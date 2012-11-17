Asus Padfone 2 modeli 1 Aralık'ta Almanya'da satışa çıkacak





İlk versiyonu geçen yıl tanıtılan ancak üretim sıkıntıları nedeniyle çok fazla piyasalarda boy gösteremeyen Asus Padfone, geçtiğimiz ay yeni versiyonuyla bu kez iddialı bir şekilde karşımıza çıkmıştı.





Asus Padfone 2 modeli; 4 çekirdekli Snapdragon S4 Pro APQ8064 işlemci, Adreno 320 grafik birimi, 4.7 inçlik 720p IPS+ ekran, 2GB RAM, 16GB/32GB/64GB depolama kapasitesi, 13MP arka kamera, 1.2MP ön kamera, 2140mAh batarya gibi dikkat çekici özelliklere sahip.





Modeli önemli yapan ve kolayca içerisine oturtulduğu tablet aksesuarı PadFone Station ise 5000mAh batarya, 10.1 inçlik 1280 x 800 piksel çözünürlüğünde ekran özellikleri barındırıyor.





Yıl bitmeden Avrupa'ya geleceği duyurulan model için Alman perakendeciler 1 Aralık tarihine hazırlık yapıyor. Bu tarihten itibaren 32GB kapasiteli versiyon 799 Avro, 64GB kapasiteli versiyonu ise 899 Avro olarak satışa sunulacak. E-Plus ise aylık 34 Avrodan başlayan kontratlarla cihazı ücretsiz olarak sunmayı planlıyor.





Model Aralık sonuna daha fazla Avrupa ülkesinde satışa sunulacakken, İngiltere'de gelecek yıl başlarında piyasada olacak.





Asus Padfone 2 modelinin fiyat seviyesi biraz yukarıda seyretse de hem telefon hem de tablet kullananlar için iyi bir alternatif oluşturabilir.





http://www.androidauthority.com/asus-padfone-2-coming-germany-december-1-available-contract-unlocked-132120/