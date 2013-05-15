Asus, 2880 x 1620 piksel ekran çözünürlüğüne sahip ultrabook modelinin satışına başladı

Hazırladığı donanım ürünleri ile önde gelen firmalardan Asus, 2880 x 1620 piksel çözünürlüğe sahip dizüstü ultrabook modelinin satışına başladı.

Firma tarafından Almaya merkezli olarak sessizce duyurulan dizüstü bilgisayar modeli, Zenbook UX51 (UX51VZ-DB114H) ismine sahip. 15.6-inç ekran boyutu üzerinde sunduğu 2880 x 1620 piksel (221 PPI) çözünürlük ile dikkat çeken bilgisayar, ayrıca 2.2 GHz Intel Core i7-3632QM işlemciye, GeForce GT 650M grafik birimine, 8GB RAM ve 256GB ya da 512GB SSD depolama seçeneklerine sahip.

İçerisinde sekiz hücreli Li-on pil yer alan Zenbook UX51, 380 x 255 x 19,7 mm boyutları ve 2.06kg ağırlık değeri ile oldukça taşınabilir bir yapı ortaya koyabiliyor. Aynı zamanda üzerinde üç USB3.0 portu ve HD kamera yer alan model, alüminyum malzeme kalitesi ve şık tasarımıyla da ilgi çekiyor.

Asus tarafından şimdilik Almanya'da satılan ve diğer ülkelerde ne zaman satışa çıkacağı henüz belli olmayan Zenbook UX51'in 256GB SSD depolama birimine sahip modeli 2200$, 512GB SSD depolama birimine sahip olan modeli ise 2600$ fiyat etiketine sahip olarak buradan satın alınabiliyor.

http://www.amazon.de/gp/product/B00CHM7FES/#productDescription