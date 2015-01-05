Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Asus Zenfone 2 lanse edildi: 4GB RAM'li telefon 249$ fiyatla geliyor

4 yıl
36,8b
1
1571
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Asus Zenfone 2 lanse edildi: 4GB RAM'li telefon 249$ fiyatla geliyor
Zenfone serisi akıllı telefon modelleriyle ülkemizde önemli bir başarıya imza atan Asus, CES 2015 Fuarı kapsamında yeni nesil akıllı telefon modellerini duyurdu. Tayvan merkezli şirketin tanıttığı birbirinden ilginç telefonlar arasında, Zenfone 2 özellilkle donanımıyla dikkat çekiyor. 
En azından şimdilik Zenfone 2 serisi altında bir model anons eden Asus, bu model için de iki farklı donanım konfigürasyonu belirlemiş durumda. Kullanıcılar tercihleri ya da ihtiyaçları doğrultusunda 2GB ya da 4GB RAM kapasitesine sahip Zenfone 2'yi alabilecekler. Gorilla Glass 3 korumalı 5.5-inç ekranı Full HD çözünürlük desteği sunan telefon, inç başına 403 piksellik yoğunluk sunarken, açıklanan bilgilere göre 400nit parlaklık seviyesine sahip ekranı da oldukça başarılı.
Ekranın kasaya oranı %72 seviyesinde olan telefon, aynı zamanda 10.9mm kasa kalınlığına sahip. Her ikisi de aktif çalışan çift SIM kart desteği ile dikkat çeken Zenfone 2, arkadan bakıldığında hem fırçalanmış metal görünümü kazandırılmış yüzeyi hem de oraya konumlandırılan ses kontrol butonları ile öne çıkıyor. Intel ile işbirliğine devam eden Asus, işlemci devi Intel'in akıllı telefonlarda kullanılabilecek en güçlü platformlarından Atom Z3580'e sahip. 
Dört çekirdekli olan bu işlemci standart olarak 2.33GHz hızında çalışıyor ve PowerVR G6430 GPU'su ile grafik tarafında da güçlü bir zemin hazırlıyor. Akıllı telefonlar için 14nm Atom işlemcileri üzerinde çalışan Intel, görünen o ki Asus'un Zenfone 2 modeliyle yüksek satış rakamlarına ulaşabilecek. Tabi iki üretici arasında yıllardan bu yana süre gelen yakın işbirliği kapsamında Asus'un da bu işlemciler için çok ayrıcalıklı bir fiyat aldığına da kesin gözüyle bakılıyor. 
13MP çözünürlüğündeki kamerası 5 katmanlı f/2.0 lens ile desteklenen telefonda, Real Tone isimli çift tonlu LED flaş ta bulunuyor. Özçekim tutkunlarını da unutmayan Asus, telefonun ön tarafında 85 derece görüş açısına sahip 5 Megapiksel çözünürlüğünde kamera kullanıyor. Mevcut Zenfone modelleri gibi düşük ışıkta daha iyi fotoğraf kalitesi için geliştirilmiş Pixelmaster teknolojisi ile donatılan telefon,  bu özellik aktif edildiğinde %400 daha fazla parlak sonuç veriyor. Özellikle 4GB RAM kapasitesi ile dikkat çeken telefon, ihtiyaç duyduğu gücü ise 3000mAh kapasiteli pilden alıyor. Üstelik hızlı şarj özelliği ile 39 dakikada pilin %60 kapasitesi şarj edilebiliyor.
Yazılım tarafında ise Zenfone 2, Android 5.0 Lollipop üzerinde Asus'un yeni ZenUI arayüzü ile çalışıyor. Yeni nesil akıllı telefonu için yazılım seviyesinde bazı optimizasyonlar yapan Asus, el hareketleriyle kontrol, özel tek el kullanım modu ve geliştirilmiş çocuk modu gibi detaylara sahip. Üstelik telefon özelleştirilmiş tema ve ikon seti desteğine de sahip. Bu sayede kullanıcılar telefonlarının yazılım seviyesinde görüntüsünü farklı kimliklere büründürebilecekler. Gelelim telefonun en dikkat çekici bir başka yanına. Mart ayı içerisinde satışa sunulacak olan Asus Zenfone 2'nin fiyatı ise lansman esnasında 199 dolardan başlayacağı yönünde açıklanırken bunun 2GB RAM'li model için oluğunu ifade edelim, 4GB RAM'li modelin fiyatı ise Phone Arena gibi sitelerin lansman alanında bildirdiğine göre ~ 249 dolar olacak.
Asus Zenfone 2 gelene kadar ilk modeli merak edenler için mevcut Zenfone modelinin incelemesini aşağıdaki oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz, iyi seyirler.  

http://www.phonearena.com/news/Welcome-the-Asus-Zenfone-2-a-flagship-phone-with-a-64-bit-Intel-Atom-processor-and-up-to-4GB-of-RAM_id64382 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
46 Avatar Avatar Avatar
KaramelizeYogurt 3 yıl
Sanki herkes multitasking yapıyor, benchmark kasiyor. Milyon tane sekme açıyor. Niye bu telefonun Z3580, "2 gb ram" ve 32 gb bellek kombinasyonu gelmedi. Asla kullanmayacağım 4 gb ram için o kadar para vermem.

Ayrıca z3560 ve 4 gb ram kombinasyonlusunu getirmişler akıllara zarar. Hayır sen ASUS'sun. Telefonun performansının en düşük parçaya göre verdiğini bilmiyor musun? Ulan GTX950m ve 32 gb ramli dandirik bilgisayar kombinasyonundan ne farkı var bunun?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
oktay1910 3 yıl KaramelizeYogurt
Aynen hocam katılıyorum alternatif olarak z3560 telefonunu koymuşlar ama çok gereksiz resmen türk halkını kandırmaya yönelik dikkat etmeyenler tek fark 16 gb deyip atlayacak yazık.

Dediğiniz gibi 2gb ramli 32 gb z3580 modelini getirseler çok iyi olurdu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
oktay1910 3 yıl
Yüksek fiyatla giriş yaptı eski başarısını yakalayamaz.

1.8 ghz 16 gb lıgı 1099TL

2.3 ghz 32 gb ligi 1299TL

2.3 ghz 64 gb ligi 1499TL

NOT: hepsinin rami 4 gb.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yunus626emre 3 yıl
Hadi çık be.
Ne zamandır bekliyoruz bi gelmedin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ALAIN DELON 3 yıl
Döviz yükseliyor :(
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Elmandrill 3 yıl
16 Haziran lansman lansmandan sonra çıkar ama stoklara temmuz,ağustos gibi gelebilir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
scaner123 3 yıl
İyi ki beklemeyip s5 almışım, gördüğüm kadarıyla hala satışa sunulmamış
ne zaman çıkacak bu meret?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MSefa23 3 yıl
Aynen ne zaman satılacağı hala belirsiz..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ryalp 3 yıl
cihaz gelmeden birde snapdragonlu modelleri cikacakmis ne is anlamadim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AMC 3 yıl
Alt tuşlara ışık koymak ne kadar zor acaba
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ALAIN DELON 3 yıl
2gb 900tl olursa gm 4g yerine asusu tercih edeceğim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mnr980 3 yıl
bin tl altında satılmalı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
m-99 3 yıl
ülkemizde satış tarihi belli oldu mu arkadaşlar ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
köfteciŞakir 3 yıl
Bir sürü telefon geldi bir bunlar gelemedi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Evilduckling 3 yıl
tr ye 1500-1600 gibi bişeye gelir buraya yazıyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +298 12 Angry Men +280 Redeemertr +245 madmahmutd +175 Informed +154 KoşanBalık +154 serdar_k +132 csh +118 MS4343 +102 Txrboz +97
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
36801 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, teknik özellik ve
8 etiket daha haber erdi özüağ asus zenfone Ram zenfone 2 fiyat 4gb İşlemci
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl LG G Flex 2, Oled TVler, beyaz eşyalar ve fazlası özel video ön inceleme 4 yıl Samsung 850 EVO 1 Terabyte SSD video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Düşük PC'lerde çalışabilen PUBG LITE,
DonanımHaber
Huawei için 90 günlük istisna bir anlam
DonanımHaber
Askerligimi bugun bitirdim
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim