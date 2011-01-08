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Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Asus özel tasarımlı Radeon HD 6970 DirectCu II modelini gösterdi

8 yıl
23,9b
1
48
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus özel tasarımlı Radeon HD 6970 DirectCu II modelini gösterdi
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Dünyanın en büyük donanım üreticilerinden Asus, özel tasarımlı Radeon HD 6970 DirectCu modelini duyurdu. Asus tarafından şimdiye kadar hazırlanan en büyük kartlardan birisi olan ekran kartı anakart üzerinde üç adet genişleme slotu kapsıyor. 120mm çapında iki adet fana ve GPU ile doğrudan bağlantı kuran 8mm kalınlığında üç adet ısı borusuna sahip olan ekran kartı, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cayman XT GPU'sundan güç alıyor ve 1536x paralel işlem birimine sahip.

256-bit bellek veri yolu desteğine ve 2GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan ekran kartı, sahip olduğu özel soğutucu sayesinde oldukça kaslı bir görünüm sergiliyor. 9 fazlı güç tasarımına sahip olan ve yazılım tabanlı voltaj kontrolüne olanak taıyan ekran kartı, ihtiyaç duyduğu gücü, iki adet 8pin güç konnektöründen alıyor. Çoklu ekran kartı kurulumları için Crossfire X teknolojisine olanak tnaıyan kart üzerinde iki adet DVI ve dört adet DisplayPort 1.2 konnektörüne yer veriliyor.

DirectCu II soğutucusuna sahip olan özel tasarımlı Radeon HD 6970'nin yakında satışa sunulması beklenirken, fiyatı ise açıklanmadı.

Asus özel tasarımlı Radeon HD 6970 DirectCu II modelini gösterdi
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Asus özel tasarımlı Radeon HD 6970 DirectCu II modelini gösterdi
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http://techpowerup.com/137935/ASUS-Shows-Off-Humongous-Radeon-HD-6970-DirectCu-II-Graphics-Card.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
lordhades12321 8 yıl
iyide cross fire köprüsü zaten 2. slota zor yetişiyor :D bunu alan adam nasıl CF yapacak Uzatma CF kablosu da üretsin bari ahahahaha :D
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Losretias 8 yıl
kim bilir ne kadar olur bu kart Türkiye'de
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MxFxOx 8 yıl
3 slot yer kapıyor harbiden fazla 6990 olsa anlarım yanına başka kartta gerek olmaz.
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MxFxOx 8 yıl
Double DirectCu demek daha doğru olur çift fanlı sonuçta :D
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rog maximus 8 yıl
yakında anakartı, ekran kartları taşıyacak bu ne kardeşim böle ya harici ekran kartları (kasasıyla beraber) piyasaya çıkarsa hiç şaşırmam
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Annalyze 8 yıl


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kadirkayik 8 yıl
3 slot kaplamıyor mu o çok sıkıntılı o zaman
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Man From Atlantis 8 yıl
Asus'un bu soğutucuyu ilk olarak AMD bir kartta tanıtması da dikkat çekici..
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ogkasa 8 yıl
Süperrr!!! bundan alcan 2 tane overclok çekecen basacan voltajı offf sonrada dünyalar senin
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vulcain 8 yıl

ogkasa

Süperrr!!! bundan alcan 2 tane overclok çekecen basacan voltajı offf sonrada dünyalar senin




Binicem üstüne vurucam kırbacı, vurucam kırbacı
diyosun


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ozkan_tpc 8 yıl
Tasarım çok güzel lakin gereksiz derecede çok büyük
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xdorukx 8 yıl
Bu kart için özel kasa üretmeleri gerek :D
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theyapici 8 yıl
boyu uzamış biraz daha
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ilhdmr 8 yıl

theyapici

boyu uzamış biraz daha

iyi beslemişler boy atmış :)
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ThE LoSt 8 yıl
gelmiş geçmiş en iyi tasarım..
gerçekten süper görünüyor..
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