Asus, Radeon HD 6900 serisi hız aşırtmalı ekran kartlarını duyurdu

Önde gelen donanım üreticilerinden Asus, bugün yapılan Radeon HD 6900 lansmanına paralel olarak kendi hazırladığı ekran kartlarını duyurdu. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cayman Pro ve Cayman XT GPU'larının güç verdiği Radeon HD 6950 ve Radeon HD 6970 modelleri, referans tasarımlı çözümlere kıyasla fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak sunuluyorlar. Asus'dan gelen bilgilere göre firmanın yeni kartları, standart modellere göre 10MHz daha yüksek hızlarda çalışıyorlar. Firmanın yeni modellerinden Radeon HD 6950, 810MHz GPU ve 5000MHz bellek saat hızlarında görev yaparken, 256-bit bellek veri yolu desteği, 2GB GDDR5 bellek kapasitesi ve 1408x paralel işlem birimiyle geliyor

Asus'un Radeon HD 6970 modeli ise 890MHz GPU ve 5500MHz bellek saat hızlarında çalışıyor. Benzer şekilde 256-Bit bellek veri yolu desteğine ve 2GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan ekran kartı, 1536x paralel işlem birimi ve 96x doku ünitesiyle geliyor. Asus'un her iki yeni modeli de firmanın diğer çözümlerinde olduğu gibi Voltage Tweak teknolojisi ile geliyor ve bu sayede kullanıcıların, %50'ye varan oranda daha iyi hız aşırtma yapabilecekleri belirtiliyor. Crossfire X ve Eyefinity gibi teknolojilere destek sunan Cayman GPU'lu yeni modellerde, görüntü aktarımı içinse çift DVI, çift DisplayPort ve HDMI konnektörlerine yer veriliyor. Daha iyi soğutma için tam alüminyum kaplamaya saihp olduğu belirtilen ekran kartlarının Avrupa satış fiyatlarının 309 Avro ve 379 Avro seviyesinden başladığı bildiriliyor.