Be All My Sins Remembered 6 yıl MustafaPasam
MustafaPasam

Düşünen Biri

MustafaPasam

Düşünen Biri

MustafaPasam

Düşünen Biri

MustafaPasam

nickinin hakkını ver.

Tamam, tüm android telefonlarda kasar sayın iFan.

fan man değilim ben.android adam gibi olsa androidi savunurum.doğru neyse onu söylerim ben.android kadar kasan,donan,virüs barındıran gereksiz bir işletim sistemi görmedim

Nexus lardan birini eline alıp kullandın mı? eminim ki kullanmadın. Sırf konuşmak için konuşmayın.

asıl sen stabil bir işletim sistemi kullanmadığın için elinde ki telefon sana stabil geliyor.

Kısa süreli 3gs - 4 ve 4s kullandım, senin gibi havadan atıp tutmuyorum.


Bundan bu anlamımı çıkarıyorsun yani ? ben iphonedan bahsetmiyorum windows phone 8 den bahsediyorum

Wp8 de olmayan oyunun nesini oynamayı planlıyorsun? güldürdün.


Bu arada, ha yani sen wp8 ios dan daha stabil mi demek istiyorsun?
MustafaPasamDüşünen BiriMustafaPasamDüşünen Biri...
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yunusfurkanayse 6 yıl mateacher
achmaster
yunusfurkanayse

Ya arkadaslar burada bazilari nabiz yoklamasi yapip androide laf atmaya calisiyor simdi iOS gercekten oyunlari akici oynatiyor lafim yok. Ama Bu iostan kaynaklanmiyor gelistirici bazi seyleri ya kisiyor ya eksik sunuyor ornegin 4s de rr3 oynayin bir de gelin HTC one da oynayin arada ucurumlar var nedeni sirf akici olsun diye 4s de aynalar kapali cozunurluk zaten 4s de dusuk detay seviyesi cok dusuk cizgi film gibi kaliyor oyun zaten oldum olasi iphonelardan oyun makinasi olmayacagini dusunurum. O kadar kucuk ekran kurtarmiyor. Ama HTC one da ayni oyun konsol tadi veriyor. Fps de 35-40 arasi . IPhone 5 de Bu 60 yakin olsa he. Cozunurluk dusuk. 4s de ise detay dusuk. Yani Suan crysis 3 PC de 30 fps de ama yuksek cozunurlukte oynamak isteyen cok. Sirf 60fps olacak diye gorsellikten odun vermek gereksiz.

Piyasadaki en iyi gpu'ya sahip telefonlardan birisi iPhone 5, hatta
AnTuTu 3DRating Benchmark en basitinden açıklıyor herşeyi hemde off-screen sadece performans testi elimde o olduğu için onunla yapabildim. Sizde Htc One için indirip kıyaslarsınız.
En iyi GPU'su olan Android telefon Galaxy S4 versiyon android 4.2.2

Bu Samsung Galaxy S4'ün sonuçları

Benchmark
Score: 2560
Average FPS: 8.6
Best FPS: 11.2
Triangles: 25.525
Off-Screen: YES
Resoluıtion: 1024*2048

Bu da iPhone 5'in sonuçları

Benchmark
Score: 2575
Average FPS: 9.2
Best FPS: 9.7
Triangles: 21.842
Off-Screen: YES
Resoluıtion: 1024*2048

Bunları on-screen yapınca zaten çözünürlükden dolayı zaten fark atıyor. 5" ekrana 1080p koymak kadar amaçsız bir iş yoktur sanırım. Çoğu laptop,tablet bile o çözünürlükte değil.
iPhone 326 ppi retina yapınca çoğu firma gereksiz insan gözü 250ppi üstünü anlamaz falan diyordu o zamanlar şimdi herkes 400-500 abanıyor nerdeyse.
Zaten çoğu telefon GPU'dan çekiyor çöp ediyorlar telefonları, anca yeni nesiller Snapdragon 800le beraber Adreno 330 gelince rahatlar.

Calls antutu gibi sacma testler yerine 3dmark falan denedim zamaninda. Ondan sonra gfx benchmark 2.7 denedim. 3dmark ta dunyadaki en iyi skor listesine girdim. Gfx 2.7 de iPhone 5 13 fps almis. Ben 16fps aldim. Ama yine de sana Bu sacma testlere aldiris etmemeni tavsiye ederim . Ben iphonelarin akiciligina zaten laf etmedim. Ama o kadarcik ekranda oluyor Abi. Bana babasini koysan o kadarcik ekrana olmaz. Yani Bu bir gereksinim. Emin ol iPhone 4.5-5" ekran koysun bircok kisi iPhone a gecer hatta Ben de dusunurum. Ama Suan uzak dursun.
achmasteryunusfurkanayseYa arkadaslar burada bazilari nabiz yoklamasi yapip androide laf atmaya calisiyor simdi i...
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Nam[A]sTe 6 yıl
S4 te oynadım iki yarış grafikler mükemmel.
OpenGL 3 destekli cihazım yok ama grafiklerinin bundan (s4) iyi olacağını zannetmiyorum :)
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ctrl-alt-delete 6 yıl
LG Optimus G Pro'da kasma yok. Oyun hazir 0,99 dolarken kacirmamak lazim.
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psyshock 6 yıl ctrl-alt-delete
hiç bir zaman daha pahalı olmıycak zaten
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alexi7 6 yıl
Bende yükledim,gayet güzel asphalt 7 ye göre kontroller falan daha iyi arabayı daha iyi kontrol ediyorsun havok farkı diyelim
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mpy 6 yıl
Yanildigimi dusundum. Belki yildizlarin verilmemiş hali yesildir sende. Sizin gibiler yüzünden play de b.ktan uygulamalar dahi 4.5 yildizin altina düşmüyor da. Itunes de puanların geçerliliği daha yüksek. Play de sahte uygulamalar bile 5 yildiz. Tabi senin insiyatifin ama bana cok sacma geldi. Dh de video izlenmeden yapilan yorumlar gibi. Malum onlara da forumda moderatörler bile açık açık sövüyor.
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bLind 6 yıl
Para verip aldığım ve bitirdiğim tek yarış oyunu mini motor racing oldu :) Belli bir süre sonra ücretsize düşer nasılsa ozaman denerim.
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Be All My Sins Remembered 6 yıl mpy
mpy

Yanildigimi dusundum. Belki yildizlarin verilmemiş hali yesildir sende. Sizin gibiler yüzünden play de b.ktan uygulamalar dahi 4.5 yildizin altina düşmüyor da. Itunes de puanların geçerliliği daha yüksek. Play de sahte uygulamalar bile 5 yildiz. Tabi senin insiyatifin ama bana cok sacma geldi. Dh de video izlenmeden yapilan yorumlar gibi. Malum onlara da forumda moderatörler bile açık açık sövüyor.

Oynadıktan sonra hakettiği puanı vereceğime emin olabilirsin, play de hem yorum hem de verilen puan değiştirilebiliyor. Ayrıca merak etme oyun yine en çok satanlar listesinin tepesine oturacaktir nedeni ise grafikleri vs. değil, ucuz olması.

Bu arada oyun "en azindan başlangıcına göre" tam bir hayal kırıklığı, günlerce boşuna beklemişim.
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orhanyıldız 6 yıl
Daha %28
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Jül Sezar 6 yıl
Iniyor bakalım
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mpy 6 yıl Be All My Sins Remembered
Düşünen Biri
Play e geldi



Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Indirmeden 5 yildiz mi verdin?
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orhanyıldız 6 yıl
Itunese dusmus playde hala yok
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orhanyıldız 6 yıl
Nerde kaldı bu
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liquidsky 6 yıl
hala gelmedi gördüğüm kadarıyla
daha önce hiç oynamadım asphaltı.. telefonumda kasar ama yakın zamanda tablet alıp bi kaç oyununu denicem asphalt serisinin
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orhanyıldız 6 yıl
Bu gece geliyor
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