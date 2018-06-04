Asus ROG Phone tanıtıldı: En iyi oyun telefonu!

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Asus, oyunculara yönelik ürünleri ile öne çıkan ROG markasının çatısı altında yeni telefonu ROG Phone’u tanıttı. Yılın merakla beklenen telefonlarından ROG Phone, beklentiyi karşılayacak özelliklere sahip. Telefonun tasarımı, aksesuarları ve ekran teknolojisi dikkat çekiyor.





Computex 2018 fuarının açılışıyla tanıtımı yapılan ROG Phone, “oyuncu telefonu” olarak lanse edilen Razer Phone ve Xiaomi Black Shark ile mücadele edebilecek, geride bırakabilecek yeteneklere sahip.

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ROG Phone özellikleri

ROG Phone, tasarımsal anlamda oyuncu telefonunun hakkını sonuna kadar veriyor. Keskin köşeleri, agresif görünümü ve LED aydınlatmalı ROG logosu telefonu eşsiz kılmış. Logonun rengi sürekli değişiyor. Çift hoparlörü, elde tutuş ergonomisi ve tasarımsal her detayında oyun deneyimi düşünülmüş.

Firma, ROG dizüstü bilgisayarlarda kullandığı soğutma sisteminin bir benzerini 3D Vapor adıyla ROG Phone’da da kullanmış. Üç boyutlu özel soğutma sistemi sayesinde ağır yük altında dahi uzun süre yüksek performansını koruyacağını iddia ediyor. ROG Phone’u daha uzun süre oynayacaklar için AeroActive Cooler adındaki soğutucu fan da kullanıcıların beğenisine sunuldu. Asus, ısrarla telefonun üzün süre aynı performansı koruyacağını ve rahatsız edecek ısınmayacağını vurguluyor.

Oyunlarda yardımcı olması adına AirTrigger adında iki adet fiziksel tetik butonu bulunuyor. Bu butonlar, yatay kullanımda işaret parmaklarının olduğu bölgeye denk geliyor. Ekrandaki herhangi bir sanal tuşu, AirTrigger’a atamak mümkün. Örneğin PUBG’de hızlı koşma ve ateş etme fonksiyonlarını bu fiziksel tuşlar yardımıyla yerine getirebilirsiniz.

Ekran: 90 hz yenileme hızı, 1 ms tepki süresi

ROG Phone’un çentiksiz ekranı 90 hz yenileme hızına sahip. Yenileme hızıyla 120 Hz hızındaki Razer Phone’un gerisinde kalsa da diğer telefonları geçmeyi başarıyor. Ekranın tepki süresi sadece 1 ms. Bu rakam, akıllı telefonlar arasında en iyisi.

6 inç büyüklüğünde AMOLED panelin kullanıldığı 18:9 formatındaki ekran, 2160×1080 piksel çözünürlüğünde. Ekranın 2K çözünürlüğünde olması, oyun deneyimi için daha iyi olabilirdi ancak Asus performansı ve pil tasarrufunu arttırmak adına Full HD+ çözünürlüğünü tercih etmiş.

Beklenildiği üzere gücünü Snapdragon 845 platformundan alan ROG Phone, özelleştirilmiş soğutma sistemi sayesinde 2.96 GHz frekansında çalışıyor. Böylelikle frekans hızıyla rakiplerini geride bırakarak daha yüksek performans sunacağını iddia ediyor. 8 GB RAM’in bulunduğu ROG Phone kullanıcısına 128 GB ve 512 GB depolama alanı seçeneği sunuyor.

AR oyunları için çift arka kamera ihmal edilmemiş ve 12 MP+8 MP çözünürlüğünde iki adet arka kameraya yer verilmiş. 4K video kaydı yapabilen kamera en iyi olmayacak belki ama oyuncuların ihtiyacını karşılayacak gibi görünüyor.

Telefona 4000 mAh büyüklüğünde batarya güç veriyor. 15W ASUS Hyper Charge ile hızlı şarj oluyor. 802.11 AD Wi-Fi desteği sayesinde 4 Gbps bağlantı desteği sunuyor. Günümüz amiral gemisi telefonların aksine 3.5 mm jack girişi unutulmamış. Bu sayede kulaklığınızı rahatlıkla ROG Phone'da kullanabileceksiniz. 24-bit/192kHz DAC, DTS Headphone:X 7.1 sanal surround sound ve AptX desteği sayesinde oyun, film ve müziklerin tadını çıkarabileceksiniz.

Asus ROG Phone aksesuarları

Telefonun kendisi kadar aksesuarları da büyük önem taşıyor zira bu aksesuarlar oyun deneyimini üst seviyeye taşıyacak. İlk olarak kutudan ücretsiz olarak çıkan Aeroactive Cooler aksesuarından bahsedelim. Telefonun arka bölümüne takılan bu aksesuar, üzerindeki fan sayesinde telefonun ısınmasını tamamen önlüyor. Bu sayede saatlerce oyun oynasanız dahi işlemcinin performansından kayıp yaşamıyorsunuz. Telefonun üzerindeki girişlere ek olarak USB Type-C kablonuzu ve kulaklığınızı bu aksesuara takabiliyorsunuz. Aksesuar telefonun arkasındaki RGB logoyu kapattığı için bu aksesuara da RGB logo eklenerek telafi edilmiş.

Opsiyonel olarak sunulan TwinView Dock ismindeki aksesuar, ROG Phone'a ikinci bir ekran kazandırıyor. Oyun üreticileri tarafından da desteklenen ikinci ekran sayesinde örneğin PUBG oynarken diğer ekranda sürekli olarak haritayı görüntüleyebiliyorsunuz. Telefon üzerinden Twitch yayını yaparken bir tarafta oyunu oynayıp diğer tarafta chati okuyabiliyorsunuz. Bu aksesuar, Nintendo 3DS'i anımsatıyor.

Mobile Desktop Dock sayesinde telefonu masaüstü oyun bilgisayarına dönüştürebiliyorsunuz. Bu istasyon sayesinde monitör, klavye ve fare bağlayabildiğiniz ROG Phone'daki oyunları büyük ekranda oynayabilirsiniz.

Gamevice kontrolcüleri ile telefonun sağ ve sol köşelerine fiziksel kontrolcü kazandırıyoruz. Nintendo Switch'i andıran görünümüyle oyunlarda sanal tuşları kullanmak yerine fiziksel butonlarla deneyim yaşıyoruz. Aeroactive Cooler dışındaki üç aksesuar, opsiyonel olarak satışa sunulacak. Aeroactive Cooler, kutudan ücretsiz olarak çıkacak.

Sahip olduğu özellikleri, tasarımı ve aksesuarları ile bugüne kadar gördüğümüz en etkileyici oyuncu telefonu olan ROG Phone, 2018'in üçüncü çeyreğinde satışa sunulacak. ROG Phone, oyuncu telefonları arasındaki rekabeti çok farklı bir noktaya taşıdı. Telefonu deneyimlemek için sabırsızlanıyor ve Razer, Xiaomi gibi firmaların misillemelerini merakla bekliyoruz.