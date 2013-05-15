Asus, 2880 x 1620 piksel ekran çözünürlüğüne sahip ultrabook modelinin satışına başladı

Haber Editörü
Hazırladığı donanım ürünleri ile önde gelen firmalardan Asus, 2880 x 1620 piksel çözünürlüğe sahip dizüstü ultrabook modelinin satışına başladı.
Firma tarafından Almaya merkezli olarak sessizce duyurulan dizüstü bilgisayar modeli, Zenbook UX51 (UX51VZ-DB114H) ismine sahip. 15.6-inç ekran boyutu üzerinde sunduğu 2880 x 1620 piksel (221 PPI) çözünürlük ile dikkat çeken bilgisayar, ayrıca 2.2 GHz Intel Core i7-3632QM işlemciye, GeForce GT 650M grafik birimine, 8GB RAM ve 256GB ya da 512GB SSD depolama seçeneklerine sahip.
İçerisinde sekiz hücreli Li-on pil yer alan Zenbook UX51, 380 x 255 x 19,7 mm boyutları ve 2.06kg ağırlık değeri ile oldukça taşınabilir bir yapı ortaya koyabiliyor. Aynı zamanda üzerinde üç USB3.0 portu ve HD kamera yer alan model, alüminyum malzeme kalitesi ve şık tasarımıyla da ilgi çekiyor.
Asus tarafından şimdilik Almanya'da satılan ve diğer ülkelerde ne zaman satışa çıkacağı henüz belli olmayan Zenbook UX51'in 256GB SSD depolama birimine sahip modeli 2200$, 512GB SSD depolama birimine sahip olan modeli ise 2600$ fiyat etiketine sahip olarak buradan satın alınabiliyor.
http://www.amazon.de/gp/product/B00CHM7FES/#productDescription Yorum Yaz Paylaş Tweetle
macbook pro, macbook air, notebook ve son olarak ta 1 yıldır asus ux32vd-r4002v 10GB + gt620m ram kullanıyorum. edindiğim tecrübelere göre macbook air ile birlikte edindiğim en iyi tecrübe diyebilirim ultrabook için. bunun sebebi tamamen uzun pil ömrü, güçlü donanım ve ince tasarım. windows ultrabookları macbook air'a tercih ederim çünkü işletim sistemi sizin elinizi ayağınızı bağlıyor. program, oyun açısından windows çok daha avantajlı. birçok mühendislik programı kullanıyorum şu an ultrabook'umda, bu konu malesef macbook air'da başımı ağrıtan en önemli konuydu.
daha yazabileceğim birçok sebepten ötürü ultrabook notebook'lardan (oyuncu notebookları hariç) üstündür bana göre. macbook air'dan daha pahalı olsaydı, yine ihtiyaçlarımdan ötürü macbook air'ı değil asus'u tercih ederdim.
edit: birilerinin gücüne gitmiş olabilir, ama en azından şöyle olsaydı şunu alırdım, böyle olsaydı bunu alırdım demiyorum ben. böyle yaptım, bunu aldım, bunu gördüm diyerek gerçek tecrübelerimi aktardım. iş macbook pro'yu almakla bitmiyor, eve gelince yapacak birşey bulamıyorsunuz kara kara düşünüyorsunuz iş program, oyun yüklemeye gelince. evdeki hesap çarşıya uymuyor bazen. ama ultrabook'ta saatlerce full hd pes13 oynayabiliyorum mesela ve hiç ısınma yapmıyor. aklı olan varsayımlar üzerine konuşan yorumlara inanıp iş yapmaz.
appledan nefret edenlerden başka kimse almaz bunu