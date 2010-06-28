Asus, ROG Ares'in soğutucu tasarımında GeForce 7800GT Dual'den ilham aldı

Başta yüksek performans meraklıları olmak üzere hız aşırtma profesyonelleri ve sıkı oyun tutkunlarının merakla beklediği Asus ROG Ares için meraklı bekleyiş devam ediyor. Asus'un sadece soğutucu tasarımı için 6 ayını verdiği, geliştirme çalışmaları uzun süredir devam eden bu özel kartın yakında çıkması beklenirken, detaylar da netleşiyor.

Adını eski bir Yunan savaş tanrısından alan ROG Ares, Asus tarafından Radeon HD 5870 X2 olarak tanımlanıyor. Zira Radeon HD 5970'ten farklı olarak grafik yongaları 850MHz'de, bellekleri de 4800MHz'de görev yapan DirectX 11 destekli ekran kartında, kullanılan RV870 grafik yongalarının Asus tarafından özel olarak seçildiği belirtiliyor.

Çift GPU'lu tasarıma sahip olan Asus ROG Ares, Bakır tabanlı gelişmiş soğutucu tasarımı ile dikkat çekiyor. Asus'dan yapılan açıklamaya göre, Ares modelinde kullanılan soğutucu için firma tarafından yıllar önce pazara sürülen GeForce 7800GT Dual modelindeki soğutucudan ilham alındığı ve geliştirilen soğutucunun sınıfında rakipsiz olduğu belirtiliyor.

8mm kalınlığında 8 adet ısı borusuna ve 10cm çapında fana sahip soğutucunun, ATi Radeon HD 5970'te kullanılan referans soğutucu ile kıyaslandığında %600 daha fazla hava üfleyebildiği aynı zamanda 7,5 dbA daha sessiz çalıştığı belirtiliyor. 4GB GDDR5 bellek kapasitesiyle donatılan kart, hız aşırtma potansiyeliyle de dikkat çekecek gibi görünüyor.

Üzerinde iki adet 8pin ve bir ade te 6pin olmak üzere toplamda üç adet PCIe konnektörü bulunan ekran kartının, gelişmiş güç tasarımı ve özel olarak seçilen grafik yongaları sayesinde yüksek overclock potansiyeline sahip olduğu belirtiliyor. Asus bu konuda referans olaraksa dünyaca ünlü hız aşırtmacı "Kinc" tarafından elde edilen skorları gösteriyor.

3DMark Vantage'ın Extreme ayarlarında X15473 puan alarak referans modele fark atan Ares yakın zamanda satışa sunulacak. Özel "bond" çantası içerisinde sunulacak olan Asus ROG Ares'in sadece 1000 adet üretildiği belirtilirken, fiyatı hakkında henüz resmi açıklama yapılmadı ancak Radeon HD 5970'e göre ciddi şekilde pahalı olması bekleniyor.