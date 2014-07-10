Assassin's Creed: Pirates'in iOS sürümü kısa bir süreliğine ücretsiz

Geçtiğimiz yılın aralık ayında mobil oyuncuların beğenisine sunulan Assassin's Creed: Pirates, Appstore'da kısa bir süreliğine indirimde.





Normalde 10.49 TL'lik bir fiyat etiketine sahip olan oyun, indirimle birlikte ücretsiz olarak iOS kullanıcılarına sunulmuş durumda. Assassin's Creed: Pirates'in Android ve iOS sürümleri her ne kadar aynı anda yayımlanmış olsa da, Android sürümünde şu an için herhangi bir indirim bulunmuyor.





Alonzo Batilia adlı genç bir kaptanın maceralarına ortak olduğumuz, deniz savaşları üzerine kurulu bu oyuna ücretsiz olarak sahip olmak için aşağıdaki Appstore bağlantısını kullanabilirsiniz.