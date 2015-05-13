Asus 2015 yılı için 25 milyon akıllı telefon satışı hedefliyor

Asus akıllı telefon pazarının global anlamdaki en yeni oyuncularından birisi sayılabilir. Ancak şirket geçtiğimiz yıl çıkardığı Zenfone serisi ile başarılı satış rakamlarına ulaşırken bu yılın başında da Zenfone 2 modeli ile oldukça ses getirmişti.

Ancak ilk çeyreğe baktığımızda bu hedefin gerisinde kalındığını görüyoruz. İlk üç ay içerisinde 3 Milyon akıllı telefon satışı yapan şirket bu durumu 4 GB bellek modüllerinin tedarik edilmesinde sıkıntı yaşanması ile açıklıyor. Daha önce Zenfone serisi ile de tedarik problemi yaşayan şirket yeterli üretim kapasitesine sahip olmadığı için potansiyelinin altında satış yapmıştı.

Ancak üretici ikinci çeyrek ile birlikte bu problemin aşılarak istenilen seviyeye ulaşılacağını belirtiyor. İçinde bulunduğumuz 2. çeyrekte 4.8 milyon satış bekleyen Asus, bu şekilde yılın ilk yarısında toplam 7.8 milyon satışa ulaşmayı planlıyor. Yıl sonunda 25 Milyon satış hedefine ulaşmak için vites yükseltmesi gereken şirket yılın ikinci yarısında ise aylık 3 Milyon satış hedefi belirlemiş durumda. Ayrıca toplam satışların 8 Milyonunun Çin pazarında yapılması planlanırken kalan 17 Milyon diğer ülkelerdeki satışlardan hedeflenen rakam.

Duyurulan ilk 4 GB bellekli akıllı telefon olan Zenfone 2, düşük fiyatı ile de bir çok kişi tarafından bekleniyordu. Şirket bugün yaptığı açıklamada satış rakamlarından bahsederken 2015 yılı için hedeflerinin 25 Milyon akıllı telefon satmak olduğunu dile getirdi.