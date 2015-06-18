Asus RT-AC3200 router modeli satışa sunuluyor

Haber Editörü
Geçen yılın Computex 2014 fuarında tanıtılan ve oldukça ilgi gören Asus'un üç bant kablosuz Gb router modeli RT-AC3200, ülkemizde de satışa sunuluyor. Modelin ön siparişleri başlamış durumda.
Model 2 adet 5GHz ve 1 adet 2.5GHz frekanslarını kullanarak 1300Mbps+1300Mbps+600Mbps olmak üzere toplamda 3200Mbps hızlarına eişebiliyor. Böylece 4K/UHD videoları kesintisiz oynatabiliyor, büyük dosyaları hızla paylaşabiliyor ve çevrimiçi oyunları düşük gecikme süreleriyle oynayabiliyorsunuz.
Modelde Üç Bant Smart Connect adında bir teknoloji yer alıyor. Üç Bant Smart Connect teknolojisi, her bir cihazı o cihazın hızına, sinyal gücüne ve her bir bandın doluluk oranına göre 2,4GHz bandına veya iki 5GHz bandından birine otomatik olarak atıyor. Bu sayede hangi bandı kullanmanız gerektiğini seçmenize gerek kalmıyor.
RT-AC3200, her biri üç alıcı üç iletici (3x3) anten yapılandırmasına sahip iki 802.11ac ağ kullanıyor. Altı yüksek performanslı harici anten ile elde edilen bu özellik sayesinde daha fazla cihaz daha hızlı ve daha kararlı bağlantılara sahip olabiliyor.
Dahili USB 2.0 ve USB 3.0 portları ile cihaza USB depolama aygıtları ile 3G/4G adaptörleri balğanabiliyor. Ayrıca yazıcı paylaşımı da yapılabiliyor. Geniş cihazların rahatça takılabilmesi için tüm portların etrafınaki alan geniş tutulmuş. Model 999TL fiyat etiketi ile ön siparişe sunulmuş durumda. Sevkiyata önümüzdeki haftalarda başlanacak.
http://www.asusturkiye.com.tr/html/html_icerik/wlan/RT-AC3200.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Benim Evde kullandığım Modeme Kimlerin Nasıl bir cihazla (Örnek = xxxx ürün kodlu cihaz yada teblet * telefon ) ve ne kadar bir veri akışı olduğunu görmek istiyorum..
İNca NX310 Bilgisi olan Lütfen Yazarmı Önemle Üzerinde duruduğum bir konu İnternetimi bir kaç kişi ile paylaştığımdan dolyı....
Lütfen yardım Bilgisi olan
Teşekkür ederim...
CPU1: Broadcom BCM4709A0 (1 GHz, 2 cores)
FLA1: 128 MiB (Brand? Model?)
RAM1: 256 MiB (ESMT M15F2G16128A-BDB)
WI1 chip1: Broadcom BCM43602
ETH chip1: Broadcom BCM4709A0
Yanlis hatirlamiyorsam..
O yuzden bu fiyatlar gayet normal
Bide icinde modem olsa direk alirdim sanirsam bu modemsiz calsimaz
1300+1300+600 üç bant var.
1300mbit lik bant 1300/8=162mb saniyede veri aktarımı yapabilir.
dakikada 162*60=9720mb=9.7GB
saatte 9720*60 = 583200mb=570GB veri aktarır.
1 saatlik 4K video 570GB tutmaz. Dolayısı ile rahat rahat oynatır.
Model 2 adet 5GHz ve 1 adet 2.5GHz frekanslarını kullanarak 1300Mbps+1300Mbps+600Mbps olmak üzere toplamda 3200Mbps
anlayabilmek için soruyorum, mesela bu değerler kablonet ile verilen standart modem de nedir?