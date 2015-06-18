Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ağ Ürünleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Asus RT-AC3200 router modeli satışa sunuluyor

3 yıl
3,5b
1
16
Ağ Ürünleri
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Asus RT-AC3200 router modeli satışa sunuluyor

Geçen yılın Computex 2014 fuarında tanıtılan ve oldukça ilgi gören Asus'un üç bant kablosuz Gb router modeli RT-AC3200, ülkemizde de satışa sunuluyor. Modelin ön siparişleri başlamış durumda. 

Model 2 adet 5GHz ve 1 adet 2.5GHz frekanslarını kullanarak 1300Mbps+1300Mbps+600Mbps olmak üzere toplamda 3200Mbps hızlarına eişebiliyor. Böylece  4K/UHD videoları kesintisiz oynatabiliyor, büyük dosyaları hızla paylaşabiliyor ve çevrimiçi oyunları düşük gecikme süreleriyle oynayabiliyorsunuz.

Modelde Üç Bant Smart Connect adında bir teknoloji yer alıyor. Üç Bant Smart Connect teknolojisi, her bir cihazı o cihazın hızına, sinyal gücüne ve her bir bandın doluluk oranına göre 2,4GHz bandına veya iki 5GHz bandından birine otomatik olarak atıyor. Bu sayede hangi bandı kullanmanız gerektiğini seçmenize gerek kalmıyor. 

RT-AC3200, her biri üç alıcı üç iletici (3x3) anten yapılandırmasına sahip iki 802.11ac ağ kullanıyor. Altı yüksek performanslı harici anten ile elde edilen bu özellik sayesinde daha fazla cihaz daha hızlı ve daha kararlı bağlantılara sahip olabiliyor.

Dahili USB 2.0 ve USB 3.0 portları ile cihaza USB depolama aygıtları ile 3G/4G adaptörleri balğanabiliyor. Ayrıca yazıcı paylaşımı da yapılabiliyor. Geniş cihazların rahatça takılabilmesi için tüm portların etrafınaki alan geniş tutulmuş. Model 999TL fiyat etiketi ile ön siparişe sunulmuş durumda. Sevkiyata önümüzdeki haftalarda başlanacak.  

http://www.asusturkiye.com.tr/html/html_icerik/wlan/RT-AC3200.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 3 yıl
Benim Aslında merak edipte... Bir türlü bulamadığım bir konu var ben arama kriterlerini bilmiyor olabilirim...
Benim Evde kullandığım Modeme Kimlerin Nasıl bir cihazla (Örnek = xxxx ürün kodlu cihaz yada teblet * telefon ) ve ne kadar bir veri akışı olduğunu görmek istiyorum..
İNca NX310 Bilgisi olan Lütfen Yazarmı Önemle Üzerinde duruduğum bir konu İnternetimi bir kaç kişi ile paylaştığımdan dolyı....
Lütfen yardım Bilgisi olan
Teşekkür ederim...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
asaltek 3 yıl
çok anten iyidir.


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DeistSuat 3 yıl
Sonunda broadcom kullanmışlar. Fakat 299$ nedir ya. Yinede asus'u broadcom kurtaramaz. Zaten çokta iyi değiller networkde. Cisco veya linksys almıyorsun ki.
CPU1: Broadcom BCM4709A0 (1 GHz, 2 cores)
FLA1: 128 MiB (Brand? Model?)
RAM1: 256 MiB (ESMT M15F2G16128A-BDB)
WI1 chip1: Broadcom BCM43602
ETH chip1: Broadcom BCM4709A0
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Oskis 3 yıl
Fiyata cok diyenler bir alt modeli 700-800 arasi satista
Yanlis hatirlamiyorsam..
O yuzden bu fiyatlar gayet normal
Bide icinde modem olsa direk alirdim sanirsam bu modemsiz calsimaz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DarthLuca 3 yıl
Sanki 3200MBit hıza tek bir cihaz ulaşıyormuş gibi bu hızla 4K videolar rahatlıkla oynatılıyor diye anlatılmış. Bilmiyorsanız bari haberi yazmadan önce bi araştırıp öğrenin!!!
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
erkange 3 yıl DarthLuca
DarthLuca

Sanki 3200MBit hıza tek bir cihaz ulaşıyormuş gibi bu hızla 4K videolar rahatlıkla oynatılıyor diye anlatılmış. Bilmiyorsanız bari haberi yazmadan önce bi araştırıp öğrenin!!!

1300+1300+600 üç bant var.

1300mbit lik bant 1300/8=162mb saniyede veri aktarımı yapabilir.

dakikada 162*60=9720mb=9.7GB
saatte 9720*60 = 583200mb=570GB veri aktarır.

1 saatlik 4K video 570GB tutmaz. Dolayısı ile rahat rahat oynatır.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Şeker Hapı 3 yıl
Ev kullanıcısı için değil sanırsam ha SO 1gbit internetiniz vardır evde, alırsınız. Bana kotasız 20 mbit simetrik internet 50 liradan verin başka bir şey istemez kazık yediğimizi bile bile tekele mahkumuz rekabet kurulunun artık buna bir dur demesi şart bu kadar nüfus var ne kadar kar ettiklerini hayal etmek bile güç o karla altyapıyı adam etsinler fiyatları da aşağı çeksinler artık 3. Dünya ülkesinden farkımız yok onedrive ücretli bulut hesabım var hakkını vererek kullanabilmek istiyorum ya da evime nas kurup gittiğim herhangi bir yerde tabletimden fotoğraflarıma videolarına erişmek istiyorum Bulgaristanda bile olduğu gibi bakın dikkat edin Bulgaristan öyle ABD falan demiyorum
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
face1tr 3 yıl

Model 2 adet 5GHz ve 1 adet 2.5GHz frekanslarını kullanarak 1300Mbps+1300Mbps+600Mbps olmak üzere toplamda 3200Mbps
anlayabilmek için soruyorum, mesela bu değerler kablonet ile verilen standart modem de nedir?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JrMaster 3 yıl
Apaçi saçlarını havaya dikmiş görseli ile 999TL hiç bağdaşmıyor :)
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
seven44 3 yıl JrMaster
JrMaster

Apaçi saçlarını havaya dikmiş görseli ile 999TL hiç bağdaşmıyor :)



Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
EzoBride 3 yıl
999 TL'ye Modem
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bersgurs 3 yıl
fiyata gel.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +349 Redeemertr +317 V4LKyR +299 KoşanBalık +200 madmahmutd +198 MacGyver. +173 Informed +155 WB +132 serdar_k +132 Txrboz +126
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3505 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Ağ Ürünleri, asus
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl ASUS AMD R9 380 Strix ekran kartı video inceleme "AMD'den Fiyat / Performans atağı" 3 yıl Samsung ile Galaxy S6 ve Galaxy S6 Edge ile yeni gelecek modelleri konuştukl Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim