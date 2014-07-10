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Assassin's Creed: Pirates'in iOS sürümü kısa bir süreliğine ücretsiz

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Assassin's Creed: Pirates'in iOS sürümü kısa bir süreliğine ücretsiz
 
Geçtiğimiz yılın aralık ayında mobil oyuncuların beğenisine sunulan Assassin's Creed: Pirates, Appstore'da kısa bir süreliğine indirimde.

Normalde 10.49 TL'lik bir fiyat etiketine sahip olan oyun, indirimle birlikte ücretsiz olarak iOS kullanıcılarına sunulmuş durumda. Assassin's Creed: Pirates'in Android ve iOS sürümleri her ne kadar aynı anda yayımlanmış olsa da, Android sürümünde şu an için herhangi bir indirim bulunmuyor.

Alonzo Batilia adlı genç bir kaptanın maceralarına ortak olduğumuz, deniz savaşları üzerine kurulu bu oyuna ücretsiz olarak sahip olmak için aşağıdaki Appstore bağlantısını kullanabilirsiniz. 

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Neyinkafasi 5 yıl
Android kullanıcısı olarak aklıma ilk gelen ; Allah iosa ateşler salsın,marketini dağıtsın
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Biggest Star 5 yıl
iOS ta indirim bol. Diğer işletim sistemlerine de istiyoruz
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