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Asus GeForce GTX 580 DirectCU II'nin GPU hızı 1620MHz'e çıkartıldı

8 yıl
10b
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünyanın en büyük donanım üreticilerinden Asus'un, test merkezimize de konuk olan özel tasarımlı GeForce GTX 580 DirectCU II modeli yeni bir hız aşırtma rekoruna daha imza attı. Sahip olduğu özel tasarımlı soğutucuya ek olarak yüksek kaliteli komponentlerle donatılan ekran kartı, profesyonel hız aşırtmacı NickShih tarafından 1620MHz'e hız aşırtıldı. Nvidia'nın 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı, 3 milyardan fazla transitöre sahip olan GF110 GPU'sundan güç alan DirectX 11 destekli ekran kartının grafik işlemci çalışma frekansı , Sıvı Azot (LN2) altında yapılan çalışma kapsamında 838MHz'lik artış ile 782MHz'den 1620MHz'e yükseltildi ve bu alanda yeni bir rekora imza atılmış oldu.

Asus GeForce GTX 580 DirectCU II'nin GPU hızı 1620MHz'e çıkartıldı
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Intel'in 6 çekirdekli Core i7-990X işlemcisinin 6615MHz'de kullanıldığı çalışma kapsmaında anakart olaraksa yine bir Asus çözümü olan ve henüz piyasaya sunulmayan Rampage III Black Edition'ın kullanıldığı belirtiliyor. A-Data'nın 2004MHz'de çalışan XPG+ serisi 4GB DDR3 bellek çözümünün eşlik ettiği çalışma kapsamında 3DMark 2003 testinden skor da alındı. GPU hızı 1620MHz, paralel işlemci hızı 3240MHz ve bellekleri de 5000MHz'e çıkartılan Asus GeForce GTX 580 DirectCU II, 6615MHz'de görev yapan Core i7-990X ile birlikte 3DMark 2003'ten 179811 puanlık skor aldı. Yapılan hız aşırtma çalışmasının detaylarına ulaşmak için; http://www.hwbot.org/community/submission/2131648.

Asus GeForce GTX 580 DirectCU II'nin GPU hızı 1620MHz'e çıkartıldı
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Bu arada hız aşırtmacılar arasındaki rekabette de tansiyon giderek. Bir gün önce bir diğer hız aşırtma profesyoneli Elmor, Asus GeForce GTX 580 DirectCU II'yi 1600MHz'e çıkartırken, Nickshih'den yanıt gecikmedi ve 1620MHz'e çıkıldı. Ancak önümüzdeki günlerde yeni hız rekorlarının gelmesi beklenebilir çünkü geçtiğimiz günlerde Asus GeForce GTX 580 DirectCU II'nin GPU hızı için 2000MHz'e kadar olanak tanıyan kilitsiz BIOS yayınlanmıştı. Bu BIOS sayesinde ideal koşulları yaratan hız aşırtmacıların daha yüksek hızlara ulaşması da muhtemel görünüyor.


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deniz_sea 8 yıl
"GPU hızı için 2000MHz'e kadar olanak tanıyan kilitsiz BIOS"
"bu biosu alıp bizim kartadamı atsak ne yapsak acaba derdim ama bende karttan yok"
yani kısacası ev kullanıcıları için gereksiz marka imajı ve reklam için çok gerekli ve bir numaralı hareket bunlar helal olsun adamlara
şuda bir gerçek ben çevremde hiç şahit olamadım böyle bir olaya
mesela;
" abi gördünmü asus ekran kartı çıkarmış ln2 ile 2ghz oluyor
eeee napalım
abi alalım evde 782mhz de kullanırız soranlara bununla 2000mhz görenler var deriz hava atarız
tabi tabi alırız " gibi :)
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El Mukteda 8 yıl

deniztoyota

"GPU hızı için 2000MHz'e kadar olanak tanıyan kilitsiz BIOS"

"bu biosu alıp bizim kartadamı atsak ne yapsak acaba derdim ama bende karttan yok"

yani kısacası ev kullanıcıları için gereksiz marka imajı ve reklam için çok gerekli ve bir numaralı hareket bunlar helal olsun adamlara

şuda bir gerçek ben çevremde hiç şahit olamadım böyle bir olaya

mesela;

" abi gördünmü asus ekran kartı çıkarmış ln2 ile 2ghz oluyor

eeee napalım

abi alalım evde 782mhz de kullanırız soranlara bununla 2000mhz görenler var deriz hava atarız

tabi tabi alırız " gibi :)

hocam bu tür testler bileşen kalitesinin tayini için gerekli, sonuçta özel soğutmalı, çıkabildiğimiz kadar yüksek hızlara çıkıp stabil kullanabiliriz.
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hapocod 8 yıl
Testte kullanılan işlemciye yaklaşmış. 1,62 ghz hız ile.
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redline_59 8 yıl
179811 3d marks.... waaooowwww

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