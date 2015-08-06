Asus, Zenfone 2 Deluxe ve Zenfone 2 Laser modellerini duyurdu

Asus, Zenfone 2 serisini çeşitlendirmeye devam ediyor. Bir kaç saat önce bu bağlantıda paylaştığımız 5000 mAh bataryalı Zenfone 2 Max modelinin ardından bu kez Zenfone 2 Deluxe ve Zenfone 2 Laser adında iki yeni model duyuruldu.

Zenfone 2 Deluxe

Zenfone 2 Deluxe modeli Mart ayında piyasaya çıkan standart Zenfone 2 modelleri ile aynı teknik özelliklere sahip. Ancak farklılaştığı nokta ise görünümü. 500'den fazla üçgenin bir araya gelerek oluşturduğu poligonal tasarım cihaza premium bir hava katıyor.

Hatırlamayanlar için teknik özelliklerden bahsetmek gerekirse modelde 5.5" Gorilla Glass 3 ile korunan ve FHD çözünürlük sunabilen ekran, Intel Z3560 veya Z3580 çipset, 4 GB bellek (Z3560'lı modelde 3 GB), 64 GB ve 128 GB depolama alanı seçenekleri, Micro SD kart desteği, 13 MP arka 5 MP ön kamera, 3000 mAh kapasiteli batarya bulunuyor. BoostMaster hızlı şarj teknolojisine ait modelin bataryası %60 doluluğa 39 dakikada ulaşabiliyor ve cihaz Android 5.0 sürümünü kullanıyor. 170 gram ağırlığa sahip Zenfone 2 Deluxe'un kasa boyutları ise 77.2 x 152.5 x 10.9 mm.

Zenfone 2 Laser

Zenfone 2 Laser modelinde daha fazla farklılaşma görüyoruz. Ancak asıl değişiklik tahmin edebileceğiniz gibi kamera kısmında. Bu kez arka kısımda f/2.0 açıklığa sahip 13 MP kamera kullanılırken ön tarafta yine aynı sensör açıklığında 5 MP ve 85 derece geniş açılı bir kamera tercih edilmiş. Ancak asıl önemli nokta ise 52 MP fotoğraflar çekilebilen "Super Resolution" modu. Bu yazılımın dışında ise Lazer otofokus sistemi cihazın makro çekimlerde dahi 0.3 saniyede odaklama yapabiliyor. Ayrıca "Super HDR" özelliği sayesinde çok yüksek veya düşük ışıklı çekimlerde ışık hassasiyeti ve noise etkisinin 4 kata kadar azalacağı vadediliyor.

Diğer özelliklere baktığımızda Zenfone 2 Laser; Gorilla Glass 4 ile korunan 5" ekranda HD çözünürlük, Snapdragon 410 çipset, 2 GB bellek, arttırılabilir 8 GB/16GB depolama alanı ile karşımıza çıkıyor. Yine Android 5.0 sürümü ile birlikte gelen model 4G desteği sunuyor ve piyasaya çıkacağı bölgelere göre 2070 mAh - 2400 mAh değişken pil kapasitesine sahip. 140 gramlık Zenfone 2 Laser'in kasa boyutları 143.7 x 71.5 x 10.5 mm