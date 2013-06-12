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Asphalt 8'in ilk tanıtım videosu yayınlandı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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39
Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Asphalt 8'in ilk tanıtım videosu yayınlandı
Gameloft'un E3 listesinde karşımıza çıkan Asphalt serisinin yeni oyunu Asphalt 8'in ilk tanıtım videosu yayınlandı. Ayrıca, oyunun fiyatlandırma bilgisi de açıklandı. 

Kaliteli grafikleriyle dikkat çeken oyunun tanıtım videosunda dikkat çeken ilk detay ise, pistlerin yapısı oluyor. Anlaşılan Gameloft, Asphalt 8 ile birlikte daha fazla aksiyon içeren bir yarış deneyimi sunmayı planlıyor. 

Asphalt 8'de araç yelpazesinin %80'ini yenileyen Gameloft; Bugatti, Lamborghini ve Ferrari başta olmak üzere 47 farklı aracı mobil oyuncular ile buluşturacak. Yarış pistlerinde Venedik, Fransa Guyana, İzlanda ve Nevada Çölü gibi birbirinden farklı mekanların resmedileceği oyun, temmuz ayı içerisinde 1.79 TL'den Android ve iOS kullanıcılarıyla buluşacak.

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flavo 6 yıl en beğenilen
full hd de sgx 544 adreno 320 mal oldu şimdi nolcak
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Juanito Perez 5 yıl
Şu oyun keşke pay to win olmasaydı
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DH Misafiri 5 yıl
s3 mini asphalt 8 i kaldırır mı
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Sirrüs 6 yıl
S3 kaldırır mı acaba?
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cenkcolak 6 yıl
nfs nin adı yeter...
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yunusfurkanayse 6 yıl
Ios ile androidi kiyaslamak mantiksiz. Iphone 5 zaten oyuncak gibi telefon. O kucucuk ekrana sigacak detay , ppi, vs. O kadar az ki takilmamasi gayet normal daha hd bile degil ekrani.Kaldi ki bu oyun adrenoda da power vr da da akacak ama ayfoncuklar minik ekranlari ile salya sumuk atmaya devam edecekler ya ben htc one ile iphone 5 i ayni benchmark testinde karsilastirdim iphone 7 fps aliyor htc one 16 fps yani o yuzden birakin salya sumuk atsinlar hicbir zaman sahip olamayacaklari konsol gibi ekranli telefonlari hazmedemiyorlar. Iphone 5s alin bari de belki hd ekran formatina gecerde videolari falan 3gp de izlemekten kurtulursunuz :)
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thinkwithbrain 6 yıl
orhanyıldız
BrtLVcLasphalt hiç bir zaman isteneni vermeyeck mi ya. bi realracing olamadı.
Real racing ile asphalt serisini karsılastryrsan yasama.

napcaktım, asphaltla death triggeri mi kıyaslıycaktım.
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Dexter Morgan 6 yıl
Zamanında 2 boyutlu prince of persia oynardık,şimdiki oyunlara bak birde
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-Ryuzaki- 6 yıl
Grafikler canlı duruyor
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Zig Zag 6 yıl
Arabaları kaykay gibi havada çevirebilmemiz pek gerçekçi olmamış.
Gerçi oyunun adı da Airborne
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berkerden 6 yıl
flavo
memoseler
flavofull hd de sgx 544 adreno 320 mal oldu şimdi nolcak
iPad 3lerde SGX543 2560x1920 çözünürlükte bile mal olmadığına göre, Sorun yaratacağını sanmıyorum.
http://www.youtube.com/watch?v=GInc7TM6EqAizle de atlamaları lagı gor nasıl mal olmaz

Android platformu ile iOS platformunu aynı donanıma sahip olsa bile karşılaştırmak çok yanlış. Programı, oyunu yapanlar da belki dahaçok özen gösteriyordur, belki biraz da işletim sisteminin işleyişinden doğan farklar vardır. Çok karşılaştırdım şimdiye kadar iPhone 5 ile Nexus 4 arasındaki oyunları. Nexus 4 de görüntü detayı daha düşük olduğu halde ani takılmalar, fps düşüklüğü mevcut. Ancak İphone 5 de hem detay fazlası hem AA olsa bile görüntülerde akıcılık ve takılmalar olmuyor. Ani 1-2 takılma olabilir.
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Jim Carrey 6 yıl
İyiymiş.
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flavo 6 yıl
memoseler
Orijinalden alıntı: flavofull hd de sgx 544 adreno 320 mal oldu şimdi nolcak
iPad 3lerde SGX543 2560x1920 çözünürlükte bile mal olmadığına göre, Sorun yaratacağını sanmıyorum.

youtube.com/...
izle de atlamaları lagı gor nasıl mal olmaz
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