    Xiaomi 15T ve 15T Pro'nun görüntüleri, teknik özellikleri ve fiyatları ortaya çıktı

    Xiaomi’nin yakında tanıtılacak 15T serisinin render görüntüleri, teknik özellikleri ve fiyatları ortaya çıktı. İşte telefonlara ait bütün detaylar...           

    Xiaomi 15T ve 15T Pro'nun özellikleri ve fiyatları ortaya çıktı
    Xiaomi’nin yakında tanıtılacak 15T serisinin render görüntüleri ve teknik özellikleri ortaya çıktı. Xiaomi 15T ve 15T Pro isimli modeller neler sunacak bir göz atalım.

    Xiaomi 15T ve 15T Pro beklenen özellikler

    Her iki model de benzer tasarıma sahip olacak ancak Xiaomi 15T plastik çerçeveyle gelirken, Pro modeli daha premium bir his veren metal çerçevelere sahip olacak.

    Xiaomi 15T ve 15T Pro'nun özellikleri ve fiyatları ortaya çıktı
    Her iki modelde de 6,83 inç AMOLED ekran bulunuyor ve ekran Corning’in yeni Gorilla Glass 7i korumasıyla kaplanıyor. Pro versiyon 144 Hz yenileme hızına, standart versiyon ise 120 Hz yenileme hızıyla geliyor. Ekranlar, 2772 x 1280 piksel çözünürlüğe, 3.200 nit'e kadar maksimum parlaklığa, HDR10+, Dolby Vision ve tam DCI-P3 kapsama alanına sahip. 

    İşlemci tarafında iki model farklılaşıyor. Xiaomi 15T, MediaTek Dimensity 8400 Ultra’dan güç alırken, Pro modelde Dimensity 9400+ yer alıyor. Her ikisi de 12 GB RAM ve 256 GB ya da 512 GB depolama seçeneğiyle sunulacak.

    Xiaomi 15T ve 15T Pro'nun özellikleri ve fiyatları ortaya çıktı
    En büyük farklar ise kamera tarafında. Xiaomi 15T Pro’da OIS destekli 50 MP Light Fusion 900 ana kamera, Samsung JN5 sensörlü 50 MP 5x telefoto ve 12 MP ultra geniş açı bulunuyor.

    Standart 15T’de ise 50 MP Light Fusion 800 ana kamera, OIS’siz 2x telefoto kamera ve 12 MP ultra geniş açı kamera yer alıyor. Ön tarafta ise her iki modelde de 120 derece görüş açısına sahip 32 MP selfie kamerası mevcut. Tüm kameralar Leica iş birliğiyle ayarlanmış.

    Batarya tarafında her iki cihazda da 5.500 mAh kapasiteli pil yer alıyor. Ancak 15T, 67W hızlı şarj desteği sunarken Pro modeli 90W şarjı destekliyor. Kutudan şarj adaptörü çıkmayacak. İki telefon da IP68 sertifikasına sahip ve eSIM desteği sunuyor. Ağırlık ise 15T için 194 gram, Pro için 210 gram olarak belirtiliyor.

    Son olarak, sızıntıya göre Xiaomi 15T’nin fiyatı 649 euro, 15T Pro’nun fiyatı ise 799 euro olacak.

