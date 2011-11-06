Asus Transformer Prime parçalarına ayrıldı, Nvidia Tegra 3 ortaya çıktı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Endüstrinin 4+1 çekirdekli ilk yongada sistem platformu olan Nvidia Tegra 3 için geri sayım başladı. Önde gelen sistem üreticilerinden Asus, Tegra 3 tabanlı ilk cihaz olan yeni tableti Transformer Prime'ı 9 Kasım'da gerçekleştireceği resmi lansman ile teknoloji tutkunlarının beğenisine sunacak. İlk görüntüleri geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan Asus Transformer Prime parçalarına ayrıldı ve bu sayede Tegra 3 platformu da gün ışığına çıkmış oldu.
Nvidia'nın 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı yeni uygulama işlemcisi, ARM'ın Cortex-A9 tasarımını temel alıyor. Benzer şekilde yine Cortex-A9 tabanlı olan beşinci çekirdek, platformun en dikkat çekici özelliklerinin başında geliyor. Tegra 2'ye göre daha yüksek performans ve daha düşük güç tüketimi sunan Tegra 3'te, arttırılan enerji verimliliğinin büyük ölçüde ortak çekirdek olarak tanımlanan beşinci çekirdek sayesinde elde edildiğini belirmekte fayda var zira yük gerektirmeyen durumlarda diğer dört çekirdek uyku moduna alınarak daha düşük frekansta çalışan ve diğerlerine nazaran 40nm HP yerine düşük güç tüketimli 40nm LP teknolojisiyle üretilen bu çekirdek verimliliği arttırmakta.
Tegra 3'ün ortaya çıktığı görüntüler, Asus Transformer Prime'a ait başka detayları da resmiyete kavuşturdu. Yüksek satış başarısına ulaşacağını belirten yeni tableti için Asus, NAND Flash depolama için Hynix, SDRAM için Elpida ve kablosuz iletişim için Azurewave ve GPS özelliği içinse Broadcom çözümlerini kullanmayı tercih etmiş. Dünyanın ilk dört çekirdekli tableti olarak pazara giriş yapacak Asus Transformer Prime'ın ilk etapta Android 3.2 ile çıkacağı ve zaman içerisinde Ice Cream Sandwich kod adlı yeni Android 4.0 sürümünü alacağı belirtiliyor. Asus Transformer Prime'ın yurt dışı fiyatı 499$ civarında olacak.
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nvidiayi hp ile karistirmayin. nvidia buralara, hp gibi anlik trendlere gore acele bir model cikartip, o model tutmayincada tek seferde zararina piyasadan cekerek gelmedi. nvidianin yol planlarina bakin 4-5 sene oncesinin urunlerini simdiden tasarladiklarini gorursunuz. tegra 4-5-6 simdiden hazirlaniyor. nvdianin tnt den onceki bilmem kac seri ekran kartlari satis rekorlarimi kirdi saniyorsunuz. ama neticede yillarin ekran karti tekeli 3dfx i piyasadan sildiler.
ayrica ipad'in su an piyasaya domine etmesi diger firmalari nicin durdursun. ilk android telefon ciktiginda durum cok mu farkliydi sanki. nexus one nerdiyse hic satmadi gibi bir sey. ondan sonraki yillarda android aciklarini kusurlarini kapatmakla gecti. ama simdi akilli telefon pazarinin nerdiyse yarisi android'e ait. tek bir android ureticisi samsung bile gecen sene iphonelardan acik ara daha fazla satti.
Kök olarak Apple sayesinde ekmek yiyorlar. Önceden tab felan çıkmışsa dahi etki yapmadı. Apple in herkese faydası dokundu böylelikle.
Çocuk abisi , aldırmamak lazım :-))
Al işte. Ne diye böyle bir şey yazarlar forumu kirletirler anlamıyorum.
Sonra da eksi manyağı olurlar böyle.
boşver onları, mesaj sayıları yükselsin diye boş konuşanlar . . .
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