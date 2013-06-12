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Gameloft'un E3 listesinde karşımıza çıkan Asphalt serisinin yeni oyunu Asphalt 8'in ilk tanıtım videosu yayınlandı. Ayrıca, oyunun fiyatlandırma bilgisi de açıklandı.
Kaliteli grafikleriyle dikkat çeken oyunun tanıtım videosunda dikkat çeken ilk detay ise, pistlerin yapısı oluyor. Anlaşılan Gameloft, Asphalt 8 ile birlikte daha fazla aksiyon içeren bir yarış deneyimi sunmayı planlıyor.
Asphalt 8'de araç yelpazesinin %80'ini yenileyen Gameloft; Bugatti, Lamborghini ve Ferrari başta olmak üzere 47 farklı aracı mobil oyuncular ile buluşturacak. Yarış pistlerinde Venedik, Fransa Guyana, İzlanda ve Nevada Çölü gibi birbirinden farklı mekanların resmedileceği oyun, temmuz ayı içerisinde 1.79 TL'den Android ve iOS kullanıcılarıyla buluşacak.
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napcaktım, asphaltla death triggeri mi kıyaslıycaktım.
Gerçi oyunun adı da Airborne
Android platformu ile iOS platformunu aynı donanıma sahip olsa bile karşılaştırmak çok yanlış. Programı, oyunu yapanlar da belki dahaçok özen gösteriyordur, belki biraz da işletim sisteminin işleyişinden doğan farklar vardır. Çok karşılaştırdım şimdiye kadar iPhone 5 ile Nexus 4 arasındaki oyunları. Nexus 4 de görüntü detayı daha düşük olduğu halde ani takılmalar, fps düşüklüğü mevcut. Ancak İphone 5 de hem detay fazlası hem AA olsa bile görüntülerde akıcılık ve takılmalar olmuyor. Ani 1-2 takılma olabilir.
youtube.com/...
izle de atlamaları lagı gor nasıl mal olmaz
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