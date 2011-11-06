Asus Transformer Prime parçalarına ayrıldı, Nvidia Tegra 3 ortaya çıktı

Endüstrinin 4+1 çekirdekli ilk yongada sistem platformu olan Nvidia Tegra 3 için geri sayım başladı. Önde gelen sistem üreticilerinden Asus, Tegra 3 tabanlı ilk cihaz olan yeni tableti Transformer Prime'ı 9 Kasım'da gerçekleştireceği resmi lansman ile teknoloji tutkunlarının beğenisine sunacak. İlk görüntüleri geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan Asus Transformer Prime parçalarına ayrıldı ve bu sayede Tegra 3 platformu da gün ışığına çıkmış oldu.

Nvidia'nın 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı yeni uygulama işlemcisi, ARM'ın Cortex-A9 tasarımını temel alıyor. Benzer şekilde yine Cortex-A9 tabanlı olan beşinci çekirdek, platformun en dikkat çekici özelliklerinin başında geliyor. Tegra 2'ye göre daha yüksek performans ve daha düşük güç tüketimi sunan Tegra 3'te, arttırılan enerji verimliliğinin büyük ölçüde ortak çekirdek olarak tanımlanan beşinci çekirdek sayesinde elde edildiğini belirmekte fayda var zira yük gerektirmeyen durumlarda diğer dört çekirdek uyku moduna alınarak daha düşük frekansta çalışan ve diğerlerine nazaran 40nm HP yerine düşük güç tüketimli 40nm LP teknolojisiyle üretilen bu çekirdek verimliliği arttırmakta.

Tegra 3'ün ortaya çıktığı görüntüler, Asus Transformer Prime'a ait başka detayları da resmiyete kavuşturdu. Yüksek satış başarısına ulaşacağını belirten yeni tableti için Asus, NAND Flash depolama için Hynix, SDRAM için Elpida ve kablosuz iletişim için Azurewave ve GPS özelliği içinse Broadcom çözümlerini kullanmayı tercih etmiş. Dünyanın ilk dört çekirdekli tableti olarak pazara giriş yapacak Asus Transformer Prime'ın ilk etapta Android 3.2 ile çıkacağı ve zaman içerisinde Ice Cream Sandwich kod adlı yeni Android 4.0 sürümünü alacağı belirtiliyor. Asus Transformer Prime'ın yurt dışı fiyatı 499$ civarında olacak.