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Assassin's Creed: Pirates akıllı telefonlar ve tabletler için geliyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,4b
1
28
Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Assassin's Creed: Pirates akıllı telefonlar ve tabletler için geliyor
Ubisoft akıllı telefonlar ve tabletler için geliştirdiği "Assassin's Creed: Pirates" adlı yeni Assassin's Creed oyunun duyurusunu gerçekleştirdi. Duyuruyla birlikte kısa bir tanıtım videosu ve birkaç ekran görüntüsü de yayınlayan Ubisoft, bu yeni Assassin's Creed oyunu hakkında az da olsa bilgi sahibi olmamızı sağladı.

Adından da anlaşılacağı üzere Assassin's Creed: Pirates, mobil oyuncuları korsanlarla dolu bir maceranın içerisine sürükleyecek. Yapım, PC ve konsollar için yayınlanan Assassin's Creed oyunlarının aksine tamamen deniz savaşları üzerine odaklanacak. 

Yayınlanan tanıtım videosuna ve ekran görüntülerine bakarak konuşacak olursak, değişken hava koşullarının ve zorlu deniz savaşlarının bizleri beklediğini söyleyebiliriz. Farklı savaş gemilerini edinebileceğimiz oyunda çeşitli gemi ve silah yükseltmeleri de yer edinecek. 

Etkileyici görselleriyle de dikkatleri üzerine çeken yapımın yıl içerisinde yayınlanacağı belirtiliyor. Oyunun çıkış yapacağı platformlar henüz netlik kazanmasa da Android ve iOS için yayınlanmasını bekliyoruz. 

http://blog.ubi.com/assassins-creed-pirates-announced/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 6 yıl
Saçma sapan yorum atıyorsunuz. Ne var yani ac adıyla çıkıyorsa belli ki hikaye black flag'le bağlantılı olacak tutupta başka bi isim koysalar nolucak hem nerden biliyorsunuz paralı olduğunu? Onu buni geçtim bi tanesi gelmiş black flag'in önceki oyunla alakası yok diyor. Hep ezioyu mu koymalari gerekiyodu adamlar hep aynı şeyi yapsaydi da hep aynı şey derdiniz aynı şeyi ac3 te de yaptınız o kadar güzel bi oyunu ve bence o çıktığında serinin en iyisiydi o oyunu bile kötülediniz. Tamam oyunu begenmemis olabilirsiniz ama sırf adamlar yeni bişeyler ekledi diye ve karakteri değiştirdi diye böyle kötüluyosaniz kusura bakmayın aklınızdan şüphe ederim.
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Redunay 6 yıl
Deniz savaşlarını konu alan bir oyun belli ki. İsmi assassins creed olsa ne olur, olmasa ne olur. Oyun güzelse alın oynayın işte.
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Aristeas 6 yıl
Assasin's Creed diyor, halbuki direk Sid Meier's Pirates.
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Masyur 6 yıl
Zaten pc versiyonunu gitgide batırıyolar umarım bu bi ac2 tadı verir
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Little big Metal 6 yıl Masyur
Masyur

Zaten pc versiyonunu gitgide batırıyolar umarım bu bi ac2 tadı verir

AC2'deki tadı nasıl verebilir yani anlamadım seni, ios oyunu ne verebilirki, gemi almak için 100 inci lazım, inci al gemini geliştir diğer iphone 5 sahiplerini yen falan.
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Battlelife 6 yıl
Ya şu ismin sırtından geçinmeyi bırak artık ubi vallaha bırak ya bize de ki size yeni bi oyun yaptık de ya ne olucak bundan adam akıllı grafikler ekle sinematikler koy güzel bi hikaye koy zaten biz gerçek assassin's creed çiler bunların para kokan hareketler olduğunun farkındayız salak olmayan boşa atıcak parası olmayan kimse buna para vermez haberin olsun ya yeni bir isimle oyun getirmek çok mu zor amk onu anlamıyorum bu oyunun gerçek hikaye ile hiç bi alakası olmadığınıda gayet iyi biliyoruz. Bir kaptanın hayat hikayesini anlatan deniz savaşlarını konu edinen sinematikleri olan mürettebatla konuşabildiğimiz tarzda bi oyun yap adını istersen atın intikamı koy yani biz yine alırız ama bu sefer kendine karşı antipati besliyorsun ubi ayağını denk al
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GokhanMaths 6 yıl
Sırf adından satar bari yeni teknolojileri kullansalar
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gizmo_x 6 yıl
guzel haber.
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gfbekir 6 yıl
assassin's creed pirates apk
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Kripoli 6 yıl
Ne şimdi bu? Assassin's Creed ile ne alakası var Allah aşkına!
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mehmedaltair 6 yıl gfbekir
gfbekir
assassin's creed pirates apk


Yanlış assassins creed pirates apk sd data
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insipe12 6 yıl
Çöp
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bellair 6 yıl
inşallah hakkını verirler de haksızlık yapmazlar böyle bir yapıma
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Fatih617 6 yıl
Assasins creed falan olduğu yok bu oyunun. Seafight çakması bir şey olmuş, online bile olduğunu sanmıyorum.
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Pondera 6 yıl
Ben zamanında PC'de Pirates of the Caribbean oynamıştım. Tadı hala damağımdadır. O zamana gore çok güzeldi...Gemilere boarding falan yapıp ele geçiriyordun. Filo yapıyordun. En sonunda da Black Pearl ile kapışıyordun....
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