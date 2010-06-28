Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Asus, ROG Ares'in soğutucu tasarımında GeForce 7800GT Dual'den ilham aldı

8 yıl
9,7b
1
7
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Asus, ROG Ares'in soğutucu tasarımında GeForce 7800GT Dual'den ilham aldı
Tam Boyutta Gör

Başta yüksek performans meraklıları olmak üzere hız aşırtma profesyonelleri ve sıkı oyun tutkunlarının merakla beklediği Asus ROG Ares için meraklı bekleyiş devam ediyor. Asus'un sadece soğutucu tasarımı için 6 ayını verdiği, geliştirme çalışmaları uzun süredir devam eden bu özel kartın yakında çıkması beklenirken, detaylar da netleşiyor.

Adını eski bir Yunan savaş tanrısından alan ROG Ares, Asus tarafından Radeon HD 5870 X2 olarak tanımlanıyor. Zira Radeon HD 5970'ten farklı olarak grafik yongaları 850MHz'de, bellekleri de 4800MHz'de görev yapan DirectX 11 destekli ekran kartında, kullanılan RV870 grafik yongalarının Asus tarafından özel olarak seçildiği belirtiliyor.

Çift GPU'lu tasarıma sahip olan Asus ROG Ares, Bakır tabanlı gelişmiş soğutucu tasarımı ile dikkat çekiyor. Asus'dan yapılan açıklamaya göre, Ares modelinde kullanılan soğutucu için firma tarafından yıllar önce pazara sürülen GeForce 7800GT Dual modelindeki soğutucudan ilham alındığı ve geliştirilen soğutucunun sınıfında rakipsiz olduğu belirtiliyor.

8mm kalınlığında 8 adet ısı borusuna ve 10cm çapında fana sahip soğutucunun, ATi Radeon HD 5970'te kullanılan referans soğutucu ile kıyaslandığında %600 daha fazla hava üfleyebildiği aynı zamanda 7,5 dbA daha sessiz çalıştığı belirtiliyor. 4GB GDDR5 bellek kapasitesiyle donatılan kart, hız aşırtma potansiyeliyle de dikkat çekecek gibi görünüyor.

Üzerinde iki adet 8pin ve bir ade te 6pin olmak üzere toplamda üç adet PCIe konnektörü bulunan ekran kartının, gelişmiş güç tasarımı ve özel olarak seçilen grafik yongaları sayesinde yüksek overclock potansiyeline sahip olduğu belirtiliyor. Asus bu konuda referans olaraksa dünyaca ünlü hız aşırtmacı "Kinc" tarafından elde edilen skorları gösteriyor.

3DMark Vantage'ın Extreme ayarlarında X15473 puan alarak referans modele fark atan Ares yakın zamanda satışa sunulacak. Özel "bond" çantası içerisinde sunulacak olan Asus ROG Ares'in sadece 1000 adet üretildiği belirtilirken, fiyatı hakkında henüz resmi açıklama yapılmadı ancak Radeon HD 5970'e göre ciddi şekilde pahalı olması bekleniyor.

Asus, ROG Ares'in soğutucu tasarımında GeForce 7800GT Dual'den ilham aldı
Tam Boyutta Gör

Asus, ROG Ares'in soğutucu tasarımında GeForce 7800GT Dual'den ilham aldı
Tam Boyutta Gör

Asus, ROG Ares'in soğutucu tasarımında GeForce 7800GT Dual'den ilham aldı
Tam Boyutta Gör

Asus, ROG Ares'in soğutucu tasarımında GeForce 7800GT Dual'den ilham aldı
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Tolgá 8 yıl
%600 fazla hava ama daha az ses gerçekten harika..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Slayer_ 8 yıl
6 ayda bu mu çıkmış?


Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 8 yıl
atinin yeni nesil kartlarıyla ilgili bir haber gelmiyor..artı 5x serisi ile ilgili tüm bu yeni çalışmalar bir süre daha olmayacağını gösteriyor..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ylpc 8 yıl
%600 daha fazla hava üfleyip sessiz çalışması bence mümkün değil.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
huseyincarnege 8 yıl
okadar hızlı dönse yanında durulmaz tabiki abartma vargibi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pckopatx 8 yıl
%600 daha fazla hava üfleyebildiği aynı zamanda 7,5 dbA daha sessiz çalıştığı belirtiliyor.
burda bi terslik yokmu ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mene 8 yıl
pckopatx

%600 daha fazla hava üfleyebildiği aynı zamanda 7,5 dbA daha sessiz çalıştığı belirtiliyor.


burda bi terslik yokmu ?


sonuçta daha büyük bir fan kullanılmakta. elbette daha fazla hava üfleyip daha sessiz olabilir ancak 10cm'lik bir fanda 119cfm gibi bir değere ulaşırken 37dB ses bence çok zor gözüküyor. 12cm'lik silverstone fm120 serisi bile o kadar cfm'i o kadar ses hatta biraz daha yüksek bir ses düzeyi ile verebiliyor. kısaca 10cm fanın ultra kaliteli özel bir fan olması lazım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl İşin Özü: Zyxel NSA-220 Plus video Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim