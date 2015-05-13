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Asus 2015 yılı için 25 milyon akıllı telefon satışı hedefliyor

4 yıl
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Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Asus 2015 yılı için 25 milyon akıllı telefon satışı hedefliyor
 
Asus akıllı telefon pazarının global anlamdaki en yeni oyuncularından birisi sayılabilir. Ancak şirket geçtiğimiz yıl çıkardığı Zenfone serisi ile başarılı satış rakamlarına ulaşırken bu yılın başında da Zenfone 2 modeli ile oldukça ses getirmişti. 
Duyurulan ilk 4 GB bellekli akıllı telefon olan Zenfone 2, düşük fiyatı ile de bir çok kişi tarafından bekleniyordu. Şirket bugün yaptığı açıklamada satış rakamlarından bahsederken 2015 yılı için hedeflerinin 25 Milyon akıllı telefon satmak olduğunu dile getirdi.

Ancak ilk çeyreğe baktığımızda bu hedefin gerisinde kalındığını görüyoruz. İlk üç ay içerisinde 3 Milyon akıllı telefon satışı yapan şirket bu durumu 4 GB bellek modüllerinin tedarik edilmesinde sıkıntı yaşanması ile açıklıyor. Daha önce Zenfone serisi ile de tedarik problemi yaşayan şirket yeterli üretim kapasitesine sahip olmadığı için potansiyelinin altında satış yapmıştı.
Ancak üretici ikinci çeyrek ile birlikte bu problemin aşılarak istenilen seviyeye ulaşılacağını belirtiyor. İçinde bulunduğumuz 2. çeyrekte 4.8 milyon satış bekleyen Asus, bu şekilde yılın ilk yarısında toplam 7.8 milyon satışa ulaşmayı planlıyor. Yıl sonunda 25 Milyon satış hedefine ulaşmak için vites yükseltmesi gereken şirket yılın ikinci yarısında ise aylık 3 Milyon satış hedefi belirlemiş durumda. Ayrıca toplam satışların 8 Milyonunun Çin pazarında yapılması planlanırken kalan 17 Milyon diğer ülkelerdeki satışlardan hedeflenen rakam. 

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a_y_k_u_t 4 yıl en beğenilen
Bekle bekle telefon eskidi be...
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lonelywarrior40 4 yıl
Zen 5/6 ile sattigi 8 milyonun 3 katini bir turlu gelmeyen zen2 ile mi gececek? Agzimiz yandi hocam zen5in kendi kendine biten bataryasiyla...Zor yani bu asamadan sonra asusun bu sekilde bir grafige ulasmasi...
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emre_fan_club 4 yıl
Dağıtımını yapsa belki satacak da... Gerçi bizim bu kadar beklediğimizi fırsat bilip pahalı satmaması da lazım. Zaten gıcık olduk ucuz getirip gönlümüzü alması lazım
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dreamblue35 4 yıl
yazık ,bu telefonu ne kadar çok bekleyen insan var ama sözde distribütör firma hala gertirmemekte ısrar ediyor yani illa muadili çıkıp sonra fiyat iyice taban yaptıktan sonra mı piyasaya girecek telefon; yetkililer bakın söylüyorum bu elektronik piyasası patates piyasasına benzemez sonra elinizde patlar
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okan_cehapelioglu 4 yıl
daha çok beklicez gibi geliyor
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draconist 4 yıl
Valla ben de Zen 2 bekliyordum ama bu gidişle ikinci el temiz Samsung Galaxy S5 alacağım galiba.
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DH Misafiri 4 yıl
Zenfone 2 alacaktım.5 ay oldu hâlâ çıkacak.Gittim meizu mx4 silver aldım.2 gb rami olmasına rağmen katil resmen...
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DaRKFoRCeS 4 yıl
Zor biraz aradan rakipleri belirmeye başladı.
4gb ram bile reklam için yetti fakat alternatifleri de olmalı.
Qualcomm a da ağırlık vereceğiz bunun bir işareti.
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NorthShield 4 yıl
ZF5 kullanıyorum. Telefon çok akıcı ve sorunsuz fakat Lolipop güncellemesi konusunda sözlerini tutamadılar. Halen beklemekteyiz.
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Umutcan 4 yıl
Aylar oldu hala piyasaya girecek, millet beklemekten sıkılıp zenfone 5-6 aldı.
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a_y_k_u_t 4 yıl en beğenilen
Bekle bekle telefon eskidi be...
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unpop 4 yıl
çok bekler
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ResistibiLiTy 4 yıl
Hayırlı beklemeler.. ülkeye fiyatla ilgili sorundan dolayı alıcılara mal veremeyen o fiyatı kabul etmeyip üst rakamlara vermeye çalışan fakat alıcı firmalarında ben bunu kabul etmiyorum dediği kendi ürünlerinin kapış kapış satıldığı halde stok konusunda devamlı sorun yaşatan ASUS Sürümden kazanmak yerine tok satıcı rolündeki ASUS bana hiç te 25 milyon ülkemize düşün kısmı kadar satış yapacağını yansıtmıyor telefona rabet var ürün yok şaka gibi niye ürün yok ASUS ürün fiyatını yükseltmek istiyor alıcı firmalar istemiyor daha kendi stok sorunun çözebilmiş değil ve halada ülkeye Zenfone 2 yi bıraktım geçtim zf 6 zf5 stokunda bile sorun yaşayan bir firma zf 2 allah bilir ne zaman gelir gerç i zf 4 5 6 ülkemize ağustosta gelmişti lansmanı ne zaman yapılmıştı peki ocakta
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