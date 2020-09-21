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    LG Velvet Türkiye’de satışa çıktı: İşte fiyatı ve özellikleri

    LG'nin yeni akıllı telefonu LG Velvet Türkiye'de. LG Velvet'in Türkiye fiyatı ve özellikleri haberimizde.
    2 sa. (Son Güncelleme: 2 sa.)
    1,7b
    55
    16
    Cep Telefonları
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    LG Velvet Türkiye’de satışa çıktı: İşte fiyatı ve özellikleri
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    LG’nin büyük umutlarla tanıttığı yeni akıllı telefonu LG Velvet, Türkiye’de satışa sunuldu. Turkcell ve Vodafone mağazalarında satışa sunulan telefonun Türkiye fiyatı 7499 TL olarak belirlendi. Beklentilerin üzerinde fiyata sahip.

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    Ülkemizde satışa sunulan LG Velvet modelinde 4.5G desteği bulunuyor, 5G’li model satılmayacak. LG Velvet, Snapdragon 845 yona setinden güç alıyor. 6.8 in. FullHD+ POLED ekran, U çentik tasarımı ve 3D kavisli köşeler kullanılıyor. Dual Screen desteği ve Wacom AES desteğine de yer verilmiş.

    LG Velvet’in kamera özellikleri

    • Arka: 48MP Standart Kamera (F1.6 / 0.8µm / 79°) / 8MP Süper Geniş Açılı Kamera (F2.2 / 1.12µm / 120°) / 5MP Derinlik Kamerası (F2.4 / 1. 12µm / 81°)
    • Ön: 16MP Standart Kamera (F1.9 / 1.0µm / 73°)

    LG Velvet Türkiye’de satışa çıktı: İşte fiyatı ve özellikleri
    Tam Boyutta Gör

    LG Velvet'te 6 GB RAM, 128 GB depolama alanı ve MicroSD kart desteği bulunuyor. Qualcomm Quick Charge 3.0 hızlı şarj destekli 4300 mAh büyüklüğünde bataryaya yer veriliyor. Telefonun diğer özellikleri arasında IP68, MIL-STD 810G dayanıklılık sertifikası, ekran üzerinden parmak izi okuyucu ve Bluetooth 5.1 özellikleri var.

    31 Ekim 2020’ye kadar LG Velvet satın alan müşterilere LG XBOOMGo PL2 Bluetooth Speaker ve aksesuar paketi hediye ediliyor. http://www.lgkampanya.com/ adresinden detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Havya Makinesi 2 sa. en beğenilen
    Iphone 11 varken buna neden 7500 verelim?
    Yanıtla +13
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    tecnikadamoguz01 (OĞUZZ Yusuf) 2 sa.
    Sonra neden LG satılmıyor bu fiyatlar ile satılmaz tabiki
    Yanıtla +8
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    Yorumlar (16) Yorum Yaz Forumda Gör
    Skadi (&#913;&#955;&#941;&#958;&#945;&#957;&#948;&#961;&# &#931;&#954;&#940;&#948;&#953;) 12 dk.
    Hahaha şu telefonun tanıtımlarını ilk izlediğimde büyük olasılıkla fiyat performans olacağı söyleniyordu, uygun fiyata çıksaydı piyasayı sallardı yalan yok, ama çok abartılı ve şişik bir fiyat sunmuşlar. Hatta bırakın iPhone 11i, bu paralara çıkmışsam 12yi bekler onu alırım. Çok yanlış bir fiyat politikası güdüyorsun LG.
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    Tall Man 17 dk.
    iPhone fiyat performans oldu
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    por favor (ssena arıkuşu) 18 dk.
    Sadece ekranın amoled den de iyi olan poled olması pozitif görünüyor.Onun dışında bu fiyata neden lg alınsın ? Pek talep olmaz.
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    Ussuz (mehmet ) 53 dk.
    Numunelik satar bir kaç tane
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    Berringer (Ahmet ) 58 dk.
    Fiyata bak çay demle. Lg yolunacak kaz arıyor sanırım
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    yusufepik1313 1 sa. (düzenlendi)
    fiyatı saçma yüksek
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    Lomax. 1 sa.
    Bluetooth hoparlörle beraber hediye aksesuar paketi sizin mi gönlünüzden koptu yoksa Lg kampanyayı mı değiştirdi?
    Sitesinde aksesuar paketi le ilgili bir bilgi yok?
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    yakupyasar1 1 sa.
    LG kim neden 7bin küsür para versin ki ?
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    Darknesia (Darknesia ) 1 sa. (düzenlendi)
    Durun hepinizin yerine ben güleyim...


    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    R0llingMan 1 sa. (düzenlendi)
    Sevgili LG biliyorum vergiler çok yüksek fakat sizinde marka algınız berbat (telefon için) 7500 TL değilde 4500 TL olsa belki bir ihtimali olur ki olamayacağından o paraya satmaz. Millet gider İphone 11 alır 6500 TL olsa millet 1000 daha koyar gene 11 alır.
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    1675 kez okundu.
    16 kişi, toplam 16 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
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