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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

''Assassin's Creed: Utopia'' ile kendi 17. yy. koloninizi kurmaya hazır olun

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Ubisoft'un Android ve iOS platformu için yayıncılığını üstlendiği Assassin's Creed: Utopia'nın geliştirme çalışmaları son hızıyla devam ediyor.

17. yüzyıl Amerika'sında kendi kolonimizi kuracağımız olan oyunda, Amerika'nın 150 yıllık tarihini, ülkenin evrimi ve gelişimini yaşamanız mümkün olacak. Bir strateji simülasyonu olarak karşımıza çıkacak olan Assassin's Creed: Utopia'da kendi yerleşim yerlerinizi kuracak, savaşlara katılabilecek ve 3D olarak hazırlanmış mücadelelerin içerisinde yer alabileceksiniz.

Henüz kesin bir çıkış tarihi belirtilmese de, oyunun kış ayları içerisinde Appstore ve Google Play'de yerini alması bekleniyor. Ayrıca Eurogamer, Utopia'nın ''Assassin's Creed III'' öncesini konu alarak bağlantılı bir hikaye işleyişi sunacağını belirtiyor.

http://www.eurogamer.net/articles/2012-09-06-assassins-creed-utopia-is-a-city-building-battler Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
bestercan 7 yıl
Grafikler hoş duruyor
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RaulMeireles 7 yıl
Gayet güzel bir oyun
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Barthemana 7 yıl
Hata 310 (net::ERR_TOO_MANY_REDIRECTS): Çok fazla yeniden yönlendirme vardı.
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Mobile Prof. 7 yıl
Bu tarz yapımlar pek gitmiyor mobil alanda takdir edersiniz ki.
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