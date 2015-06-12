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Asus patronu HTC'yi gözüne kestirdi

3 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Asus patronu HTC'yi gözüne kestirdi

Geçen yıl ortalarında uzun yılların ardından ilk kez kara geçmeyi başaran HTC ne yazık ki One M9 ile beklenen ilgiyi görmedi ve hisseler de yüzde 50 oranına değer kaybetti. Firmanın hayal kırıklığına uğramasına neden olan gelişmeler farklı yerlerde de masaya yatırılıyor. 

Bugüne kadar pek çok firmanın HCT'yi satın alma düşüncesi olduğu iddia edilmiş ancak bunlar doğruluk payı kazanmamıştı. İlk kez Asus satın alma düşünceleri olduğunu resmi ağızlardan kamuoyu ile paylaştı. 

Asus yönetim kurulu başkanı Johnny Shih, yatırımcı toplantısında HTC için satış teklifi yapma konusunda henüz bir karar vermediklerini belirtirken, başkan yardımcısı David Chang ise şirket içerisinde satın alma için toplantılar yaptıklarını ancak herhangi bir karar çıkmasının şimdilik düşük ihtimal olduğunu belirtti. Asus satın alma gibi işlemlere girmeden pazarda doğal yollarla büyümeyi istiyor. 

Ancak 2011 yılında 33 milyar dolar olan HTC'nin şirket değerinin şu anda 2 milyar dolar seviyesine kadar inmiş olması aslında satış için iyi bir fırsat teşkil ediyor. 

Akıllı telefon pazarında iyi bir grafik yakalayan ve global olarak da başarılı satışlar yapan Asus'un şimdilik büyük bir satın alım yapacağına ihtimal verilmiyor. Ancak milli duygularla HTC'nin yabancı devlere satılmasına imkan verilmemesi arzusu ve ayrıca ABD'de HTC'nin etkinliğinden yararlanma planı satın alım için sebep oluşturabilir.  

http://www.phonearena.com/news/Asus-Chairman-says-he-is-considering-a-purchase-of-HTC_id70372 Yorum Yaz
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Ctnkyx 3 yıl en beğenilen mcrew
Hocam ayni kasayi kullandigi icin neden sitem ediyorsunuz? Appledan tutun samsung lg htc hepsinin belli kaliplari kasasi var. Hep aynisini kullaniyor demeniz sacma olmus hepsi ayni bir cizgi meselesi
Hocam ayni kasayi kullandigi icin neden sitem ediyorsunuz? Appledan tutun samsung lg htc hepsinin belli kaliplari kasasi var. Hep aynisini kullaniyor demeniz s...
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1 Yanıt Yanıtla +12
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kril33 3 yıl
yerli telefon üretelim diye bağıranlar alın size dünya markası, alın geliştirin, teknoloji transferi yapın hem yerli olsun hem dünyaya satış yapın, hem iç pazarı doyurun hem dünyaya satın...
yerli telefon üretelim diye bağıranlar alın size dünya markası, alın geliştirin, teknoloji transferi yapın hem yerli olsun hem dünyaya satış yapın, hem iç pazar...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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307kd 3 yıl
Yıllar önce sadece telefon üretiyordu pazarlama yapmıyordu. Belki kimse tanımıyordu ama işleri tıkırındaydı. İ-mate, Qtek, Orange gibi markalarla pazardaydı. Ürettikleri de taş gibiydi. Spv C500 ü 6 yıl kullandım. Bebeğim üzerine su dökmese belki yıllarca daha kullanılırdı. Htc marka olarak tutmadı, pazarlayamadılar ve kötü günler yaşıyorlar. Bir zamanların dünya akıllı telefon tedarikçisi ne hale geldi! Ne diyelim,
Düşmez kalkmaz bir Allah...
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-Senyor- 3 yıl
Bir süredir HTC'nin satılacağı dedikoduları yayılırken Asus'un satın alacağı haberleride çıkmıştı. HTC, bugün o haberler hakkında açıklama yaptı.

HTC, Asus ile hiçbir şekilde iletişime geçmediklerini ve birleşme gibi bir seçeneğin söz konusu olmadığını bildirdi. Yani firmanın satılma gibi bir durumu yok ve kendi yolunda devam edecek.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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deke 3 yıl
Nasıl bir ekonomik yapısı olan bir dünyada yaşıyoruz ya şuna bak dört sene önce değeri 33 milyar dolar olan şirketin bugünki değeri 2 milyar dolara düşmüş gerçekten anlamak zor
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BLooDRex 3 yıl
DH ANASAYFADA
HCT YAZMAYAYDI İYİYDİ
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erturkcan2 3 yıl
ASUS HTC yi uçurur :) Harbi uçurur.
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positroN 3 yıl
vestel ve devlet samimiyse milletin uzerine cokeceklerine zorlu centeri satip sunu 2 milyar dolara alsinlar.
globalfoundries satilirken koyun gibi baktilar sonradan olmayan teknolojiyle dokum fabrikasi insaati yaptilar. yerli otomobil diyorlar adamlar saab, volvo, land rover satilirken komunist apatmani gibi dandik sitelere para gomuyorlar.
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BekirTemel 3 yıl
Bence güzel olur ,ASUS iyi işler yapabilir HTC ile.
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DH Misafiri 3 yıl
inş. satılır çünkü htc nin sorunu fiyat politikasını beceremedi. Kendisini bir apple ve ya samsung zannetti. ve de bu fiyatla millete satacağını sandı ama olmadı. inş asus hem kaliteli hemde makul fiyattan ürünler ortaya çıkarır da bizde hem kaliteli hemde ucuz telefonlar alırız
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Schnitter 3 yıl
Aman deyim bizim yatırımcılar almasın böyle markaları anca inşaatlara para gömsünler.
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yunus626emre 3 yıl
Oysa M9 da çok güzel telefondu.
O fiyat yüksek geldi sadece.
Politikayla alakalı gerçekten. Yazık oluyor Sony' ye HTC' ye.
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Mr. Anime 3 yıl yunus626emre
yunus626emre

Oysa M9 da çok güzel telefondu.
O fiyat yüksek geldi sadece.
Politikayla alakalı gerçekten. Yazık oluyor Sony' ye HTC' ye.

Tabiki canım fiyatları çok uçuk yoksa harika telefonlar :)
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tylolhot06 3 yıl
Isıtıp ısıtıp aynı telefonu koyarsa olacağı bu. İnsanlar yenilik görmek istiyor.
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DaRKFoRCeS 3 yıl
Asus beğendiğim bir marka Htc de öyle.
Böyle bir satın alma olmasını isterim.
Bir firmanın batması demek çoğu insanın işsiz kalması demek.
Ekmek elden,su gölden yaşayan gereksizlerin yattığı yerden firma batırması normal.
İşsizliği siz de yaşayın bakalım o zaman firma batırmak nasılmış anlarsınız.
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