Gameloft'un E3 listesinde karşımıza çıkan Asphalt serisinin yeni oyunu Asphalt 8'in ilk tanıtım videosu yayınlandı. Ayrıca, oyunun fiyatlandırma bilgisi de açıklandı.





Kaliteli grafikleriyle dikkat çeken oyunun tanıtım videosunda dikkat çeken ilk detay ise, pistlerin yapısı oluyor. Anlaşılan Gameloft, Asphalt 8 ile birlikte daha fazla aksiyon içeren bir yarış deneyimi sunmayı planlıyor.





Asphalt 8'de araç yelpazesinin %80'ini yenileyen Gameloft; Bugatti, Lamborghini ve Ferrari başta olmak üzere 47 farklı aracı mobil oyuncular ile buluşturacak. Yarış pistlerinde Venedik, Fransa Guyana, İzlanda ve Nevada Çölü gibi birbirinden farklı mekanların resmedileceği oyun, temmuz ayı içerisinde 1.79 TL'den Android ve iOS kullanıcılarıyla buluşacak.