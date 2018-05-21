Tesla, araçlarında kullandığı yazılımın kaynak kodlarını yayınladı

Elon Musk'ın elektrikli otomobil şirketi Tesla, yazılımlarının kaynak kodunu paylaşmasını gerektiren birçok GPL (Genel Kamu Lisansı) lisanslı teknoloji kullanıyor. Geçmişte bu yönde pek bir adım atmayan Tesla nihayet yazılımının bazı bölümlerini açık kaynak topluluğuyla paylaşmaya başladı.

Açık kaynaklı yazılımın en önemli destekçilerinden biri olan Software Freedom Conservancy, 2013 yılından bu yana GPL uyum ihlali konusunda Tesla ile sürekli etkileşim halinde. Kâr amacı gütmeyen kuruluş, Tesla'nın Model S marka aracında BusyBox, Qt ve Linux çekirdeği (kernel) bulunduğundan, şirkete bunu birçok kez tavsiye ettiğini söylüyor.

Tesla bu yöndeki ilk adımını atarak yazılımın kodlarının bir kısmını, iki GitHub deposunda (repository) açık kaynaklı hale getirdi:

Kaynak kodlarının yayınlanması ne getirecek?

Bu depolarda, Tesla’nın Autopilot sisteminin görüntüsünü oluşturmak için kullanılan buildroot kodu var. Ayrıca, Model S ve Model X'de yer alan Nvidia Tegra tabanlı bilgi-eğlence sisteminin Linux çekirdeğinin kaynak kodları da yer alıyor.

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Tesla'nın yasal yükümlülüklerini yerine getirmek için attığı bu adım, şirketin lisans sahipleriyle yaşayabileceği potansiyel sorunları azaltacak. Ayrıca kaynak kodlarının yayınlanması, root erişimi olan Tesla sahiplerinin yazılıma ek özellikler kazandırmasını sağlayacak.

Bununla birlikte güvenlik araştırmacılarının kodlarda tespit edecekleri hatalar ve açıklar sayesinde Tesla marka araçların daha güvenli hale geleceğini de belirtelim.

https://sfconservancy.org/blog/2018/may/18/tesla-incomplete-ccs/