LG Velvet Türkiye’de satışa çıktı: İşte fiyatı ve özellikleri

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LG’nin büyük umutlarla tanıttığı yeni akıllı telefonu LG Velvet, Türkiye’de satışa sunuldu. Turkcell ve Vodafone mağazalarında satışa sunulan telefonun Türkiye fiyatı 7499 TL olarak belirlendi. Beklentilerin üzerinde fiyata sahip.

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Ülkemizde satışa sunulan LG Velvet modelinde 4.5G desteği bulunuyor, 5G’li model satılmayacak. LG Velvet, Snapdragon 845 yona setinden güç alıyor. 6.8 in. FullHD+ POLED ekran, U çentik tasarımı ve 3D kavisli köşeler kullanılıyor. Dual Screen desteği ve Wacom AES desteğine de yer verilmiş.

LG Velvet’in kamera özellikleri

Arka: 48MP Standart Kamera (F1.6 / 0.8µm / 79°) / 8MP Süper Geniş Açılı Kamera (F2.2 / 1.12µm / 120°) / 5MP Derinlik Kamerası (F2.4 / 1. 12µm / 81°)

48MP Standart Kamera (F1.6 / 0.8µm / 79°) / 8MP Süper Geniş Açılı Kamera (F2.2 / 1.12µm / 120°) / 5MP Derinlik Kamerası (F2.4 / 1. 12µm / 81°) Ön: 16MP Standart Kamera (F1.9 / 1.0µm / 73°)

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LG Velvet'te 6 GB RAM, 128 GB depolama alanı ve MicroSD kart desteği bulunuyor. Qualcomm Quick Charge 3.0 hızlı şarj destekli 4300 mAh büyüklüğünde bataryaya yer veriliyor. Telefonun diğer özellikleri arasında IP68, MIL-STD 810G dayanıklılık sertifikası, ekran üzerinden parmak izi okuyucu ve Bluetooth 5.1 özellikleri var.

31 Ekim 2020’ye kadar LG Velvet satın alan müşterilere LG XBOOMGo PL2 Bluetooth Speaker ve aksesuar paketi hediye ediliyor. http://www.lgkampanya.com/ adresinden detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

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