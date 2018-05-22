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Aston Martin, yeni Vantage modelinin seri üretimine başladı

İngiliz otomobil üreticisi Aston Martin, başarılı modeli Vantage'ın yerini alacak mirasçıyı "sınıfının en iyisi" olarak nitelendirdi. Üretimine başlanan aracın ilk teslimatları bu ay bitmeden başlıyor
1 yıl
2,2b
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Aston Martin, yeni Vantage modelinin seri üretimine başladı
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Ürün yelpazesini tazeleme arayışında olan Aston Martin, bu hedefi doğrultusunda önemli bir adım daha kaydetti. İki yıldan az bir süre önce DB11 modelini piyasaya süren İngiliz üretici, geçtiğimiz kasım ayında duyurduğu yeni Vantage modelinin seri üretimine başlandığını açıkladı.

Üretimine ilk olarak 2005 yılında başlanan Vantage’ın yerini alacak modelde yeni bir platform, motor ve tasarım dili kullanılacak. James Bond’un Spectre filminde kullandığı DB10’a çok benzeyen yeni Vantage modelinin kaputunun altında Mercedes-AMG imzası taşıyan 4.0 litrelik çift turbo V8 yer alacak. 8 ileri otomatik şanzıman ile kombinlenen bu ünite 503 bg güç ve 685 Nm tork üretecek. Bu değerler yeni Vantage’ın 0-100 km/s hızlanmasını 3.6 saniyede tamamlamasına ve maksimum 314 km/s hıza ulaşmasına imkan verecek.

Yeni Vantage modelinin seri üretime girmesiyle ilgili konuşan CEO Andy Palmer, “Bugün Aston Martin tarihi için çok önemli ve heyecan verici bir ana tanıklık ediyoruz. Yeni Vantage modelinin selefinin yakaladığı başarıyı çok daha yukarılara taşıyacağına inanıyoruz.” yorumunda bulundu.

"Sınıfının en iyisi"

Yeni Vantage’da lüks spor otomobil sınıfının gerektirdiği tüm özelliklerin bulunduğunu söyleyen Palmer, bu sayede aracı rahatlıkla sınıfının en iyisi olarak tanımlayabileceklerini belirtti. Vantage'ın üretim bandından inen ilk örnekleri bu ayın sonuna kadar sahiplerine teslim edilmiş olacak. İlerleyen zamanlarda 7 ileri manuel dahil diğer versiyonların da üretilmesi bekleniyor.

Aston Martin, haziran ayında DBS Superleggera modelinin de örtüsünü kaldıracak. Bu sayede ürün yelpazesini güncelleme konusunda yıl sonuna kadar büyük mesafe katetmiş olacak.

https://media.astonmartin.com/home/ Yorum Yaz
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ozmenakif 1 yıl en beğenilen
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EasternBloodTR 12 ay
Asla Ferrari, Porsche, Lambo kalitesinde olamayan üretici... 503 beygir nedir la
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haberelectro 12 ay EasternBloodTR
Ferrariyi saymazsak onlardan daha kaliteli elde uretim yapiyor.
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anadolu87 12 ay
Bu arabaların tamiratı nasıl oluyor acaba , bakım vss. Mesela motorda yağlama sorunu olup aşınsa , triger mriger değişimç filan ne kadar tutuyordur. Yada manuelin baskı balatası kaç paradır.
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ssbrutality 12 ay
Daniel Ricciardo ya gittiği yerde Ulaşım da sorun yaşamasın diye veriyorlar bu makineyi.
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Apones1903 12 ay
Aston martinin yaptığı araçlar git gide daha güzelleşiyor çok tatlı olmuş. 700 bin euro civarı paramız olsada alsak.
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ardicli2000 12 ay
Bir araba bu kadar mı güzel yapılır...
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parker48 1 yıl
Ligin alt sıralarından, 3 büyük takımdan birine transfer olmuş topçunun gece gezme arabası.
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Ağla Sevgili Yurdum Ağla 1 yıl
biz benzin alamıyoruz millet nelere biniyor .üstelik bizide gıskanıyorlar
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haberelectro 1 yıl
Aston elbisesi giyen AMG GT
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mczaga 1 yıl
Neden o foto?
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ozmenakif 1 yıl en beğenilen
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