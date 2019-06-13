Asus dünyanın ilk içerik sıkıştırma teknolojili monitörünü tanıttı

AMD’nin E3 2019 fuarında gerçekleştirdiği Next Horizon etkinliğinde oyuncular için Navi ekran kartları ve Ryzen 9 3950X işlemcisi öne çıkan konulardı. Bununla birlikte içerik sıkıştırma teknolojisi de en az onlar kadar önemliydi.

Display Stream Compression nedir?

Display Stream Compression – DSC ya da ekran içerik sıkıştırma olarak tanımlayabileceğimiz yeni teknoloji 144Hz tazeleme hızına sahip 4K içeriklerin tek bir DisplayPort kablosu üzerinden kayıpsız bir şekilde aktarılmasını sağlıyor.

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Normalde bu tür yoğun içerikleri DP üzerinden aktarabilmek için kroma alt örnekleme teknolojisi kullanılarak içerikler paketlere ayrılıyordu. Bunun sonucunda oyuncular 4K içerikler için kroma kalitesi veya tazeleme hızı arasında geçiş yapmak zorunda kalıyordu.

DSC teknolojisi ilk kez Asus’un yeni 43 inçlik ROG monitöründe kullanılıyor. AMD tarafında ise Radeon RX 5700 serisi bu teknolojiye destek sunacak. Bu ikili sayesinde oyuncular kayıpsız 144Hz 4K içerikleri monitöre aktarabilecekler. Navi ekran kartları gelecek ay piyasada ancak Asus monitörü henüz detaylanmadı.