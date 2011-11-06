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Asus Transformer Prime parçalarına ayrıldı, Nvidia Tegra 3 ortaya çıktı

7 yıl
23,1b
1
25
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus Transformer Prime parçalarına ayrıldı, Nvidia Tegra 3 ortaya çıktı
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Endüstrinin 4+1 çekirdekli ilk yongada sistem platformu olan Nvidia Tegra 3 için geri sayım başladı. Önde gelen sistem üreticilerinden Asus, Tegra 3 tabanlı ilk cihaz olan yeni tableti Transformer Prime'ı 9 Kasım'da gerçekleştireceği resmi lansman ile teknoloji tutkunlarının beğenisine sunacak. İlk görüntüleri geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan Asus Transformer Prime parçalarına ayrıldı ve bu sayede Tegra 3 platformu da gün ışığına çıkmış oldu.
Nvidia'nın 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı yeni uygulama işlemcisi, ARM'ın Cortex-A9 tasarımını temel alıyor. Benzer şekilde yine Cortex-A9 tabanlı olan beşinci çekirdek, platformun en dikkat çekici özelliklerinin başında geliyor. Tegra 2'ye göre daha yüksek performans ve daha düşük güç tüketimi sunan Tegra 3'te, arttırılan enerji verimliliğinin büyük ölçüde ortak çekirdek olarak tanımlanan beşinci çekirdek sayesinde elde edildiğini belirmekte fayda var zira yük gerektirmeyen durumlarda diğer dört çekirdek uyku moduna alınarak daha düşük frekansta çalışan ve diğerlerine nazaran 40nm HP yerine düşük güç tüketimli 40nm LP teknolojisiyle üretilen bu çekirdek verimliliği arttırmakta.
Tegra 3'ün ortaya çıktığı görüntüler, Asus Transformer Prime'a ait başka detayları da resmiyete kavuşturdu. Yüksek satış başarısına ulaşacağını belirten yeni tableti için Asus, NAND Flash depolama için Hynix, SDRAM için Elpida ve kablosuz iletişim için Azurewave ve GPS özelliği içinse Broadcom çözümlerini kullanmayı tercih etmiş. Dünyanın ilk dört çekirdekli tableti olarak pazara giriş yapacak Asus Transformer Prime'ın ilk etapta Android 3.2 ile çıkacağı ve zaman içerisinde Ice Cream Sandwich kod adlı yeni Android 4.0 sürümünü alacağı belirtiliyor. Asus Transformer Prime'ın yurt dışı fiyatı 499$ civarında olacak. 
Asus Transformer Prime parçalarına ayrıldı, Nvidia Tegra 3 ortaya çıktı
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Mr.Legend 7 yıl en beğenilen
Yorumlara bakar mısın! Resmen saçmalamışsınız. Biri BF3 açar mı der, öbürü ölü doğdu der, öbürü bu işlerin suyu çıktı der!
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gmdoctor 7 yıl
Battelfield 3 MW3 isteyen arkadaşlar bi kere işletim sistemi Android 2.si de evinizdeki makineler gibi sürekli 220v çekmiyolar :D Tabletin amacı mobil bi çözüm olması heryerde size büyük ekranda internet,video ve mobil oyun oynatabilmesidir :)Mantık yanlış bikere de OpenGL benchmarkında geride kalması çok kötü olsa da en azından Tegra 2den gelişmiş olarak FULL HD video oynatabilir olsun düzgünce.
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joliva 7 yıl
...

[DHVideo=]
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serkan17tevez 7 yıl
iyiye benziyor.
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Ersin Özbükey 7 yıl
COD MW3 çalıştırmıyorsa yüzüne bakmam.
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lj94 7 yıl
Açmayın Ati fans dedected.
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darkaura 7 yıl
rabbitweed
nvidia hala akillanmiyor.Tegra 2 tuttudami bu tutacak.Apple in domine ettigi bir pazarda boyle yatirima gitmek delilik.Nvidia kendini avutsun apple disindaki tabletlerin %70de variz diye.Pazarin iyice kuculuyor

nvidiayi hp ile karistirmayin. nvidia buralara, hp gibi anlik trendlere gore acele bir model cikartip, o model tutmayincada tek seferde zararina piyasadan cekerek gelmedi. nvidianin yol planlarina bakin 4-5 sene oncesinin urunlerini simdiden tasarladiklarini gorursunuz. tegra 4-5-6 simdiden hazirlaniyor. nvdianin tnt den onceki bilmem kac seri ekran kartlari satis rekorlarimi kirdi saniyorsunuz. ama neticede yillarin ekran karti tekeli 3dfx i piyasadan sildiler.
ayrica ipad'in su an piyasaya domine etmesi diger firmalari nicin durdursun. ilk android telefon ciktiginda durum cok mu farkliydi sanki. nexus one nerdiyse hic satmadi gibi bir sey. ondan sonraki yillarda android aciklarini kusurlarini kapatmakla gecti. ama simdi akilli telefon pazarinin nerdiyse yarisi android'e ait. tek bir android ureticisi samsung bile gecen sene iphonelardan acik ara daha fazla satti.
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sahoron 7 yıl
dellino
32 veya 22 Nm üretim süreci ile daha verimli hale gelip ceplerde daha iyi işler çıkartabilir. Tablet piyasası, donanım üreticilerinin ve yazılımcıları yeni gözbebeği. Piyasa çok yeni ve önü fazlası ile açık.

Kök olarak Apple sayesinde ekmek yiyorlar. Önceden tab felan çıkmışsa dahi etki yapmadı. Apple in herkese faydası dokundu böylelikle.
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pEgaTR 7 yıl
OverClocK1ng
Acer 3820TGBattlefield 3 çalıştırmıyorsa çöp.
Al işte. Ne diye böyle bir şey yazarlar forumu kirletirler anlamıyorum.Sonra da eksi manyağı olurlar böyle.

Çocuk abisi , aldırmamak lazım :-))
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OverClocK1ng 7 yıl
Orijinalden alıntı: Acer 3820TG
Battlefield 3 çalıştırmıyorsa çöp.

Al işte. Ne diye böyle bir şey yazarlar forumu kirletirler anlamıyorum.
Sonra da eksi manyağı olurlar böyle.
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SS10 7 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng

Acer 3820TG
Battlefield 3 çalıştırmıyorsa çöp.

Al işte. Ne diye böyle bir şey yazarlar forumu kirletirler anlamıyorum.
Sonra da eksi manyağı olurlar böyle.

boşver onları, mesaj sayıları yükselsin diye boş konuşanlar . . .
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rabbitweed 7 yıl
nvidia hala akillanmiyor.Tegra 2 tuttudami bu tutacak.Apple in domine ettigi bir pazarda boyle yatirima gitmek delilik.Nvidia kendini avutsun apple disindaki tabletlerin %70'de variz diye.Pazarin iyice kuculuyor
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haymatloshan 7 yıl
beklediğim bir tablet,umarım söylentilerdeki özelliklerden daha iyi olarak gelir ve diğer firmaların yaptığı gibi dedikodularını geçer.3G özelliği mutlaka olmalı ve Türkiye pazarına da aynı anda girmeli.
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konix 7 yıl
Arkadaş bu ne yükseliştir. 600mhz telefonlardan buraya göz açıp kapayıncaya kadar geldik. Bide şu gelişmeden konsollarda nasibi alsa.. İşin kötü tarafı psp vita 1 sene geç lasmanını yapsaydı heralde bu yükselişte şuanki performansının 4 katını alacaktı.
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