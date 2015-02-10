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Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Asus ZenFone Zoom dünyanın en ince optik yakınlaştırma modülünü kullanıyor

4 yıl
1,2b
1
8
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Asus ZenFone Zoom dünyanın en ince optik yakınlaştırma modülünü kullanıyor

Asus'un CES 2015 fuarındaki sürpriz ürünlerinden birisi olan ZenFone Zoom, barındırdığı 3x optik yakılnaştırma ile bu alanda ilk akıllı telefonlardan biri olmayı başarmıştı. Ancak ayrıntılı bilgiler verilmediği için cihazın üstün tarafları yeni yeni ortaya çıkıyor. 

Model hakkında en çok merak edilen optik yakınlaştırma modülü idi. Yaklaşık 11mm kalınlığındaki kasaya sığdırılan bu modülün oldukça ince olması gerekiyordu. Asus'un HOYA adlı optik yakınlaştırma konusunda uzman firma ile yaptığı ortaklık bu inceliği sağlamış görünüyor. 

Arka kısmında 13MP çözünürlüğünde bir kamera barındıran model, sensörü 10 elementli lens ve 3x optik yakınlaştırma ile destekliyor. Ayrıca Laser Auto Focus teknolojisi ile çok hızlı bir şekilde netleme yapabiliyor.

HOYA'nın geliştirdiği bu optik yakınlaştırma modülü sadece 6mm kalınlığında ve ek olarak bir optik görüntü dengeleme birimi de barındırıyor. Firma; sensör, yakınlaştırma modülü ve OIS bardındıran bu sete CUBE adını vermiş. CUBE aynı zamanda dünyanın en ince 3x optik yakınlaştırma seti olarak da biliniyor. 

Asus sayesinde HOYA firması da kendisini dünyaya pazarlamış oldu. ZenFone Zoom modelinin gördüğü ilgi sonrasında CUBE modülünün başka akıllı telefonlarda da kullanıldığına şahit olabiliriz. 

http://www.phonearena.com/news/Asus-ZenFone-Zoom-to-come-with-HOYA-lens-the-worlds-thinnest-optical-zoom-unit_id65810 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
elmanderr 4 yıl
Güzel telefon,fotoğraf makinesi .ikisinin birleşimi
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doctor_bey 4 yıl
Bununla 7.5 mm kalınlıkta cihaz yapsalar ve donanımı da orta olsa kaçırmam
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fthkn 4 yıl doctor_bey
Bu boyutta optik kameralı bir telefonu kim istemez? Ben de her zaman piyasaya bu telefon için bakacağım. Gelir belki Türkiye'ye .
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fthkn 4 yıl
En azından şöyle teknik çevre birim üreten bir markamız olsaydı. Aptal mı bizim ülkemi? Neden hiçbir hareket yok bu ülkede teknoloji ve yazılım sektöründe? Tümüyle açık pazar olmaya devam mı edeceğiz? Bir tane yahu bir tane olsun yeter işte var deriz. Bir tane bile yok markamız. Varsa gösterin. Donanım üreten bir markamız.
3 Yanıt Yanıtla
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Fiyaka1903 4 yıl fthkn
fthkn
En azından şöyle teknik çevre birim üreten bir markamız olsaydı. Aptal mı bizim ülkemi? Neden hiçbir hareket yok bu ülkede teknoloji ve yazılım sektöründe? Tümüyle açık pazar olmaya devam mı edeceğiz? Bir tane yahu bir tane olsun yeter işte var deriz. Bir tane bile yok markamız. Varsa gösterin. Donanım üreten bir markamız.

Ülkemizin bakani bizden mucit cikmaz biz ara eleman ülkesiyiz anca isin hammalligini yapariz bilgisayara falan kafanizi cok takmayin dedi kardesim.

Hala bu ülke aptal mi dıye soruyor musun? Bu ulkenin yarısında gram beyin yok.
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Umutcan 4 yıl fthkn
fthkn

En azından şöyle teknik çevre birim üreten bir markamız olsaydı. Aptal mı bizim ülkemi? Neden hiçbir hareket yok bu ülkede teknoloji ve yazılım sektöründe? Tümüyle açık pazar olmaya devam mı edeceğiz? Bir tane yahu bir tane olsun yeter işte var deriz. Bir tane bile yok markamız. Varsa gösterin. Donanım üreten bir markamız.

Ortadoğu ülkelerinden bir halt olmaz, iş zihinlerde bitiyor en tepeden en aşağı kişiye kadar herkes kendi cebini doldurma ve günü kurtarma derdinde.
Buna teknoloji firmalarımız ve onların patronları da dahil, tek amaçları hallkı söğüşlemek. Gidip de samsungla, sonyle vs. yarışma ve global firma olma gibi bir niyetleri yok.
Kısa günün karıyla yetinmek onlar için yeterli oluyor. Japonların ve Almanların motivasyonunu bir araştırın demek istediğimi anlayacaksınız. Adamlar 2. dünya savaşında dibe vurdu ve tekrar o hale gelmemek ve ülkece gelişmek için canla başla çalıştılar.
Bizse hala birbirimizi kazıklamaya soymaya çalışalım... Bu siyasi birşey değil, halkın genel hayat görüşü. Kim gelse devam edecek. 'Ben' odaklı görüşten 'millet' odaklı bir görüşe geçmemiz lazım anca...
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umut_baris 4 yıl fthkn
fthkn

En azından şöyle teknik çevre birim üreten bir markamız olsaydı. Aptal mı bizim ülkemi? Neden hiçbir hareket yok bu ülkede teknoloji ve yazılım sektöründe? Tümüyle açık pazar olmaya devam mı edeceğiz? Bir tane yahu bir tane olsun yeter işte var deriz. Bir tane bile yok markamız. Varsa gösterin. Donanım üreten bir markamız.

Eğitim sistemi ve zihniyetler değişmediği sürece hiçbir şey olmaz.

En fazla otosan, fiat, türktraktör gibi fabrikaların olur.

Ya da montaj yapan Vestel, Arçelik, Otokar, Türkkar gibi.
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