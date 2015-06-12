Asus patronu HTC'yi gözüne kestirdi

Geçen yıl ortalarında uzun yılların ardından ilk kez kara geçmeyi başaran HTC ne yazık ki One M9 ile beklenen ilgiyi görmedi ve hisseler de yüzde 50 oranına değer kaybetti. Firmanın hayal kırıklığına uğramasına neden olan gelişmeler farklı yerlerde de masaya yatırılıyor.





Bugüne kadar pek çok firmanın HCT'yi satın alma düşüncesi olduğu iddia edilmiş ancak bunlar doğruluk payı kazanmamıştı. İlk kez Asus satın alma düşünceleri olduğunu resmi ağızlardan kamuoyu ile paylaştı.





Asus yönetim kurulu başkanı Johnny Shih, yatırımcı toplantısında HTC için satış teklifi yapma konusunda henüz bir karar vermediklerini belirtirken, başkan yardımcısı David Chang ise şirket içerisinde satın alma için toplantılar yaptıklarını ancak herhangi bir karar çıkmasının şimdilik düşük ihtimal olduğunu belirtti. Asus satın alma gibi işlemlere girmeden pazarda doğal yollarla büyümeyi istiyor.





Ancak 2011 yılında 33 milyar dolar olan HTC'nin şirket değerinin şu anda 2 milyar dolar seviyesine kadar inmiş olması aslında satış için iyi bir fırsat teşkil ediyor.





Akıllı telefon pazarında iyi bir grafik yakalayan ve global olarak da başarılı satışlar yapan Asus'un şimdilik büyük bir satın alım yapacağına ihtimal verilmiyor. Ancak milli duygularla HTC'nin yabancı devlere satılmasına imkan verilmemesi arzusu ve ayrıca ABD'de HTC'nin etkinliğinden yararlanma planı satın alım için sebep oluşturabilir.

http://www.phonearena.com/news/Asus-Chairman-says-he-is-considering-a-purchase-of-HTC_id70372