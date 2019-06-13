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Monitör ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Asus dünyanın ilk içerik sıkıştırma teknolojili monitörünü tanıttı

Ekran kartı ve monitör arasındaki 144Hz 4K içerik aktarımını kayıpsız hale getirmek mümkün oluyor. Display Stream Compression yakın zamanda yaygın kullanıma sunulacak.
1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
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8
Monitör
Ekrem71
Haber Editörü
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AMD’nin E3 2019 fuarında gerçekleştirdiği Next Horizon etkinliğinde oyuncular için Navi ekran kartları ve Ryzen 9 3950X işlemcisi öne çıkan konulardı. Bununla birlikte içerik sıkıştırma teknolojisi de en az onlar kadar önemliydi.

Display Stream Compression nedir?

Display Stream Compression – DSC ya da ekran içerik sıkıştırma olarak tanımlayabileceğimiz yeni teknoloji 144Hz tazeleme hızına sahip 4K içeriklerin tek bir DisplayPort kablosu üzerinden kayıpsız bir şekilde aktarılmasını sağlıyor.

Ayrıca Bkz. "Fotoğraf filmleri küllerinden doğuyor"

Normalde bu tür yoğun içerikleri DP üzerinden aktarabilmek için kroma alt örnekleme teknolojisi kullanılarak içerikler paketlere ayrılıyordu. Bunun sonucunda oyuncular 4K içerikler için kroma kalitesi veya tazeleme hızı arasında geçiş yapmak zorunda kalıyordu.

DSC teknolojisi ilk kez Asus’un yeni 43 inçlik ROG monitöründe kullanılıyor. AMD tarafında ise Radeon RX 5700 serisi bu teknolojiye destek sunacak. Bu ikili sayesinde oyuncular kayıpsız 144Hz 4K içerikleri monitöre aktarabilecekler. Navi ekran kartları gelecek ay piyasada ancak Asus monitörü henüz detaylanmadı.

 

https://www.techpowerup.com/256503/asus-rog-announces-first-monitor-with-display-stream-compression-technology-at-e3-2019 Yorum Yaz
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AREryilmaz 1 hf. en beğenilen solayak27
Şimdi sana çok şaşıracağın bir şey söyleyeceğim; o tüplü dediğin monitörler var ya, herhangi bir organik panel kıçını yırtsa onun kadar düşük tepki süresine ve renk doğruluğuna sahip olamaz.
Şimdi sana çok şaşıracağın bir şey söyleyeceğim; o tüplü dediğin monitörler var ya, herhangi bir organik panel kıçını yırtsa onun kadar düşük tepki süresine ve ...
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3 Yanıt Yanıtla +7
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leocorte 1 hf.
Google 👍🏼
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AREryilmaz 1 hf. leocorte
aydınlat bizi
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solayak27 1 hf.
...... bizim icin hayal bunlar soyle 50hz 20ms tuplu yokmu biz ulkecek buna layigiz Türkiye'ye gelse fiyatini tahmin etmekte zorlanmayiz bence herkes az cok tahmin ediyordur
1 Yanıt Yanıtla +1
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AREryilmaz 1 hf. solayak27
Şimdi sana çok şaşıracağın bir şey söyleyeceğim; o tüplü dediğin monitörler var ya, herhangi bir organik panel kıçını yırtsa onun kadar düşük tepki süresine ve renk doğruluğuna sahip olamaz.
1 Yanıt Yanıtla +7
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