Asus ZenFone Zoom dünyanın en ince optik yakınlaştırma modülünü kullanıyor





Asus'un CES 2015 fuarındaki sürpriz ürünlerinden birisi olan ZenFone Zoom, barındırdığı 3x optik yakılnaştırma ile bu alanda ilk akıllı telefonlardan biri olmayı başarmıştı. Ancak ayrıntılı bilgiler verilmediği için cihazın üstün tarafları yeni yeni ortaya çıkıyor.





Model hakkında en çok merak edilen optik yakınlaştırma modülü idi. Yaklaşık 11mm kalınlığındaki kasaya sığdırılan bu modülün oldukça ince olması gerekiyordu. Asus'un HOYA adlı optik yakınlaştırma konusunda uzman firma ile yaptığı ortaklık bu inceliği sağlamış görünüyor.





Arka kısmında 13MP çözünürlüğünde bir kamera barındıran model, sensörü 10 elementli lens ve 3x optik yakınlaştırma ile destekliyor. Ayrıca Laser Auto Focus teknolojisi ile çok hızlı bir şekilde netleme yapabiliyor.





HOYA'nın geliştirdiği bu optik yakınlaştırma modülü sadece 6mm kalınlığında ve ek olarak bir optik görüntü dengeleme birimi de barındırıyor. Firma; sensör, yakınlaştırma modülü ve OIS bardındıran bu sete CUBE adını vermiş. CUBE aynı zamanda dünyanın en ince 3x optik yakınlaştırma seti olarak da biliniyor.





Asus sayesinde HOYA firması da kendisini dünyaya pazarlamış oldu. ZenFone Zoom modelinin gördüğü ilgi sonrasında CUBE modülünün başka akıllı telefonlarda da kullanıldığına şahit olabiliriz.

http://www.phonearena.com/news/Asus-ZenFone-Zoom-to-come-with-HOYA-lens-the-worlds-thinnest-optical-zoom-unit_id65810