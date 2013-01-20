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Asus dünyanın en küçük router cihazını ön satışa sunuyor

6 yıl
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Ağ Ürünleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Asus'un CES 2013 fuarında ilk olarak lansmanını yaptığı bir USB disk boyutlarında olan dünyanın en küçük router cihazını önsiparişe sunuyor.

WL-330NUL adındaki cihaz, sadece 25g ağırlığında ve tam fonksiyonlu kablosuz paylaşım özelliği sunuyor.

Cihaz hakkında fazla detay verilmezken, USB üzerinden enerji ihtiyacını karşılıyor. Takılı olduğu cihaz için kablosuz alıcı görevi görürken, Ethernet girişi ile de 802.11b/g/n Wi-Fi standartlarında kablosuz olarak bağlantıyı paylaştırıyor.

Cihazda farklı güvenlik protokollerine destek, 2.4GHZ frekansında iletişim, USB 2.0 ve 3.0 uyumluluğu şeklinde diğer özellikleri mevcut.

Ürün Expansys üzerinde 15 Şubat itibariyle önsiparişe sunuldu ancak fiyat belli değil ve sadece ürün rezervasyonu yapılıyor.


http://www.expansys.com/asus-wl-330nul-usb-pocket-router-802-11-b-g-n-wi-fi-2-4ghz-241384/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Prequel 6 yıl
Saçma sapan ürünler yapacaklarına şöyle hatta direk bağlanan ve hattan gücünü alan wifi modem yapsalar ya! Sırf router özelliğini ne yapacağım ben! Ev telefonları hattan güç alıyor modemler mi alamıyor? Bu mudur teknolojimizin vardığı nokta bir modeme güç veremiyoruz? Hem elektrik kesintisinde de çalışırlardı böylece. Kocaman kocaman adaptörler kullanmaktan kurtulmak istiyorum artık!
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Public_Enemy 6 yıl
@fuckulteli
sim kart girişi yok, vinn gibi sim kartlı cihazları usb girişine takman için destek var .
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fuckulteli 6 yıl Public_Enemy
Public_Enemy

@fuckulteli
sim kart girişi yok, vinn gibi sim kartlı cihazları usb girişine takman için destek var .

Teşekkür ederim, şimdi anladım
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Public_Enemy 6 yıl
Linkinide vereyim ilgilenen arkadaşlara bir hizmet olur, çinli hem görsel heö işlevsel olarak daha iyi ürünü 20 dolara satıyor, freeshipping. aliexpress.com/...
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fuckulteli 6 yıl Public_Enemy
Public_Enemy

Linkinide vereyim ilgilenen arkadaşlara bir hizmet olur, çinli hem görsel heö işlevsel olarak daha iyi ürünü 20 dolara satıyor, freeshipping.
aliexpress.com/...

3G dediğine göre sim kart girişi var değil mi?


Hem kablolu interneti kablosuz yapabiliyoruz, hem 3G interneti kablolu/kablosuz kullanabiliyoruz öyle değil mi?
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Public_Enemy 6 yıl
benzerleri çin sitelerinde var, hemde 3g desteği de var, büyük markalar birşey yapınca sanki yeni birşeymiş gibi haber yapılıyor uyuz oluyorum.
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3D'ne BANDIM 6 yıl Public_Enemy
Public_Enemy

benzerleri çin sitelerinde var, hemde 3g desteği de var, büyük markalar birşey yapınca sanki yeni birşeymiş gibi haber yapılıyor uyuz oluyorum.

Sonuna kadar katılıyorum.
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marseltalon 6 yıl
Bende ASUS RT-N56U modeli var ve çok memnunum,bu da güzele benziyor..
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