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Asus Padfone 2 modeli 1 Aralık'ta Almanya'da satışa çıkacak

6 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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İlk versiyonu geçen yıl tanıtılan ancak üretim sıkıntıları nedeniyle çok fazla piyasalarda boy gösteremeyen Asus Padfone, geçtiğimiz ay yeni versiyonuyla bu kez iddialı bir şekilde karşımıza çıkmıştı.

Asus Padfone 2 modeli; 4 çekirdekli Snapdragon S4 Pro APQ8064 işlemci, Adreno 320 grafik birimi, 4.7 inçlik 720p IPS+ ekran, 2GB RAM, 16GB/32GB/64GB depolama kapasitesi, 13MP arka kamera, 1.2MP ön kamera, 2140mAh batarya gibi dikkat çekici özelliklere sahip. 

Modeli önemli yapan ve kolayca içerisine oturtulduğu tablet aksesuarı PadFone Station ise 5000mAh batarya, 10.1 inçlik 1280 x 800 piksel çözünürlüğünde ekran özellikleri barındırıyor.

Yıl bitmeden Avrupa'ya geleceği duyurulan model için Alman perakendeciler 1 Aralık tarihine hazırlık yapıyor. Bu tarihten itibaren 32GB kapasiteli versiyon 799 Avro, 64GB kapasiteli versiyonu ise 899 Avro olarak satışa sunulacak. E-Plus ise aylık 34 Avrodan başlayan kontratlarla cihazı ücretsiz olarak sunmayı planlıyor.

Model Aralık sonuna daha fazla Avrupa ülkesinde satışa sunulacakken, İngiltere'de gelecek yıl başlarında piyasada olacak.

Asus Padfone 2 modelinin fiyat seviyesi biraz yukarıda seyretse de hem telefon hem de tablet kullananlar için iyi bir alternatif oluşturabilir.


http://www.androidauthority.com/asus-padfone-2-coming-germany-december-1-available-contract-unlocked-132120/ Yorum Yaz
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asmamcardaktan 6 yıl
Hocam haberin kaynağı nedir?
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DH Misafiri 6 yıl
gercekten harika bir o kadar da hos br makina. Türkiye piyasasına ne zaman qirer bilgisi olan varsa syleyeblr mi ? brde sadece tlfonu alma sansımız var mı ?
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Gary_2550 6 yıl
nexus 4 çok yakışıklı olmuş

asus özellikle arkadan çin malı izlenimi verdi
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LİVERPOOLYWNA 6 yıl
Telefon tek ciksada cok pahalli
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La Belle Indifference 6 yıl
telefonu alan tableti almak zorunda değil. ekstra ücretle tablet alınabiliyor ama mecburi değil.
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onbeskarakterli 6 yıl La Belle Indifference
MozbeK

telefonu alan tableti almak zorunda değil. ekstra ücretle tablet alınabiliyor ama mecburi değil.

O ilk modeldeydi. Bu model birlikte satılıyor. Ayrı alamıyorsunuz.
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UçamayanPenguen 6 yıl
asus un gtx 690 larını gtx 680lerini gördünüzmü durdurmuyorsunuz asus telefon yapınca niye çok pahalı oluyor adamlar ne güzek hem tablet hem telefon veriyor ayriyetten o kadar iyi özellikleri var yani jelibean yüklu olmamasına rağmen çok akıcı bir şekilde çalışıyor şahsen türkiyeye gelince hemen almayı düşünüyorum
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cceviz 6 yıl
fiyatı düşer düşmez almak istediğim bir alet. birde arttırılabilir hafıza özelliği olsaydı iyi olacaktı
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depeche35 6 yıl
Yani Nexus 4 çok daha f/p kalıyor. Geriye kalan parası da size kalmış..
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revelax 6 yıl
telefonu ayrı satıyorlarmı telefon hoşuma gitti
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Bukalemun 6 yıl
en azından 16gb listede yok ve 32 - 64 GB arasında uçurum yok. LG NEXUS + 16gb = 100 dolar istiyor mesela.
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ersoy060 6 yıl
ikisinin ayrı ayrı kullanılamaması haricinde kusursuz
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DH Misafiri 6 yıl
Şimdi telefon 400 avro olsa tablette okadar olsa desem ama tablette donanım yok 100 avro olsa 500 avroya alinabilirdi ki o paraya bile bi nexus 4 birde nexus 7 niz olabilir tamamen gereksiz
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