Assassin's Creed: Pirates akıllı telefonlar ve tabletler için geliyor

Ubisoft akıllı telefonlar ve tabletler için geliştirdiği "Assassin's Creed: Pirates" adlı yeni Assassin's Creed oyunun duyurusunu gerçekleştirdi. Duyuruyla birlikte kısa bir tanıtım videosu ve birkaç ekran görüntüsü de yayınlayan Ubisoft, bu yeni Assassin's Creed oyunu hakkında az da olsa bilgi sahibi olmamızı sağladı.





Adından da anlaşılacağı üzere Assassin's Creed: Pirates, mobil oyuncuları korsanlarla dolu bir maceranın içerisine sürükleyecek. Yapım, PC ve konsollar için yayınlanan Assassin's Creed oyunlarının aksine tamamen deniz savaşları üzerine odaklanacak.





Yayınlanan tanıtım videosuna ve ekran görüntülerine bakarak konuşacak olursak, değişken hava koşullarının ve zorlu deniz savaşlarının bizleri beklediğini söyleyebiliriz. Farklı savaş gemilerini edinebileceğimiz oyunda çeşitli gemi ve silah yükseltmeleri de yer edinecek.





Etkileyici görselleriyle de dikkatleri üzerine çeken yapımın yıl içerisinde yayınlanacağı belirtiliyor. Oyunun çıkış yapacağı platformlar henüz netlik kazanmasa da Android ve iOS için yayınlanmasını bekliyoruz.

http://blog.ubi.com/assassins-creed-pirates-announced/