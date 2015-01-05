Asus Zenfone 2 lanse edildi: 4GB RAM'li telefon 249$ fiyatla geliyor

Zenfone serisi akıllı telefon modelleriyle ülkemizde önemli bir başarıya imza atan Asus, CES 2015 Fuarı kapsamında yeni nesil akıllı telefon modellerini duyurdu. Tayvan merkezli şirketin tanıttığı birbirinden ilginç telefonlar arasında, Zenfone 2 özellilkle donanımıyla dikkat çekiyor.

En azından şimdilik Zenfone 2 serisi altında bir model anons eden Asus, bu model için de iki farklı donanım konfigürasyonu belirlemiş durumda. Kullanıcılar tercihleri ya da ihtiyaçları doğrultusunda 2GB ya da 4GB RAM kapasitesine sahip Zenfone 2'yi alabilecekler. Gorilla Glass 3 korumalı 5.5-inç ekranı Full HD çözünürlük desteği sunan telefon, inç başına 403 piksellik yoğunluk sunarken, açıklanan bilgilere göre 400nit parlaklık seviyesine sahip ekranı da oldukça başarılı.

Ekranın kasaya oranı %72 seviyesinde olan telefon, aynı zamanda 10.9mm kasa kalınlığına sahip. Her ikisi de aktif çalışan çift SIM kart desteği ile dikkat çeken Zenfone 2, arkadan bakıldığında hem fırçalanmış metal görünümü kazandırılmış yüzeyi hem de oraya konumlandırılan ses kontrol butonları ile öne çıkıyor. Intel ile işbirliğine devam eden Asus, işlemci devi Intel'in akıllı telefonlarda kullanılabilecek en güçlü platformlarından Atom Z3580'e sahip.

Dört çekirdekli olan bu işlemci standart olarak 2.33GHz hızında çalışıyor ve PowerVR G6430 GPU'su ile grafik tarafında da güçlü bir zemin hazırlıyor. Akıllı telefonlar için 14nm Atom işlemcileri üzerinde çalışan Intel, görünen o ki Asus'un Zenfone 2 modeliyle yüksek satış rakamlarına ulaşabilecek. Tabi iki üretici arasında yıllardan bu yana süre gelen yakın işbirliği kapsamında Asus'un da bu işlemciler için çok ayrıcalıklı bir fiyat aldığına da kesin gözüyle bakılıyor.

13MP çözünürlüğündeki kamerası 5 katmanlı f/2.0 lens ile desteklenen telefonda, Real Tone isimli çift tonlu LED flaş ta bulunuyor. Özçekim tutkunlarını da unutmayan Asus, telefonun ön tarafında 85 derece görüş açısına sahip 5 Megapiksel çözünürlüğünde kamera kullanıyor. Mevcut Zenfone modelleri gibi düşük ışıkta daha iyi fotoğraf kalitesi için geliştirilmiş Pixelmaster teknolojisi ile donatılan telefon, bu özellik aktif edildiğinde %400 daha fazla parlak sonuç veriyor. Özellikle 4GB RAM kapasitesi ile dikkat çeken telefon, ihtiyaç duyduğu gücü ise 3000mAh kapasiteli pilden alıyor. Üstelik hızlı şarj özelliği ile 39 dakikada pilin %60 kapasitesi şarj edilebiliyor.

Yazılım tarafında ise Zenfone 2, Android 5.0 Lollipop üzerinde Asus'un yeni ZenUI arayüzü ile çalışıyor. Yeni nesil akıllı telefonu için yazılım seviyesinde bazı optimizasyonlar yapan Asus, el hareketleriyle kontrol, özel tek el kullanım modu ve geliştirilmiş çocuk modu gibi detaylara sahip. Üstelik telefon özelleştirilmiş tema ve ikon seti desteğine de sahip. Bu sayede kullanıcılar telefonlarının yazılım seviyesinde görüntüsünü farklı kimliklere büründürebilecekler. Gelelim telefonun en dikkat çekici bir başka yanına. Mart ayı içerisinde satışa sunulacak olan Asus Zenfone 2'nin fiyatı ise lansman esnasında 199 dolardan başlayacağı yönünde açıklanırken bunun 2GB RAM'li model için oluğunu ifade edelim, 4GB RAM'li modelin fiyatı ise Phone Arena gibi sitelerin lansman alanında bildirdiğine göre ~ 249 dolar olacak.

Asus Zenfone 2 gelene kadar ilk modeli merak edenler için mevcut Zenfone modelinin incelemesini aşağıdaki oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz, iyi seyirler.

http://www.phonearena.com/news/Welcome-the-Asus-Zenfone-2-a-flagship-phone-with-a-64-bit-Intel-Atom-processor-and-up-to-4GB-of-RAM_id64382