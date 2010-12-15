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Asus, Radeon HD 6900 serisi hız aşırtmalı ekran kartlarını duyurdu

8 yıl
10,7b
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus, Radeon HD 6900 serisi hız aşırtmalı ekran kartlarını duyurdu
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Önde gelen donanım üreticilerinden Asus, bugün yapılan Radeon HD 6900 lansmanına paralel olarak kendi hazırladığı ekran kartlarını duyurdu. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cayman Pro ve Cayman XT GPU'larının güç verdiği Radeon HD 6950 ve Radeon HD 6970 modelleri, referans tasarımlı çözümlere kıyasla fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak sunuluyorlar. Asus'dan gelen bilgilere göre firmanın yeni kartları, standart modellere göre 10MHz daha yüksek hızlarda çalışıyorlar. Firmanın yeni modellerinden Radeon HD 6950, 810MHz GPU ve 5000MHz bellek saat hızlarında görev yaparken, 256-bit bellek veri yolu desteği, 2GB GDDR5 bellek kapasitesi ve 1408x paralel işlem birimiyle geliyor

Asus'un Radeon HD 6970 modeli ise 890MHz GPU ve 5500MHz bellek saat hızlarında çalışıyor. Benzer şekilde 256-Bit bellek veri yolu desteğine ve 2GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan ekran kartı, 1536x paralel işlem birimi ve 96x doku ünitesiyle geliyor. Asus'un her iki yeni modeli de firmanın diğer çözümlerinde olduğu gibi Voltage Tweak teknolojisi ile geliyor ve bu sayede kullanıcıların, %50'ye varan oranda daha iyi hız aşırtma yapabilecekleri belirtiliyor. Crossfire X ve Eyefinity gibi teknolojilere destek sunan Cayman GPU'lu yeni modellerde, görüntü aktarımı içinse çift DVI, çift DisplayPort ve HDMI konnektörlerine yer veriliyor. Daha iyi soğutma için tam alüminyum kaplamaya saihp olduğu belirtilen ekran kartlarının Avrupa satış fiyatlarının 309 Avro ve 379 Avro seviyesinden başladığı bildiriliyor.

Asus, Radeon HD 6900 serisi hız aşırtmalı ekran kartlarını duyurdu
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musivga 8 yıl
vaybe 10 mhz hızaşırmışlar ... 10 mhz ne demek bir çağ kapandı artık artık hiçbirşey eskisi gibi olamayacak.... puhahahahaaaaa.....
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mmnder16 8 yıl
adamların amacı oc yapmak değil ki.. rakiplerine fark atmak.. yani bizi deli yerine koymak.. son 6 aydan beri asus iyice gözümden düşmeye başladı.. eskiden ekran kartını asus, anakartı asus yaparken şimdi ekran kartını ya sapphire ya da zotac; anakartı ise gigabayt yapıyoruz... asus kendisine çeki düzen vermeli..
milleti bi noktaya kadar kandırabilirsin..
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kadirkayik 8 yıl
tüketiciler basite kaçtıkça yada daha basit tatmin oldukça arz-talep dengesi geregince üreticiler bu tarz kartları piyasaya süreceklerdir.
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Father Torque 8 yıl
Asus aslında bu tür bir ürün piyasaya sürerek müşterilerine diyor ki "her türlü voltaj ayarını, komponentini, vb ekledim, istediğiniz kadar OC yapın ama tüm risk size ait". Yoksa 10Mhz'lik bir artışın başka bir manası yok bana göre. Tıpkı birkaç sene önce, her yeni yazılımın beta olarak yayınlanması modası gibi; "kurun, kullanın, ne istiyorsanız yapın ama risk size ait".
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OverClocK1ng 8 yıl
10MHz olayı da tam pazarlamalık. Testlerde diğer kartlardan üstte yer almasını sağlasın diye yapıyorlar. Kart overclocklu falan değil. Zaten 10Mhz de overclock değil...
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Skörtıl_Nimo 8 yıl
hayatımda bu kadar iyi oc edilmiş bi kart görmedım,nedir bu boyle üfüfüfüfüfü,şimdi kesın bu kartı alırım 10 mhz demek normal 6970 fazladan 0.01 fps artışı demek,6970 alıcaklar düşünmeden bu kartı alsınlar fıyatına bakmasınlar :011: :D
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MxFxOx 8 yıl
testlerde genel olarak 6900 serisi 6800 serisine oyunlarda 15-20 fsb kadar fark atmış gtx570 ile aynı performansları veriyorlar.6990 ise herhalde 6800'e 30-40 fsb farkı atar
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DH Misafiri 8 yıl
10 mhz çok olmuş 5 yeterdi.
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BuĞrA 8 yıl
hala inceleme videosu gelmedi amd size yollamadımı bu kartlardan.
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stevan 8 yıl
10mhz hız aşırtma nedir ?
ya yap adam gibi yada yapma bide o.c yapdım diye diğer standart hızdaki modellerden pahalıya satıyor nasıl bir satış taktiğiyse
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CESAJANS 8 yıl
Anormal hız aşırtmışlar, tebrik ediyorum. 880 - 890 artış korkunç % 0.11 muazzam
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