Asus ROG Phone tanıtıldı: En iyi oyun telefonu!

Computex 2018 fuarının açılışıyla tanıtımı yapılan ROG Phone, “oyuncu telefonu” olarak lanse edilen Razer Phone ve Xiaomi Black Shark ile mücadele edebilecek, geride bırakabilecek yeteneklere sahip.Editörün Seçimi Yorum Bu Telefon olmuş olmuş çok ta hoş görüntüsü var. Bana gençlik yıllarında kullandığım Nokia Ngage i hatırlattı Yorumu gör » kadalt
ROG Phone özellikleri
ROG Phone, tasarımsal anlamda oyuncu telefonunun hakkını sonuna kadar veriyor. Keskin köşeleri, agresif görünümü ve LED aydınlatmalı ROG logosu telefonu eşsiz kılmış. Logonun rengi sürekli değişiyor. Çift hoparlörü, elde tutuş ergonomisi ve tasarımsal her detayında oyun deneyimi düşünülmüş.
Firma, ROG dizüstü bilgisayarlarda kullandığı soğutma sisteminin bir benzerini 3D Vapor adıyla ROG Phone’da da kullanmış. Üç boyutlu özel soğutma sistemi sayesinde ağır yük altında dahi uzun süre yüksek performansını koruyacağını iddia ediyor. ROG Phone’u daha uzun süre oynayacaklar için AeroActive Cooler adındaki soğutucu fan da kullanıcıların beğenisine sunuldu. Asus, ısrarla telefonun üzün süre aynı performansı koruyacağını ve rahatsız edecek ısınmayacağını vurguluyor.
Oyunlarda yardımcı olması adına AirTrigger adında iki adet fiziksel tetik butonu bulunuyor. Bu butonlar, yatay kullanımda işaret parmaklarının olduğu bölgeye denk geliyor. Ekrandaki herhangi bir sanal tuşu, AirTrigger’a atamak mümkün. Örneğin PUBG’de hızlı koşma ve ateş etme fonksiyonlarını bu fiziksel tuşlar yardımıyla yerine getirebilirsiniz.
Ekran: 90 hz yenileme hızı, 1 ms tepki süresi
ROG Phone’un çentiksiz ekranı 90 hz yenileme hızına sahip. Yenileme hızıyla 120 Hz hızındaki Razer Phone’un gerisinde kalsa da diğer telefonları geçmeyi başarıyor. Ekranın tepki süresi sadece 1 ms. Bu rakam, akıllı telefonlar arasında en iyisi.
6 inç büyüklüğünde AMOLED panelin kullanıldığı 18:9 formatındaki ekran, 2160×1080 piksel çözünürlüğünde. Ekranın 2K çözünürlüğünde olması, oyun deneyimi için daha iyi olabilirdi ancak Asus performansı ve pil tasarrufunu arttırmak adına Full HD+ çözünürlüğünü tercih etmiş.
Beklenildiği üzere gücünü Snapdragon 845 platformundan alan ROG Phone, özelleştirilmiş soğutma sistemi sayesinde 2.96 GHz frekansında çalışıyor. Böylelikle frekans hızıyla rakiplerini geride bırakarak daha yüksek performans sunacağını iddia ediyor. 8 GB RAM’in bulunduğu ROG Phone kullanıcısına 128 GB ve 512 GB depolama alanı seçeneği sunuyor.
AR oyunları için çift arka kamera ihmal edilmemiş ve 12 MP+8 MP çözünürlüğünde iki adet arka kameraya yer verilmiş. 4K video kaydı yapabilen kamera en iyi olmayacak belki ama oyuncuların ihtiyacını karşılayacak gibi görünüyor.
Telefona 4000 mAh büyüklüğünde batarya güç veriyor. 15W ASUS Hyper Charge ile hızlı şarj oluyor. 802.11 AD Wi-Fi desteği sayesinde 4 Gbps bağlantı desteği sunuyor. Günümüz amiral gemisi telefonların aksine 3.5 mm jack girişi unutulmamış. Bu sayede kulaklığınızı rahatlıkla ROG Phone'da kullanabileceksiniz. 24-bit/192kHz DAC, DTS Headphone:X 7.1 sanal surround sound ve AptX desteği sayesinde oyun, film ve müziklerin tadını çıkarabileceksiniz.
Asus ROG Phone aksesuarları
*Görsel, Engadget adresinden alınmıştır.
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Ancak, adamlar son noktayı koymuş...