Asus GeForce GTX 580 X2 (Mars II) için ilk detaylar!

Asus'un donanım tutkunları tarafından merakla beklenen yeni ekran kartlarına ilişkin bazı detaylar ortaya çıktı. Hatırlanacağı üzere daha önceki haberlerimizde, Nvidia'nın GeForce GTX 590 modelinden farklı olarak Asus'un, GeForce GTX 580 X2 olarak tanımlayabileceğimiz Mars II modelini pazara sunacağından bahsetmiştik.

Elimize ulaşan resmi Asus dökümanına göre, GeForce GTX580'deki GF110 GPU'sunun çiftine sahip olacak Mars II modelini, özel tasarılanmış çift fanlı DirectCU soğutucusu serinletecek. Asus'un dökümanlarındaki diğer detaylara göre, 19 fazlı Super Alloy güç tasarımı ile birlikte Mars II, %15 daha fazla performans, 2.5 kat daha uzun ömür ve 35 derece daha serin çalışma sıcaklığı sunacak gibi görünüyor. Tabi bu değerlerin neye karşı olduğu belirtilmiyor ancak referans tasarımlı GeForce GTX 590'ın baz alındığı tahmininde bulunabiliriz.

Asus'un Mars II kodlu GeForce GTX 580 X2 modeline ilişkin detayları yayınlamaya devam edeceğiz.

Bize bu detayları sağladığı için ORB'ye teşekkürler!

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