Asus GeForce GTX 580 DirectCU II'nin GPU hızı 1620MHz'e çıkartıldı

Dünyanın en büyük donanım üreticilerinden Asus'un, test merkezimize de konuk olan özel tasarımlı GeForce GTX 580 DirectCU II modeli yeni bir hız aşırtma rekoruna daha imza attı. Sahip olduğu özel tasarımlı soğutucuya ek olarak yüksek kaliteli komponentlerle donatılan ekran kartı, profesyonel hız aşırtmacı NickShih tarafından 1620MHz'e hız aşırtıldı. Nvidia'nın 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı, 3 milyardan fazla transitöre sahip olan GF110 GPU'sundan güç alan DirectX 11 destekli ekran kartının grafik işlemci çalışma frekansı , Sıvı Azot (LN2) altında yapılan çalışma kapsamında 838MHz'lik artış ile 782MHz'den 1620MHz'e yükseltildi ve bu alanda yeni bir rekora imza atılmış oldu.

Intel'in 6 çekirdekli Core i7-990X işlemcisinin 6615MHz'de kullanıldığı çalışma kapsmaında anakart olaraksa yine bir Asus çözümü olan ve henüz piyasaya sunulmayan Rampage III Black Edition'ın kullanıldığı belirtiliyor. A-Data'nın 2004MHz'de çalışan XPG+ serisi 4GB DDR3 bellek çözümünün eşlik ettiği çalışma kapsamında 3DMark 2003 testinden skor da alındı. GPU hızı 1620MHz, paralel işlemci hızı 3240MHz ve bellekleri de 5000MHz'e çıkartılan Asus GeForce GTX 580 DirectCU II, 6615MHz'de görev yapan Core i7-990X ile birlikte 3DMark 2003'ten 179811 puanlık skor aldı. Yapılan hız aşırtma çalışmasının detaylarına ulaşmak için; http://www.hwbot.org/community/submission/2131648.

Bu arada hız aşırtmacılar arasındaki rekabette de tansiyon giderek. Bir gün önce bir diğer hız aşırtma profesyoneli Elmor, Asus GeForce GTX 580 DirectCU II'yi 1600MHz'e çıkartırken, Nickshih'den yanıt gecikmedi ve 1620MHz'e çıkıldı. Ancak önümüzdeki günlerde yeni hız rekorlarının gelmesi beklenebilir çünkü geçtiğimiz günlerde Asus GeForce GTX 580 DirectCU II'nin GPU hızı için 2000MHz'e kadar olanak tanıyan kilitsiz BIOS yayınlanmıştı. Bu BIOS sayesinde ideal koşulları yaratan hız aşırtmacıların daha yüksek hızlara ulaşması da muhtemel görünüyor.