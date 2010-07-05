Asus Radeon HD 5970 Ares, 1140 Avro'dan başlayan fiyatlarla listere girdi

Asus tarafından dünyanın en hızlı ekran kartı olarak lanse edilen ROG HD 5970 Ares, fiyat listelerinde görünmeye başladı. "Sınırlı Sürüm,Sınırısz Güç" sloganıyla tanıtılan ROG Ares, Radeon HD 5870 X2 olarak ta tanımlanıyor zira karta güç veren Cypress XT GPU'larının her ikisi de, referans tasarımlı Radeon HD 5970 modelinden farklı olarak Radeon HD 5870 hızlarında çalışıyor yani Ares, 850MHz GPU ve 4800MHz bellek saat hızlarında görev yapıyor. Her GPU için 2GB olmak üzere toplamda 4GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan DirectX 11 destekli ekran kartı, özel soğutucusu ve tasarımındaki diğer detaylarla, farklı bir kart olduğunun altına kalın bir çizgi çekiyor.

3.5 Kg ağırlığındaki soğutucusu, 8mm kalınlığında 8 adet Bakır ısı borusuyla donatılan ROG Ares, stadanart Radeon HD 5970 ile kıyaslandığında %600 daha fazla hava üfleyen aynı zamanda 7-8 dbA daha sessiz çalışan özel soğutucusu ile hem daha sessiz hem de daha serin görev yapıyor. Hız aşırtmacılar için geliştirilen ROG Ares'te ikisi 8pin ve biri 6pin olmak üzere toplamda üç adet PCIe konnektörüne yer veriliyor ve bu sayede rekor için gerekli yüksek saat hızlarında ihtiyaç duyulacak güç gereksiniminin karşılanması hedefleniyor. Sadece 1000 adet üretilen ve özel bir "bond" çantası içerisinde oyuncu faresi ile birlikte sunulan Asus ROG HD 5970 Ares, Avrupa'da, 1140 Avro'dan başlayan fiyatlarla listelerde yer almaya başlamış durumda.