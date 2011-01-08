Asus özel tasarımlı Radeon HD 6970 DirectCu II modelini gösterdi

Dünyanın en büyük donanım üreticilerinden Asus, özel tasarımlı Radeon HD 6970 DirectCu modelini duyurdu. Asus tarafından şimdiye kadar hazırlanan en büyük kartlardan birisi olan ekran kartı anakart üzerinde üç adet genişleme slotu kapsıyor. 120mm çapında iki adet fana ve GPU ile doğrudan bağlantı kuran 8mm kalınlığında üç adet ısı borusuna sahip olan ekran kartı, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cayman XT GPU'sundan güç alıyor ve 1536x paralel işlem birimine sahip.

256-bit bellek veri yolu desteğine ve 2GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan ekran kartı, sahip olduğu özel soğutucu sayesinde oldukça kaslı bir görünüm sergiliyor. 9 fazlı güç tasarımına sahip olan ve yazılım tabanlı voltaj kontrolüne olanak taıyan ekran kartı, ihtiyaç duyduğu gücü, iki adet 8pin güç konnektöründen alıyor. Çoklu ekran kartı kurulumları için Crossfire X teknolojisine olanak tnaıyan kart üzerinde iki adet DVI ve dört adet DisplayPort 1.2 konnektörüne yer veriliyor.

DirectCu II soğutucusuna sahip olan özel tasarımlı Radeon HD 6970'nin yakında satışa sunulması beklenirken, fiyatı ise açıklanmadı.

http://techpowerup.com/137935/ASUS-Shows-Off-Humongous-Radeon-HD-6970-DirectCu-II-Graphics-Card.html