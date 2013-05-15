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Asus, 2880 x 1620 piksel ekran çözünürlüğüne sahip ultrabook modelinin satışına başladı

6 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Asus, 2880 x 1620 piksel ekran çözünürlüğüne sahip ultrabook modelinin satışına başladı
Hazırladığı donanım ürünleri ile önde gelen firmalardan Asus, 2880 x 1620 piksel çözünürlüğe sahip dizüstü ultrabook modelinin satışına başladı.
Firma tarafından Almaya merkezli olarak sessizce duyurulan dizüstü bilgisayar modeli, Zenbook UX51 (UX51VZ-DB114H) ismine sahip. 15.6-inç ekran boyutu üzerinde sunduğu 2880 x 1620 piksel (221 PPI) çözünürlük ile dikkat çeken bilgisayar, ayrıca 2.2 GHz Intel Core i7-3632QM işlemciye, GeForce GT 650M grafik birimine, 8GB RAM ve 256GB ya da 512GB SSD depolama seçeneklerine sahip.
İçerisinde sekiz hücreli Li-on pil yer alan Zenbook UX51, 380 x 255 x 19,7 mm boyutları ve 2.06kg ağırlık değeri ile oldukça taşınabilir bir yapı ortaya koyabiliyor. Aynı zamanda üzerinde üç USB3.0 portu ve HD kamera yer alan model, alüminyum malzeme kalitesi ve şık tasarımıyla da ilgi çekiyor.
Asus tarafından şimdilik Almanya'da satılan ve diğer ülkelerde ne zaman satışa çıkacağı henüz belli olmayan Zenbook UX51'in 256GB SSD depolama birimine sahip modeli 2200$, 512GB SSD depolama birimine sahip olan modeli ise 2600$ fiyat etiketine sahip olarak buradan satın alınabiliyor.

http://www.amazon.de/gp/product/B00CHM7FES/#productDescription Yorum Yaz
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TuffkiLLe 6 yıl en beğenilen
kullanmamış arkadaşlar burada kötü yorumlar yapıyor ya, işte ben de buna tav oluyorum abi.

macbook pro, macbook air, notebook ve son olarak ta 1 yıldır asus ux32vd-r4002v 10GB + gt620m ram kullanıyorum. edindiğim tecrübelere göre macbook air ile birlikte edindiğim en iyi tecrübe diyebilirim ultrabook için. bunun sebebi tamamen uzun pil ömrü, güçlü donanım ve ince tasarım. windows ultrabookları macbook air'a tercih ederim çünkü işletim sistemi sizin elinizi ayağınızı bağlıyor. program, oyun açısından windows çok daha avantajlı. birçok mühendislik programı kullanıyorum şu an ultrabook'umda, bu konu malesef macbook air'da başımı ağrıtan en önemli konuydu.

daha yazabileceğim birçok sebepten ötürü ultrabook notebook'lardan (oyuncu notebookları hariç) üstündür bana göre. macbook air'dan daha pahalı olsaydı, yine ihtiyaçlarımdan ötürü macbook air'ı değil asus'u tercih ederdim.

edit: birilerinin gücüne gitmiş olabilir, ama en azından şöyle olsaydı şunu alırdım, böyle olsaydı bunu alırdım demiyorum ben. böyle yaptım, bunu aldım, bunu gördüm diyerek gerçek tecrübelerimi aktardım. iş macbook pro'yu almakla bitmiyor, eve gelince yapacak birşey bulamıyorsunuz kara kara düşünüyorsunuz iş program, oyun yüklemeye gelince. evdeki hesap çarşıya uymuyor bazen. ama ultrabook'ta saatlerce full hd pes13 oynayabiliyorum mesela ve hiç ısınma yapmıyor. aklı olan varsayımlar üzerine konuşan yorumlara inanıp iş yapmaz.
kullanmamış arkadaşlar burada kötü yorumlar yapıyor ya, işte ben de buna tav oluyorum abi.macbook pro, macbook air, notebook ve son olarak ta 1 yıldı...
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2 Yanıt Yanıtla +13
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dark-knight 6 yıl
bravo applea anca bir sene sonra yetişebildiler, fiyatı da aynı 15 inch retina macbook pro ile
appledan nefret edenlerden başka kimse almaz bunu
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DH Misafiri 5 yıl
Cercevelerinin kalin olma nedeni aralarinda kablo gectigi icindir ama inceltilmicek kadar kablo gecmiyor ama bir cogunda ekran cercevesinde anten bulunur
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AppleFans 5 yıl
Bu çözünürlük hiç olmamış bu bilgisayara. Güncel oyunlar o çözünürlükte oynanmayacak. Mecburen çözünürlük düşürülecek, bu sefer de görüntü kalitesi bariz azalacak diğer doğal çözünürlüklere göre. Söylediklerim sadece oyun amaçlıydı.
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meego 6 yıl
ekran kartına bak fiyata bak ve,,, yuhhh de
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Killerboy33 6 yıl
Hala bu ürünlere Apple taklidi diyen insanların teknoloji bilgisinden şüphe ederim.Teknolojiye ve gelişime at gözlüklerle mi bakıcaz.?? Ürünler daha da inceliyor bunu zamanında Apple yaptı doğru bu taklit değil gelişebirlilik.Bi arkadaş da demiş ya tasarıma önem verilse Şuanda Zenbook tasarımı arkadaki Zen tasarımı yapılması 4 sat gibi bir zaman alıyor ki Şuanda Zenbook En ince ultrabook performansından da şüphe eden kişiler :) ürünü gidip bizzat incelesinn
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joyberk 6 yıl
fiyata bak fiyataaa! türkiyeye gelse bile fiyatından yanına yaklaşılamaz
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Zordion 6 yıl
2880x1800, 2.7 GHz i7 3740QM 16GB RAM 512GB SSD Retina MacBook Pro 2800$ iken alinmaz.
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regaibyigit. 6 yıl
balcis
akılllı çoklu dokunmatik telefontabletmacbook air (ultrabook)macbook pro retina (uhd notebook)appleın sektör yenilikleri git gide artıyor. taklitçilere kapak olsun.

bu sene uhd macbook air'larda gelir

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explorerAA 6 yıl
asus gibi firmaya apple taklit etmeyi yakistiramiyorum sen gel en kaliteli ekran karti anakartlari uret laptop sektorundede track padinden tutta ekran cozunurlugune kadar apple taklit et !
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EddyCue 6 yıl
adam dvd blueray diyor lan. oldu oglum o diskler artik. hersey digital. yilda 10 defa kullanmiyoruz. o surucu yerine batarya koyarak 2 saat fazladan calisma zamani kazandiriyor. ayrica o kadar ince olmaz oyle olursa.
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Be All My Sins Remembered 6 yıl
ppi yoğunluğu beni baya bi şaşırttı.
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berkkarabacak 6 yıl
çoğu programda yüksek dpi içi optimizasyon yok.Bunu çöz'de ve 15 inçde çoğu programdaki harfleri göremk için abartmıyorum mercekle bakmak gerekir.Örnek : Photoshop
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balcis 6 yıl
akılllı çoklu dokunmatik telefon
tablet
macbook air (ultrabook)
macbook pro retina (uhd notebook)
apple'ın sektör yenilikleri git gide artıyor. taklitçilere kapak olsun.
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Umutcan 6 yıl
Asus şu anakart tasarımlarına verdiği özeni laptoplara da gösterse daha harika bir ürün çıkabilirdi ortaya.
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CWaRRioR 6 yıl
Ultrabook olarak donanımı hakikaten çok iyi. Piyasada 13inch olupta 1.7kg olan ultrabook modelleri mevcutken 15.6inch için 2.06kg bence gayet iyi. Tabi f/p olarak pek alınası durmuyor, orası ayrı bir mevzu.
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