Samsung Galaxy Note 8 resmen tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi

Akıllı telefon kullanıcılarının büyük bir heyecanla beklediği Samsung Galaxy Note 8, Güney Koreli teknoloji devinin bugün düzenlediği özel bir etkinlikle tanıtıldı. Note 7 ile ilgili yaşanan hayal kırıklığının ardından Samsung için kritik önem taşıyan Note 8 şirketin çift kamerayla donatılmış ilk modeli oldu. İşte merakla beklenen Note 8 Fiyatı ve phabletin tüm özellikleri...

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Tasarım

Note 8'in görsel tasarım olarak Galaxy S8+ modeline oldukça benzediğini söyleyebiliriz. Ancak birkaç ufak detayla kardeşinden ayrılıyor. En dikkat çekici fark ise oldukça keskin yuvarlak köşelere sahip olması. Cihaz kavisli-çerçevesiz ekran, yuvarlatılmış köşeler ve Samsung'un dijital asistanı Bixby'e özel bir butonla donatılmış durumda. Ayrıca S8 serisinde olduğu gibi cam ve metal malzemeden oluşan bir gövdeye sahip. Telefonun hem önünde hem de arkasında Gorilla Glass 5 koruması var. İyi haber ise 3.5mm kulaklık girişiyle geliyor olması. Note 8'in alt kısmında ayrıca USB-C girişi, hoparlör ve S Pen yuvası yer alıyor.

Galaxy S8 serisinde Samsung'un Home butonunu tamamen kaldırması ve çerçeveleri inceltmesi sonucunda ön kısımdaki parmak izi sensörü arkaya taşınmıştı. Aynı yaklaşım Galaxy Note 8'de de devam ettirilmiş. Ancak parmak izi sensörü bu kez telefonun sağ tarafına biraz daha yakın duruyor. Şirket böylece yanlışlıkla kamera lensinin üzerinde leke oluşmasının önüne geçmek istemiş. Telefonun ayrıca iris tarama ve yüz tanıma özellikleri sunduğunu da belirtmek gerek. Note 8 suya ve toza karşı koruma sağlayan IP68 sertifikasıyla geliyor.

Ekran

Galaxy Note 8'de, ilk kez S8 serisiyle sahneye çıkan Sonsuz Ekran yer alıyor. Cihaz tasarım olarak benzerlikler taşıdığı S8+ modelinden biraz daha büyük bir Super AMOLED ekranla donatılmış. 6.3 inç büyüklükteki bu ekran 1440 x 2960 çözünürlük ve 18.5:9 görüntü oranına sahip. Galaxy S8'deki gibi ekranın alt orta kısmı basınca duyarlı ve dokunsal geri bildirim sağlıyor.

Donanım

Daha önce Note 8'in yeni bir Qualcomm yonga setiyle (Snapdragon 836) donatılacağını duymuştuk. Bu söylenti gerçeğe dönüşmezken cihazda S8 serisine güç veren Snapdragon 835 yonga setinin yer aldığını görüyoruz. Uluslararası varyantının ise Exynos 8895'le geleceğini ekleyelim.

Bugün resmiyet kazanan Note 8, Galaxy C9 ve Galaxy S8'in özel bir sürümünün ardından 6GB RAM'le donatılan üçüncü Samsung telefon olmuş durumda. Şirketin en yeni telefonu maalesef ki çok büyük kapasiteli bir pille gelmiyor. Akıllı telefon Galaxy S8+ modelinden 200mAh daha düşük 3.300mAh'lik bir pilden enerji alacak. Ayrıca hem hızlı şarj hem de kablosuz şarj teknolojisiyle donatılmış.

Yeni amiral gemisinin 64GB, 128GB ve 256GB'lık sınırlı bir versiyon olmak üzere üç farklı varyantla piyasaya sürüleceğini belirtelim. Telefonda microSD kart yuvası olduğu için depolama alanı genişletilebilecek. Samsung'un hala stereo hoparlör sunmadığını görmek üzücü. Ancak kutuya bir AKG kulaklık dahil edilmiş durumda.

S Pen & Yazılım Note 8'in ve Note serisinin geri kalanının en güçlü yanı S Pen isimli dijital kalem olarak ön plana çıkıyor. Note 8'in kalemi Note 7'deki gibi 0.7 mm uç boyutuna ve 4096 seviye basınç hassasiyetine sahip.

S Pen ile yabancı metinleri Türkçe'ye çevirebiliyor ve para birimi dönüştürme özelliği sayesinde para birimleri TL'ye çevrilebiliyor. Samsung Galaxy Note 8 kutudan Samsung Experience UX giydirilmiş Android 7.1.1 sürümüyle çıkıyor. Bu yıl içerisinde 8.0 sürümüne yükseltilebilecek.

Kamera

Note 8, çift kamera modülüne sahip ilk üst düzey Samsung telefon olduğu için cihazın kamera yetenekleri oldukça merak ediliyordu. Modül üzerinde f/1.7 diyafram açıklığına sahip 12MP geniş açılı lens ve f/2.4 diyafram değeriyle gelen 13MP telefoto lens yer alıyor. 2x optik zum ve bokeh modu sunan çift kameranın her ikisi de optik görüntü sabitleme (OIS) özelliği içeriyor. Yani cihaz bu özelliğiyle akıllı telefonlar arasında bir ilke imza atmış durumda. Ayrıca çift kamera modülünün dikey yerine yatay olarak konumlandırıldığı da göze çarpıyor.

Bokeh efektli resim çekildiği zaman bulanıklık şiddeti resim çekildikten sonra da değiştirilebiliyor. iPhone 7 Plus modelinde bu özellik yok. Çift kamerayla birlikte Note 8'de arka kamera için iki, ön kamera ve iris tanıma için kullanılanla birlikte toplam 4 adet kamera sensörü bulunuyor. Ön kısımda ise otomatik odaklama özellikli 8 MP'lik bir kameraya yer verilmiş.

Fiyat ve Çıkış Tarihi

Note 8 lansmandan bir gün sonra yani 24 Ağustos itibariyle ön siparişe sunulacak. Cihazın üç hafta sonra muhtemelen 18 Eylül'de piyasada olması bekleniyor. Telefonun ABD fiyatı 930 dolardan başlayacak, Avrupa'da ise giriş modelini satın alabilmek için 999 avroyu gözden çıkarmak gerekecek.

Samsung Note 8 ülkemizde 4.999 TL fiyatla tüketicilere sunulacak. 18 Eylül'e kadar sipariş verenlere Samsung aksesuarları alarak kullanabilecekleri 500 TL değerinde hediye çeki verilecek. Yine aynı şekilde 19 Eylül - 6 Ekim tarihleri arasında satın alanlara da aynı şartlarda kullanabilecekleri 300 TL'lik hediye çeki takdim edilecek. Akıllı telefon ülkemizde gece siyahı, mavi gümüş ve altın renk seçenekleriyle satın alınabileceğini belirtelim.