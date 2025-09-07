Xiaomi 15T ve 15T Pro'nun görüntüleri, teknik özellikleri ve fiyatları ortaya çıktı

Xiaomi 15T ve 15T Pro beklenen özellikler
Her iki model de benzer tasarıma sahip olacak ancak Xiaomi 15T plastik çerçeveyle gelirken, Pro modeli daha premium bir his veren metal çerçevelere sahip olacak.
İşlemci tarafında iki model farklılaşıyor. Xiaomi 15T, MediaTek Dimensity 8400 Ultra’dan güç alırken, Pro modelde Dimensity 9400+ yer alıyor. Her ikisi de 12 GB RAM ve 256 GB ya da 512 GB depolama seçeneğiyle sunulacak.
Standart 15T’de ise 50 MP Light Fusion 800 ana kamera, OIS’siz 2x telefoto kamera ve 12 MP ultra geniş açı kamera yer alıyor. Ön tarafta ise her iki modelde de 120 derece görüş açısına sahip 32 MP selfie kamerası mevcut. Tüm kameralar Leica iş birliğiyle ayarlanmış.
Batarya tarafında her iki cihazda da 5.500 mAh kapasiteli pil yer alıyor. Ancak 15T, 67W hızlı şarj desteği sunarken Pro modeli 90W şarjı destekliyor. Kutudan şarj adaptörü çıkmayacak. İki telefon da IP68 sertifikasına sahip ve eSIM desteği sunuyor. Ağırlık ise 15T için 194 gram, Pro için 210 gram olarak belirtiliyor.
Son olarak, sızıntıya göre Xiaomi 15T'nin fiyatı 649 euro, 15T Pro'nun fiyatı ise 799 euro olacak.
