Asus RT-AC3200 router modeli satışa sunuluyor

Geçen yılın Computex 2014 fuarında tanıtılan ve oldukça ilgi gören Asus'un üç bant kablosuz Gb router modeli RT-AC3200, ülkemizde de satışa sunuluyor. Modelin ön siparişleri başlamış durumda.





Model 2 adet 5GHz ve 1 adet 2.5GHz frekanslarını kullanarak 1300Mbps+1300Mbps+600Mbps olmak üzere toplamda 3200Mbps hızlarına eişebiliyor. Böylece 4K/UHD videoları kesintisiz oynatabiliyor, büyük dosyaları hızla paylaşabiliyor ve çevrimiçi oyunları düşük gecikme süreleriyle oynayabiliyorsunuz.





Modelde Üç Bant Smart Connect adında bir teknoloji yer alıyor. Üç Bant Smart Connect teknolojisi, her bir cihazı o cihazın hızına, sinyal gücüne ve her bir bandın doluluk oranına göre 2,4GHz bandına veya iki 5GHz bandından birine otomatik olarak atıyor. Bu sayede hangi bandı kullanmanız gerektiğini seçmenize gerek kalmıyor.





RT-AC3200, her biri üç alıcı üç iletici (3x3) anten yapılandırmasına sahip iki 802.11ac ağ kullanıyor. Altı yüksek performanslı harici anten ile elde edilen bu özellik sayesinde daha fazla cihaz daha hızlı ve daha kararlı bağlantılara sahip olabiliyor.





Dahili USB 2.0 ve USB 3.0 portları ile cihaza USB depolama aygıtları ile 3G/4G adaptörleri balğanabiliyor. Ayrıca yazıcı paylaşımı da yapılabiliyor. Geniş cihazların rahatça takılabilmesi için tüm portların etrafınaki alan geniş tutulmuş. Model 999TL fiyat etiketi ile ön siparişe sunulmuş durumda. Sevkiyata önümüzdeki haftalarda başlanacak.

http://www.asusturkiye.com.tr/html/html_icerik/wlan/RT-AC3200.html