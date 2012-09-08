''Assassin's Creed: Utopia'' ile kendi 17. yy. koloninizi kurmaya hazır olun

Ubisoft'un Android ve iOS platformu için yayıncılığını üstlendiği Assassin's Creed: Utopia'nın geliştirme çalışmaları son hızıyla devam ediyor.





17. yüzyıl Amerika'sında kendi kolonimizi kuracağımız olan oyunda, Amerika'nın 150 yıllık tarihini, ülkenin evrimi ve gelişimini yaşamanız mümkün olacak. Bir strateji simülasyonu olarak karşımıza çıkacak olan Assassin's Creed: Utopia'da kendi yerleşim yerlerinizi kuracak, savaşlara katılabilecek ve 3D olarak hazırlanmış mücadelelerin içerisinde yer alabileceksiniz.





Henüz kesin bir çıkış tarihi belirtilmese de, oyunun kış ayları içerisinde Appstore ve Google Play'de yerini alması bekleniyor. Ayrıca Eurogamer, Utopia'nın ''Assassin's Creed III'' öncesini konu alarak bağlantılı bir hikaye işleyişi sunacağını belirtiyor.

http://www.eurogamer.net/articles/2012-09-06-assassins-creed-utopia-is-a-city-building-battler