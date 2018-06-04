Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Asus ROG Phone tanıtıldı: En iyi oyun telefonu!

Asus, donanımı ve aksesuarlarıyla yılın en iyi oyuncu telefonu olmaya aday ROG Phone'u tanıttı. ROG Phone özellikleri ve tasarımı tamamen oyun deneyimi düşünülerek hazırlandı. ROG Phone özellikleri:
11 ay
16,4b
1
34
Cep Telefonları
Yusuf Akbaş
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Asus ROG Phone tanıtıldı: En iyi oyun telefonu!
Tam Boyutta Gör

Asus, oyunculara yönelik ürünleri ile öne çıkan ROG markasının çatısı altında yeni telefonu ROG Phone’u tanıttı. Yılın merakla beklenen telefonlarından ROG Phone, beklentiyi karşılayacak özelliklere sahip. Telefonun tasarımı, aksesuarları ve ekran teknolojisi dikkat çekiyor.


Computex 2018 fuarının açılışıyla tanıtımı yapılan ROG Phone, “oyuncu telefonu” olarak lanse edilen Razer Phone ve Xiaomi Black Shark ile mücadele edebilecek,  geride bırakabilecek yeteneklere sahip.

Editörün Seçimi Yorum Bu Telefon olmuş olmuş çok ta hoş görüntüsü var. Bana gençlik yıllarında kullandığım Nokia Ngage i hatırlattı Yorumu gör » kadalt

ROG Phone özellikleri 

ROG Phone, tasarımsal anlamda oyuncu telefonunun hakkını sonuna kadar veriyor. Keskin köşeleri, agresif görünümü ve LED aydınlatmalı ROG logosu telefonu eşsiz kılmış. Logonun rengi sürekli değişiyor. Çift hoparlörü, elde tutuş ergonomisi ve tasarımsal her detayında oyun deneyimi düşünülmüş.


Firma, ROG dizüstü bilgisayarlarda kullandığı soğutma sisteminin bir benzerini 3D Vapor adıyla ROG Phone’da da kullanmış. Üç boyutlu özel soğutma sistemi sayesinde ağır yük altında dahi uzun süre yüksek performansını koruyacağını iddia ediyor. ROG Phone’u daha uzun süre oynayacaklar için AeroActive Cooler adındaki soğutucu fan da kullanıcıların beğenisine sunuldu. Asus, ısrarla telefonun üzün süre aynı performansı koruyacağını ve rahatsız edecek ısınmayacağını vurguluyor.

Oyunlarda yardımcı olması adına AirTrigger adında iki adet fiziksel tetik butonu bulunuyor. Bu butonlar, yatay kullanımda işaret parmaklarının olduğu bölgeye denk geliyor. Ekrandaki herhangi bir sanal tuşu, AirTrigger’a atamak mümkün. Örneğin PUBG’de hızlı koşma ve ateş etme fonksiyonlarını bu fiziksel tuşlar yardımıyla yerine getirebilirsiniz.

Ekran: 90 hz yenileme hızı, 1 ms tepki süresi

ROG Phone’un çentiksiz ekranı 90 hz yenileme hızına sahip. Yenileme hızıyla 120 Hz hızındaki Razer Phone’un gerisinde kalsa da diğer telefonları geçmeyi başarıyor. Ekranın tepki süresi sadece 1 ms. Bu rakam, akıllı telefonlar arasında en iyisi.

6 inç büyüklüğünde AMOLED panelin kullanıldığı 18:9 formatındaki ekran, 2160×1080 piksel çözünürlüğünde. Ekranın 2K çözünürlüğünde olması, oyun deneyimi için daha iyi olabilirdi ancak Asus performansı ve pil tasarrufunu arttırmak adına Full HD+ çözünürlüğünü tercih etmiş.

Beklenildiği üzere gücünü Snapdragon 845 platformundan alan ROG Phone, özelleştirilmiş soğutma sistemi sayesinde 2.96 GHz frekansında çalışıyor. Böylelikle frekans hızıyla rakiplerini geride bırakarak daha yüksek performans sunacağını iddia ediyor. 8 GB RAM’in bulunduğu ROG Phone kullanıcısına 128 GB ve 512 GB depolama alanı seçeneği sunuyor.

AR oyunları için çift arka kamera ihmal edilmemiş ve 12 MP+8 MP çözünürlüğünde iki adet arka kameraya yer verilmiş. 4K video kaydı yapabilen kamera en iyi olmayacak belki ama oyuncuların ihtiyacını karşılayacak gibi görünüyor.

Telefona 4000 mAh büyüklüğünde batarya güç veriyor. 15W ASUS Hyper Charge ile hızlı şarj oluyor. 802.11 AD Wi-Fi desteği sayesinde 4 Gbps bağlantı desteği sunuyor. Günümüz amiral gemisi telefonların aksine 3.5 mm jack girişi unutulmamış. Bu sayede kulaklığınızı rahatlıkla ROG Phone'da kullanabileceksiniz. 24-bit/192kHz DAC, DTS Headphone:X 7.1 sanal surround sound ve AptX desteği sayesinde oyun, film ve müziklerin tadını çıkarabileceksiniz.

Asus ROG Phone aksesuarları

Telefonun kendisi kadar aksesuarları da büyük önem taşıyor zira bu aksesuarlar oyun deneyimini üst seviyeye taşıyacak. İlk olarak kutudan ücretsiz olarak çıkan Aeroactive Cooler aksesuarından bahsedelim. Telefonun arka bölümüne takılan bu aksesuar, üzerindeki fan sayesinde telefonun ısınmasını tamamen önlüyor. Bu sayede saatlerce oyun oynasanız dahi işlemcinin performansından kayıp yaşamıyorsunuz. Telefonun üzerindeki girişlere ek olarak USB Type-C kablonuzu ve kulaklığınızı bu aksesuara takabiliyorsunuz. Aksesuar telefonun arkasındaki RGB logoyu kapattığı için bu aksesuara da RGB logo eklenerek telafi edilmiş.
Opsiyonel olarak sunulan TwinView Dock ismindeki aksesuar, ROG Phone'a ikinci bir ekran kazandırıyor. Oyun üreticileri tarafından da desteklenen ikinci ekran sayesinde örneğin PUBG oynarken diğer ekranda sürekli olarak haritayı görüntüleyebiliyorsunuz. Telefon üzerinden Twitch yayını yaparken bir tarafta oyunu oynayıp diğer tarafta chati okuyabiliyorsunuz. Bu aksesuar, Nintendo 3DS'i anımsatıyor.
Asus ROG Phone tanıtıldı: En iyi oyun telefonu!
Tam Boyutta Gör

*Görsel, Engadget adresinden alınmıştır. 
Mobile Desktop Dock sayesinde telefonu masaüstü oyun bilgisayarına dönüştürebiliyorsunuz. Bu istasyon sayesinde monitör, klavye ve fare bağlayabildiğiniz ROG Phone'daki oyunları büyük ekranda oynayabilirsiniz. 
Gamevice kontrolcüleri ile telefonun sağ ve sol köşelerine fiziksel kontrolcü kazandırıyoruz. Nintendo Switch'i andıran görünümüyle oyunlarda sanal tuşları kullanmak yerine fiziksel butonlarla deneyim yaşıyoruz. Aeroactive Cooler dışındaki üç aksesuar, opsiyonel olarak satışa sunulacak. Aeroactive Cooler, kutudan ücretsiz olarak çıkacak.
Sahip olduğu özellikleri, tasarımı ve aksesuarları ile bugüne kadar gördüğümüz en etkileyici oyuncu telefonu olan ROG Phone, 2018'in üçüncü çeyreğinde satışa sunulacak. ROG Phone, oyuncu telefonları arasındaki rekabeti çok farklı bir noktaya taşıdı. Telefonu deneyimlemek için sabırsızlanıyor ve Razer, Xiaomi gibi firmaların misillemelerini merakla bekliyoruz.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
ardicli2000 11 ay en beğenilen
Mobil oyunculuk, telefonda oyun vs tartışılabilir.
Ancak, adamlar son noktayı koymuş...
Yanıtla +50
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Virinom 11 ay
Mobilde oyun oynarsın veya oynamazsın tercih meselesidir ama şu cihaza olmamış demeye kimsenin hakkı yok. Adamlar yapmış.
Yanıtla +26
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
brshr 11 ay
İşte bu olmuş. Aksesuarlar harika. Bağlanabilirlik özellikleri müthiş.
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
musicbanger 3 ay
bu gamevice ürününün iOS için olan versiyonunu kullanıyorum. iPhone 6 ve 10 dahil olmak üzere aradaki tüm Plus modelleri vs. de destekliyor. Fortnite geldi en yeni destekleyen oyun olarak, World of Tanks ve AXE.IO gibi gerçekten tam potansiyelinde kullanabilmenizi sağlayan oyunlar da var. hatta satmak zorundayım biraz da, ilgilenen bana ulaşabilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
` quaD. 11 ay
4000 mAh
Bu yeterli bana
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mianfei 11 ay
Hala telefonda oyun işine isinamadim ama güzel cihaz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ABSOLUT. 11 ay
Gayet hoş olmuş, beğendim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
serserim06 11 ay
GTA 5 kaldırıyormu???
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
_Pulse_ 11 ay
güzel olmuş. fiyat ne olur acaba?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
_Pulse_ 11 ay
güzel olmuş. fiyat ne olur acaba?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Artunç 11 ay
Tek kelimeyle muhteşem!!
Gerçekten çok beğendim cihazı beni tek düşündüren ise cihazın ülkemizdeki fiyatının ne olacağı..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
general4242 11 ay Issızbiradam
Ben ozellikle pubg nin mobil oyun sektorune daha cok boyle projeler uretilmesinde oncu oldugunu dusunuyorum. Bu sayede oyuncu telefonlari da cesitleniyor.
Ileride cocugum olunca benden pc ya da 1000 liralik telefon istemicek oyuncu telefonu isteyecek artik. 2000 liraya normallerinden alsak bune baba beyefendi is adami telefonu gibi diyecek
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WoXeD 11 ay
bu kadar yazılım özelleştirmesiyle 1 ana güncelleme alırsa öpüp başa konulası cihaz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +349 Redeemertr +317 V4LKyR +299 KoşanBalık +200 madmahmutd +198 MacGyver. +173 Informed +155 WB +132 serdar_k +132 Txrboz +126
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
16398 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
asus rog phone, rog phone özellikleri ve
5 etiket daha Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Yusuf Akbaş MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 11 ay İnce ve 6 çekirdekli "MSI GS65 Stealth Thin 8RF" inceleme videosu 11 ay Asus'tan tansiyon ölçebilen akıllı saat: Asus Vivowatch BP 11 ay Apple CarPlay'e Google Haritalar desteği geliyor 11 ay Asphalt 9: Legends bu yaz Android’e geliyor 11 ay Lenovo Z5 tanıtıldı: Çentikli ekran ve Snapdragon 636 işlemci 11 ay Elektrikli uçak düştü, uçaktaki iki kişi yaşamını yitirdi 11 ay Asus ROG markası artık güç kaynaklarında 11 ay BlackBerry Key 2 resmi görselleri karşınızda 11 ay Metin2 Pvp serverler hakkında genel bilgiler 11 ay İşte Nvidia'nın en güçlü grafik işlemcisi: GV100 11 ay Eskişehir'de geliştirdiler Apple Design Award'ı aldılar | Oddmar'ın hikayesi 11 ay tvOS 12 ile gelen yenilikler neler? 11 ay WatchOS 5 ile gelen yenilikler neler? 11 ay iOS uygulamaları Mac’e geliyor 11 ay MacOS 10.14 Mojave tanıtıldı 11 ay 4K 60FPS HEVC destekli Android kutusu "Alfawise H96 Mini" incelemesi 11 ay iOS 12 tanıtıldı! İşte tüm detaylarıyla iOS 12! 11 ay 2019 Jeep Renegade 6 Haziran'da İtalya'da tanıtılacak 11 ay iOS 12 ve Android P'ye eklenecek yeni emoji kütüphanesi onaylandı 11 ay MTV avantajı sağlayan Volkswagen Transporter 8+1 satışa sunuldu 11 ay GÖRÜNTÜLENEN Asus ROG Phone tanıtıldı: En iyi oyun telefonu! Sonraki Çift kameralı Samsung Galaxy A9 Star ve A9 Star Lite ön siparişte 11 ay Microsoft, GitHub anlaşmasını bugün duyurabilir [Güncelleme: Resmi açıklama yapıldı] 11 ay WWDC 2018, Türkçe Simultane çeviri ile 20:00'da DH ekranlarında! 11 ay Apple bugünkü WWDC 18 etkinliğinde neler tanıtacak? 11 ay Facebook'ta yeni veri skandalı: Kullanıcı verileri cihaz üreticileriyle paylaşıldı 11 ay İlk yerli hidroelektrik santral türbini üretildi 11 ay Dünyanın en pahalı otomobil satışı gerçekleşti; tam 70 milyon dolar 11 ay En güçlü APU modeli Computex 2018 fuarında geliyor 11 ay Intel ilk QLC NAND tabanlı SSD ürünlerini piyasaya sürüyor 11 ay Atari VCS konsolu 1 günde rekor bağış topladı 11 ay vLOG: Tayvan'da 4.5G hat aldık, ZenFone 5 ile hızını test ettik 11 ay Microsoft'un Londra'da düzenlediği Insider etkinliğinde neler oldu? 11 ay Segmentini aşan F/P kulaklığı "Corsair HS60" incelemesi 11 ay Uber denetimleri sıklaştı, hem sürücülere hem yolculara ceza yağdı 11 ay Mighty Battles hayatta kalma savaşlarına yeni bir bakış açısı getiriyor 11 ay App Store’da gün batımı fotoğrafları için özel bölüm 11 ay Alibaba'dan çok fonksiyonlu teslimat robotu: G Plus 11 ay Fiat Chrysler, 2022'ye kadar 30'un üzerinde elektrikli model üretecek 11 ay Samsung Galaxy S10 üç arka kamerayla gelebilir 11 ay Uber'in rakibi Lyft, bisiklet kiralama işine giriyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim