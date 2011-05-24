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Asus GeForce GTX 580 X2 (Mars II) için ilk detaylar!

8 yıl
12,8b
1
42
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus GeForce GTX 580 X2 (Mars II) için ilk detaylar!
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Asus'un donanım tutkunları tarafından merakla beklenen yeni ekran kartlarına ilişkin bazı detaylar ortaya çıktı. Hatırlanacağı üzere daha önceki haberlerimizde, Nvidia'nın GeForce GTX 590 modelinden farklı olarak Asus'un, GeForce GTX 580 X2 olarak tanımlayabileceğimiz Mars II modelini pazara sunacağından bahsetmiştik.

Elimize ulaşan resmi Asus dökümanına göre, GeForce GTX580'deki GF110 GPU'sunun çiftine sahip olacak Mars II modelini, özel tasarılanmış çift fanlı DirectCU soğutucusu serinletecek. Asus'un dökümanlarındaki diğer detaylara göre, 19 fazlı Super Alloy güç tasarımı ile birlikte Mars II, %15 daha fazla performans, 2.5 kat daha uzun ömür ve 35 derece daha serin çalışma sıcaklığı sunacak gibi görünüyor. Tabi bu değerlerin neye karşı olduğu belirtilmiyor ancak referans tasarımlı GeForce GTX 590'ın baz alındığı tahmininde bulunabiliriz.

Asus'un Mars II kodlu GeForce GTX 580 X2 modeline ilişkin detayları yayınlamaya devam edeceğiz.

Bize bu detayları sağladığı için ORB'ye teşekkürler!

http://pctuning.tyden.cz/ Yorum Yaz
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0rka 8 yıl en beğenilen
nvidia çift gpulu kartlar yapmasın asus onun yerine yapar zaten
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ated90 8 yıl
35 derece daha serin
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#Gakko_ 8 yıl

napolyon94

hd5970 i geçer

e bi zahmet :)
1 Yanıt Yanıtla +7
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MxFxOx 7 yıl
Tasarım o kadar iyi değil, eski video kasetlere benzettim :D
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otomania 8 yıl
Gerçekten göze çok güzel görünüyo, özel olduğunu belli eden bir kart
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SpawnOnur 8 yıl
Parası olan bir insan sadece şekli için alır.
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mugurgok 8 yıl
fanlar görünmüyo, enterasan
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rbronline 8 yıl
zırhlı tank mübarek güzel tasarım
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Necessa®i 8 yıl
süper bir kart
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Rusty 8 yıl
Fotoğraf o karta aitse tost tasarımına geri dönmüşler :)
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Zeytinbey 8 yıl

Rusty

Fotoğraf o karta aitse tost tasarımına geri dönmüşler :)



o resim eski marsın galiba... haberde çift fanlı dc2 soğutucusu olacak diyor...
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blackman 8 yıl
===== hani 3-4 sene önce çift çekirdek işlemci ve ekran kartları geldiğinden beri bir türlü alışamadım şuna: Ulan %15 performans artışı nedir ya! Sadaka gibi
==== biliyoru oyunun kuralı bu ama yine de attığın taş (harcadığın lira ve watt) tuttuğun kuşa değmiyor.
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01Mrt 8 yıl
Fiyatı 2000 lira olur artık, bence çok abartıyor asus / nvidia...
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burakdc 8 yıl

ondorax
yarım saat önce
bir Alex değil :)
Bir ekran kartı dah nasıl tarif edilirç :) Super bir yorum.
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OverClocK1ng 8 yıl
Super Alloy yani Super Ferrite Choke larını yerim onun ben.
Kedi canını senin.. :)
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