Asus dünyanın en küçük router cihazını ön satışa sunuyor





Asus'un CES 2013 fuarında ilk olarak lansmanını yaptığı bir USB disk boyutlarında olan dünyanın en küçük router cihazını önsiparişe sunuyor.



WL-330NUL adındaki cihaz, sadece 25g ağırlığında ve tam fonksiyonlu kablosuz paylaşım özelliği sunuyor.



Cihaz hakkında fazla detay verilmezken, USB üzerinden enerji ihtiyacını karşılıyor. Takılı olduğu cihaz için kablosuz alıcı görevi görürken, Ethernet girişi ile de 802.11b/g/n Wi-Fi standartlarında kablosuz olarak bağlantıyı paylaştırıyor.



Cihazda farklı güvenlik protokollerine destek, 2.4GHZ frekansında iletişim, USB 2.0 ve 3.0 uyumluluğu şeklinde diğer özellikleri mevcut.



Ürün Expansys üzerinde 15 Şubat itibariyle önsiparişe sunuldu ancak fiyat belli değil ve sadece ürün rezervasyonu yapılıyor.





http://www.expansys.com/asus-wl-330nul-usb-pocket-router-802-11-b-g-n-wi-fi-2-4ghz-241384/