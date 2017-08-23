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Samsung Galaxy Note 8 resmen tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi

Samsung bugün gerçekleştirdiği etkinlikle Galaxy Note 8'i resmen duyurdu. Çerçevesiz tasarım furyasına katılan Snapdragon 835'li telefonun tüm detayları haberimizde...
1 yıl
17b
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229
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Akıllı telefon kullanıcılarının büyük bir heyecanla beklediği Samsung Galaxy Note 8, Güney Koreli teknoloji devinin bugün düzenlediği özel bir etkinlikle tanıtıldı. Note 7 ile ilgili yaşanan hayal kırıklığının ardından Samsung için kritik önem taşıyan Note 8 şirketin çift kamerayla donatılmış ilk modeli oldu. İşte merakla beklenen Note 8 Fiyatı ve phabletin tüm özellikleri...
https://www.gittigidiyor.com/samsung-galaxy-note8 

Tasarım

Note 8'in görsel tasarım olarak Galaxy S8+ modeline oldukça benzediğini söyleyebiliriz. Ancak birkaç ufak detayla kardeşinden ayrılıyor. En dikkat çekici fark ise oldukça keskin yuvarlak köşelere sahip olması. Cihaz kavisli-çerçevesiz ekran, yuvarlatılmış köşeler ve Samsung'un dijital asistanı Bixby'e özel bir butonla donatılmış durumda. Ayrıca S8 serisinde olduğu gibi cam ve metal malzemeden oluşan bir gövdeye sahip. Telefonun hem önünde hem de arkasında Gorilla Glass 5 koruması var. İyi haber ise 3.5mm kulaklık girişiyle geliyor olması. Note 8'in alt kısmında ayrıca USB-C girişi, hoparlör ve S Pen yuvası yer alıyor.
Galaxy S8 serisinde Samsung'un Home butonunu tamamen kaldırması ve çerçeveleri inceltmesi sonucunda ön kısımdaki parmak izi sensörü arkaya taşınmıştı. Aynı yaklaşım Galaxy Note 8'de de devam ettirilmiş. Ancak parmak izi sensörü bu kez telefonun sağ tarafına biraz daha yakın duruyor. Şirket böylece yanlışlıkla kamera lensinin üzerinde leke oluşmasının önüne geçmek istemiş. Telefonun ayrıca iris tarama ve yüz tanıma özellikleri sunduğunu da belirtmek gerek. Note 8 suya ve toza karşı koruma sağlayan IP68 sertifikasıyla geliyor.

Ekran

Galaxy Note 8'de, ilk kez S8 serisiyle sahneye çıkan Sonsuz Ekran yer alıyor. Cihaz tasarım olarak benzerlikler taşıdığı S8+ modelinden biraz daha büyük bir Super AMOLED ekranla donatılmış. 6.3 inç büyüklükteki bu ekran 1440 x 2960 çözünürlük ve 18.5:9 görüntü oranına sahip. Galaxy S8'deki gibi ekranın alt orta kısmı basınca duyarlı ve dokunsal geri bildirim sağlıyor.

Donanım

Daha önce Note 8'in yeni bir Qualcomm yonga setiyle (Snapdragon 836) donatılacağını duymuştuk. Bu söylenti gerçeğe dönüşmezken cihazda S8 serisine güç veren Snapdragon 835 yonga setinin yer aldığını görüyoruz. Uluslararası varyantının ise Exynos 8895'le geleceğini ekleyelim.
Bugün resmiyet kazanan Note 8, Galaxy C9 ve Galaxy S8'in özel bir sürümünün ardından 6GB RAM'le donatılan üçüncü Samsung telefon olmuş durumda. Şirketin en yeni telefonu maalesef ki çok büyük kapasiteli bir pille gelmiyor. Akıllı telefon Galaxy S8+ modelinden 200mAh daha düşük 3.300mAh'lik bir pilden enerji alacak. Ayrıca hem hızlı şarj hem de kablosuz şarj teknolojisiyle donatılmış.
Yeni amiral gemisinin 64GB, 128GB ve 256GB'lık sınırlı bir versiyon olmak üzere üç farklı varyantla piyasaya sürüleceğini belirtelim. Telefonda microSD kart yuvası olduğu için depolama alanı genişletilebilecek. Samsung'un hala stereo hoparlör sunmadığını görmek üzücü. Ancak kutuya bir AKG kulaklık dahil edilmiş durumda.

S Pen & Yazılım

Note 8'in ve Note serisinin geri kalanının en güçlü yanı S Pen isimli dijital kalem olarak ön plana çıkıyor. Note 8'in kalemi Note 7'deki gibi 0.7 mm uç boyutuna ve 4096 seviye basınç hassasiyetine sahip.
S Pen ile yabancı metinleri Türkçe'ye çevirebiliyor ve para birimi dönüştürme özelliği sayesinde para birimleri TL'ye çevrilebiliyor. Samsung Galaxy Note 8 kutudan Samsung Experience UX giydirilmiş Android 7.1.1 sürümüyle çıkıyor. Bu yıl içerisinde 8.0 sürümüne yükseltilebilecek.

Kamera

Note 8, çift kamera modülüne sahip ilk üst düzey Samsung telefon olduğu için cihazın kamera yetenekleri oldukça merak ediliyordu. Modül üzerinde f/1.7 diyafram açıklığına sahip 12MP geniş açılı lens ve f/2.4 diyafram değeriyle gelen 13MP telefoto lens yer alıyor. 2x optik zum ve bokeh modu sunan çift kameranın her ikisi de optik görüntü sabitleme (OIS) özelliği içeriyor. Yani cihaz bu özelliğiyle akıllı telefonlar arasında bir ilke imza atmış durumda. Ayrıca çift kamera modülünün dikey yerine yatay olarak konumlandırıldığı da göze çarpıyor.
Bokeh efektli resim çekildiği zaman bulanıklık şiddeti resim çekildikten sonra da değiştirilebiliyor. iPhone 7 Plus modelinde bu özellik yok. Çift kamerayla birlikte Note 8'de arka kamera için iki, ön kamera ve iris tanıma için kullanılanla birlikte toplam 4 adet kamera sensörü bulunuyor. Ön kısımda ise otomatik odaklama özellikli 8 MP'lik bir kameraya yer verilmiş.

Fiyat ve Çıkış Tarihi

Note 8 lansmandan bir gün sonra yani 24 Ağustos itibariyle ön siparişe sunulacak. Cihazın üç hafta sonra muhtemelen 18 Eylül'de piyasada olması bekleniyor. Telefonun ABD fiyatı 930 dolardan başlayacak, Avrupa'da ise giriş modelini satın alabilmek için 999 avroyu gözden çıkarmak gerekecek.
Samsung Note 8 ülkemizde 4.999 TL fiyatla tüketicilere sunulacak. 18 Eylül'e kadar sipariş verenlere Samsung aksesuarları alarak kullanabilecekleri 500 TL değerinde hediye çeki verilecek. Yine aynı şekilde 19 Eylül - 6 Ekim tarihleri arasında satın alanlara da aynı şartlarda kullanabilecekleri 300 TL'lik hediye çeki takdim edilecek. Akıllı telefon ülkemizde gece siyahı, mavi gümüş ve altın renk seçenekleriyle satın alınabileceğini belirtelim. 

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me_kar 1 yıl en beğenilen
Ozellikleri S8 plus ile ayni.onun fiyati 3400 tl.
Niye buna 5000tl versinki insanlar.bir kalem 1600 tl edermi?
Ayrica pil kapasitesi s8 plustan daha düşük. Kisacasi alınmaz
Ozellikleri S8 plus ile ayni.onun fiyati 3400 tl.Niye buna 5000tl versinki insanlar.bir kalem 1600 tl edermi?Ayrica pil kapasitesi s8 plustan daha dü...
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2 Yanıt Yanıtla +163
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SHADOW 1 yıl
cihaz tv kumandası gibi
s pen gelistirmeleri de basit seyler
sanal tuşlar itici
fiyat uçuk
bixby gereksiz
pil 4500 sıgabilecekken bunu yapmamalari daha itici
bokeh efekti muhabbeti "komik" , huawei deki cift kamera mantigini beklerdim
yani şu an note 4 kullaniyorum ve note 8 almama sebep olucak hiçbirşey yok

konu kilit note 8 ban
cihaz tv kumandası gibis pen gelistirmeleri de basit seylersanal tuşlar iticifiyat uçukbixby gereksizpil 4500 sıgabilecekken bunu yapmama...
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1 Yanıt Yanıtla +92
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Alonedark_01 1 yıl
Maalesef fiyatlar çok yüksek olduğu için eskisi gibi heycanlandırmıyor!
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3arbar 1 yıl
tam bi fasulye sırığı olmuş.
ekran formatının değişmesi zaten büyük olumsuzluk.cebinde fasulye sırığı taşıyıp tam ekran kullanamamak komedi.
zaten telefon görüntü olarakta orantısız duruyor aga.
özetle note 8 olmamış.net
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borukuzen 1 yıl
Samsung bir gün apple gibi olgunlaşmış kendi işletim sistemini kullanır ve androidden tamamen uzaklaşırsa o zaman daha başarılı olacaktır.
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SULZER 1 yıl
Valla çok para tamam eyvallah ama dün şansına samsung mağazasında note 8 deneme fırsatım oldu. Hakikaten güzel telefon. Siyah rengi vardı. Biraz evet çerçevesi yorumlardaki gibi plastikmiş gibi bir his veriyor ama ekran çok güzel. Hele ön ve arka kameralar dehşet. 2x zoom olayı gerçekten mükemmel. Ben o kadar iyi olacağını tahmin etmemiştim. Geri kalanı dersek işte bildiğimiz s8 in aynısı biraz daha büyük. S8 elbette ele daha iyi oturuyor. Ama kalem özelliğini kullanmayacak iseniz bence biraz gereksiz çünkü kalanında S8 baya işi görecektir. En azından fiyatları kıyaslandığında.
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umit34 1 yıl
Sırf şu dingil dingil ÇÖP yazanlara inat bu telefonu alıp fırın küreği gibi ağızlarına ağızlarına vurasım var.
Onun haricinde 5000tl acaip çok para,ama ülkede satışlar öyle bir duruma geldiki,herkes biliyorki telefonun fiyatı kısa sürede düşecek,satıcıda sanki bunu bildiği için şimdiden 5000tl yi yapıştırıyor etikete.Naapsın adamcağızlar şimdi 3500-4000 yazsa yine bir beklenti olacak ne olacak 2500 mü olacak :)
2 senedir Note4 kullanıyorum,telefonum dün alınmış gibi cillop.Ama işte 4 nereee 8 nere diyor insan,bir sürü teknolojik şey gelmiş yeni olarak,gönül dayanamıyor illa bunu alacaksın diyor,ama tabiiki bu fiyattan değil,4000TL altına indiği anda yapışırım yakasına.
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Qwerto 1 yıl
Markaların saçma sapan fiyat politikalarından lansmanlar bile zevk vermemeye başladı
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DH Misafiri 1 yıl
bu telefonun fiyati 2 sene sonra anca 3000 bandina gelir maalesef guncelleme destegi biter o zamana kadar.fiyati patladi bu kezde.
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DH Misafiri 1 yıl
Herhalde devlette milli gelir 10 bun dolar lafina kendini inandirmiski zamda zam
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faysan 1 yıl
Xiaomi mi6 incelemesi nerede kaldı Erdi Bey Mi6 yı aldıktan sonraki telefonların inceleme videosu var.Ancak mi6 yok bekletmeyin artık bizi lütfen...
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strathmorea 1 yıl faysan
faysan
Xiaomi mi6 incelemesi nerede kaldı Erdi Bey Mi6 yı aldıktan sonraki telefonların inceleme videosu var.Ancak mi6 yok bekletmeyin artık bizi lütfen...

Farkındaysanız site artık inceleme adı altında değil de kullanıcı deneyimi veya bilmemne modeli alırmıydım başlığı altında inceliyor. Yani o kadar absürd derece geç çıkıyor ki direk inceleme başlığı koymalarının komik kaçacağını kendileri de fark ediyor.
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SEHZADE63 1 yıl
1-2 ay sürmez fiyatlar 3999 tl inicektir:))1 tl ile de soguk su icilir hava sicak iyi felir belki:))
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alemburda34 1 yıl
Verdigim para telefondan daha kalin oluyor
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