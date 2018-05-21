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Tesla, araçlarında kullandığı yazılımın kaynak kodlarını yayınladı

Tesla, yasal yükümlülüklerini yerine getirmek adına, GPL lisanslı teknolojilerinin kaynak kodunu yayınladı. Şirketin araçlarında kullandığı yazılımın bazı bölümlerine erişmek artık mümkün.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Elon Musk'ın elektrikli otomobil şirketi Tesla, yazılımlarının kaynak kodunu paylaşmasını gerektiren birçok GPL (Genel Kamu Lisansı) lisanslı teknoloji kullanıyor. Geçmişte bu yönde pek bir adım atmayan Tesla nihayet yazılımının bazı bölümlerini açık kaynak topluluğuyla paylaşmaya başladı.
Açık kaynaklı yazılımın en önemli destekçilerinden biri olan Software Freedom Conservancy, 2013 yılından bu yana GPL uyum ihlali konusunda Tesla ile sürekli etkileşim halinde. Kâr amacı gütmeyen kuruluş, Tesla'nın Model S marka aracında BusyBox, Qt ve Linux çekirdeği (kernel) bulunduğundan, şirkete bunu birçok kez tavsiye ettiğini söylüyor.
Tesla bu yöndeki ilk adımını atarak yazılımın kodlarının bir kısmını, iki GitHub deposunda (repository) açık kaynaklı hale getirdi:
https://github.com/teslamotors/buildroot

Kaynak kodlarının yayınlanması ne getirecek?

Bu depolarda, Tesla’nın Autopilot sisteminin görüntüsünü oluşturmak için kullanılan buildroot kodu var. Ayrıca, Model S ve Model X'de yer alan Nvidia Tegra tabanlı bilgi-eğlence sisteminin Linux çekirdeğinin kaynak kodları da yer alıyor.
Ayrıca Bkz. "Elon Musk, çift motorlu Tesla Model 3'ün bazı teknik detayları ve fiyatını açıkladı"
Tesla'nın yasal yükümlülüklerini yerine getirmek için attığı bu adım, şirketin lisans sahipleriyle yaşayabileceği potansiyel sorunları azaltacak. Ayrıca kaynak kodlarının yayınlanması, root erişimi olan Tesla sahiplerinin yazılıma ek özellikler kazandırmasını sağlayacak.
Bununla birlikte güvenlik araştırmacılarının kodlarda tespit edecekleri hatalar ve açıklar sayesinde Tesla marka araçların daha güvenli hale geleceğini de belirtelim. 

https://sfconservancy.org/blog/2018/may/18/tesla-incomplete-ccs/ Yorum Yaz
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ssuqunet 1 yıl en beğenilen
iyi olmus :)) netteki custom romlar gibi artık custom teslalar da olur. batarya enerjisi az tuketen, performansı arttıran, gorselligi arttıran vs :))
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orcnd 11 ay
elon musk bunu hep yapıyor. daha önce de patentleri paylaşmıştı.
bunu yapmasının 5 sebebi var.
1. si mühendislerin saygısını böyle kazanırsın.
bu seviyedeki firmalarda maaşlar o kadar yüksektir ki mühendisleri çekmek için duygularına da hitap etmek gerekir.
örnek: google'ın mühendislerinin amerikan ordusu için yapay zeka üretimini reddetmesi
2. elektrikli araç pazarı hala çok küçük. pazar ne kadar büyürse pazardaki oyuncuların aktif kazancı o kadar artar.
tesla 1 milyarlık pazarın yarısına sahip olmak yerine 10 milyarlık pazarın %10 una sahip olmayı tercih ediyor.
3. bu tarz paylaşımlar genelde çok daha iyisi yapıldıktan sonra eskisinin paylaşılması şeklinde olur.
dolayısıyla birisi alıp kullansa bile yine arkanızda kalır ve geliştirirken hep arkanızda kalır.
4. paylaşılan kaynağı ne kadar çok saygıdeğer firma kullanırsa teslaya o kadar saygınlık katmış olurlar.
5. meraklıları paylaşılan kodlarda hata bulup düzeltilmesine fayda sağlarlar. ayrıca özelleştirmeler sayesinde yazılım daha iyi seviyeye gelir.
örnek: android custom romlara geliştirilen birçok özellik artık google tarafından da kullanılıyor.
özellik açısından android'in ios'a fark atmasının temel sebebi üreticiler ve meraklılara özelleştirme olanağı sunmasıdır.
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19sifo87 1 yıl
Biz hangi işi bildik ki?
Üniversiteye araştırma için hibe yapılır yıllarca depoda bekler kimse dokunmaz. Üniversitelerdeki donanımlar halen taş devrinden kalma hoş güncel donanım olsa bile iş bilen öğretim üye sayısı az. Bu işler böyle olmaz eğer bir konuda gelişim istiyorsan önce orayı destekleyeceksin, imkan sağlayacaksın, iş bilen adamları göndereceksin. O zaman bir şeyler değişir.
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gidi 1 yıl
Bi biz bilemedik şu özgür yazılım işini. Elin oğlu çatır çatır gpl, opensource kullanırken, bizde bu işin eğitimini veren üniversiteler kendi işlerinde bile c# kullanıyorlar. Bkz pamukkale üni. Çoğu üniversite mail için outlook kullanıyor. Bi mail server kurup, bakımını yapacak, sıradan cms tarzı bi uygulama yazacak elemanlar yetiştirmekten acizler.
Bırak python, ruby vs kendini ispatlamış teknolojileri elin oğlu daha dün çıkmış dil crystal için bile prototipleri hazırlamış testte kullanıyor. Nerde ne oluyo anında kapıp kendilerini hazırlıyorlar.
Bizde anca yok aydınlar (terörist tipler) içeri tıkılmasın, yok üniversitemizi bölmesinler bilmem ne? Türkiye'de akademisyenlerin ensesinde boza pişirecek bi sistemin gelmesi lazım.
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Berke001 1 yıl
Ekran kartlarına farklı bios yükleyerek ram yükseltme veya işlemcilerde ek çekirdek açma gibi geçmişte gördüğümüz yazılım hileleri bu durumda Tesla taşıtlara da gelebilir.
Örneğin donanım aynı olmasına rağmen yazılım ile batarya kapasitesinin limitlendiği alt model taşıtlar mevcut. (Sel felaketi sırasında uzaktan bu taşıtlardaki batarya limiti kaldırılmıştı.)
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xxxx1 1 yıl
bu kodların her biri dolar!..
bir apple yada bir blackberry yada benzer aşırı paragöz firmaların hayatta yapamayacağı bir bonkörlük.
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YASNAKTP 1 yıl xxxx1
Blackberry'mi kaldı hocam
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BOLDVIPER 1 yıl
chipciler başlar şimdi
tesla için chip tuning işlemi başlamıştır
%30 yakıt tassarufu %20 daha fazla performans için
bilmem ne garaj oto ya bekliyoruz.... Arabayı yapan mühendisler salakta... onlar düşünememiş biz düşünüp yaptık yani ayıkıyon mu
MADE IN GERMANY
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Boragungoren 1 yıl ssuqunet
Kısaca arabalara kullanıcılar kendileri yazılım atıp performansını arttıracak :D
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ZETEC SE 1 yıl
Vay arkadaş biz telefon rootlamaya çekiniyoruz, millet araba rootlamaya başlıyor.
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Kurtuba 1 yıl
Kaynak kodları açıkta olan sistemlerin hacklenmesi mukadderdir.
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Rachsuchtig 1 yıl Kurtuba
Kurtuba
Kaynak kodları açıkta olan sistemlerin hacklenmesi mukadderdir.

Yalnız tüm kodlar paylaşılmamis tabi güvenlik sistemlerinin kodunu paylasmayacaklardir
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Elsa 11 ay Kurtuba
Yav he he o yüzden her zaman linux windows yerine güvenlik uygulamalarında yer ediniyor değil mi?
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ssuqunet 1 yıl en beğenilen
iyi olmus :)) netteki custom romlar gibi artık custom teslalar da olur. batarya enerjisi az tuketen, performansı arttıran, gorselligi arttıran vs :))
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