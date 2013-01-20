Asus dünyanın en küçük router cihazını ön satışa sunuyor

Haber Editörü
Asus'un CES 2013 fuarında ilk olarak lansmanını yaptığı bir USB disk boyutlarında olan dünyanın en küçük router cihazını önsiparişe sunuyor.
WL-330NUL adındaki cihaz, sadece 25g ağırlığında ve tam fonksiyonlu kablosuz paylaşım özelliği sunuyor.
Cihaz hakkında fazla detay verilmezken, USB üzerinden enerji ihtiyacını karşılıyor. Takılı olduğu cihaz için kablosuz alıcı görevi görürken, Ethernet girişi ile de 802.11b/g/n Wi-Fi standartlarında kablosuz olarak bağlantıyı paylaştırıyor.
Cihazda farklı güvenlik protokollerine destek, 2.4GHZ frekansında iletişim, USB 2.0 ve 3.0 uyumluluğu şeklinde diğer özellikleri mevcut.
Ürün Expansys üzerinde 15 Şubat itibariyle önsiparişe sunuldu ancak fiyat belli değil ve sadece ürün rezervasyonu yapılıyor.
WL-330NUL adındaki cihaz, sadece 25g ağırlığında ve tam fonksiyonlu kablosuz paylaşım özelliği sunuyor.
Cihaz hakkında fazla detay verilmezken, USB üzerinden enerji ihtiyacını karşılıyor. Takılı olduğu cihaz için kablosuz alıcı görevi görürken, Ethernet girişi ile de 802.11b/g/n Wi-Fi standartlarında kablosuz olarak bağlantıyı paylaştırıyor.
Cihazda farklı güvenlik protokollerine destek, 2.4GHZ frekansında iletişim, USB 2.0 ve 3.0 uyumluluğu şeklinde diğer özellikleri mevcut.
Ürün Expansys üzerinde 15 Şubat itibariyle önsiparişe sunuldu ancak fiyat belli değil ve sadece ürün rezervasyonu yapılıyor.
http://www.expansys.com/asus-wl-330nul-usb-pocket-router-802-11-b-g-n-wi-fi-2-4ghz-241384/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
sim kart girişi yok, vinn gibi sim kartlı cihazları usb girişine takman için destek var .
Teşekkür ederim, şimdi anladım
3G dediğine göre sim kart girişi var değil mi?
Hem kablolu interneti kablosuz yapabiliyoruz, hem 3G interneti kablolu/kablosuz kullanabiliyoruz öyle değil mi?
Sonuna kadar katılıyorum.