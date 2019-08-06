Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Büyük Slayt ve Popüler Haberler
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Monitör ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Asus sektörün en büyük 4K FreeSync 2 monitörünü satışa sunuyor

CES 2019 fuarında ilgi gören Asus’un en büyük AMD FreeSync 2 monitörü ünvanına sahip ROG Strix XG438Q modeli nihayet satışa çıkıyor. Asus ROG Strix XG438Q özellikleri ve fiyatı haberimizde.
1 gün
1,7b
2
7
Monitör
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Kısa süre önce yeni AMD Radeon RX 5700 ekran kartı serilerini duyuran Asus, oyuncu monitörü tarafında da hareketli. CES 2019 fuarında tanıtılan sektörün en büyük 4K FreeSync 2 monitörü satışa çıkıyor.

Asus ROG Strix XG438Q özellikleri ve fiyatı

Asus ROG Strix XG438Q oyuncu monitörü 43 inçlik 4K çözünürlüğünde bir panele sahip. Ekran parlamayı önleyen bir katman ile kaplanmış ve parlak ışık altında oyun tecrübesi çok etkilenmiyor. DCI-P3 profesyonel renk gamının yüzde 90’ını kapsayan monitör HDR teknolojisi ile canlı renkler sunuyor ve metrekarede 700 kandela parlaklık seviyesine ulaşıyor.

Ayrıca Bkz. "Fonksiyonel HyperX Cloud Mix oyuncu kulaklığı satışa çıktı"

AMD FreeSync 2 teknolojisi ise 120Hz seviyesine kadar tazeleme hızı sunarken hem normal hem de HDR içeriklerin gecikmesiz bir şekilde oyuncuya ulaşmasını sağlıyor. Asus GameFast Input teknolojisi de gecikmelerin azaltılmasında yardımcı oluyor.

Monitörün ayarlarını uzaktan kumandası ile ayarlayabileceğiniz gibi ekran üzerindeki menüden de ayarlama yapabiliyorsunuz. 3 adet HDMI 2.0 girişi, 2 adet USB 3.0 girişi, 10W hoparlör şeklinde özellikleri bulunan Asus ROG Strix XG438Q monitör modeli 1300$ seviyesinden satışa sunulacak.

 


https://www.techpowerup.com/257946/asus-rog-strix-xg438q-the-largest-4k-uhd-freesync-2-hdr-gaming-monitor Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
KAZUYA MISHIMA 9 sa.
Hiç kimse GTG tepkisini sormamış Kac ms ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yalinalp93 9 sa. yeni yorumcu
Yansıma önleyici özel kaplama her tür ışık altında aynı izleme deneyimini sağlıyor.. Bence bu özellik bile kendisini diğerlerinden ayırıyor, alasım geldi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 15 sa.
Va panel olması lazım.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
agent1453 10 sa. DH Misafiri
Va panel 144hz monitör modellerinde niyeyse düz panel yok!,bilginiz var mı?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
walkererdem 18 sa.
yeni nesil xbox ve ps ile birlikte saten bütün tv lere büyük ihtimalle freesync eklenecek yeni nesil cihazlarda freesync özelliğinin var olacağı söyleniyordu, asus erken davranıp çıkartmış olabilir ama Samsung LG 2020 modellerinin hepsinde buna benzer özellikleri belki daha fazlasını göreceğimizi düşünüyorum
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
krmtrylcn 1 gün
Panel?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
esmerbuyucu 1 gün
Televizyon olmasın
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 11 sa. Yavuz gemisi Doğu Akdeniz’de sondaja başladı 12 sa. Twitter, bildirimleri dondurmanıza izin verecek 12 sa. HTC patent sorunları nedeniyle İngiltere'deki telefon satışlarını durdurdu 13 sa. Samsung, Galaxy Note 10'u güçlendirecek Exynos 9825 işlemcisini tanıttı 13 sa. LG, IFA 2019 fuarında katlanabilir akıllı telefonunu tanıtabileceğinin sinyalini verdi 14 sa. Türkiye’de internete en hızlı Huawei cihazları giriyor 15 sa. Türkiye Uzay Ajansının kadrosu belli oldu 15 sa. 2020 Hyundai i10'un tasarımını gösteren çizim görseli paylaşıldı 16 sa. DDR4 belleklerde yeni hız rekoru 1 gün 64 MP kameralı Realme modelinin ismi belli oldu 1 gün Google Stadia için yeni etkinlik tarihi açıklandı 1 gün Sadece 2 atom kalınlığında altın tabakası üretildi 1 gün Apple Card sınırlı sayıda kullanıcı için açıldı 1 gün Intel 56 çekirdekli Cooper Lake Xeon Scalable işlemcilerini duyurdu 1 gün Control sistem gereksinimleri ve Ray Tracing görsel farkı yayınlandı 1 gün Oppo Reno Z elimizde | Şık tasarım, farklı işlemci 1 gün Toshiba’nın yeni NVMe SSD’si neredeyse MicroSD kart büyüklüğünde 1 gün Yeni Peugeot 208'in Avrupa fiyatları belli oldu: Başlangıç noktası 15 bin 490 euro 1 gün Ölümsüz kabul edilen hidranın kök hücre hatları incelendi 1 gün Google tüm donanım ürünlerinde geri dönüştürülmüş malzeme kullanacak 1 gün GÖRÜNTÜLENEN Asus sektörün en büyük 4K FreeSync 2 monitörünü satışa sunuyor Sonraki Ninja’nın boşluğunu Twitch ilginç bir şekilde doldurdu 1 gün Danıştaya 'Netflix sansürü' davası 1 gün iOS cihazlarının kablosuz veri aktarımları risk taşıyor 1 gün Kuzey Koreli hackerlar finans dünyasını 2 milyar dolarlık zarara uğrattı 1 gün Samsung 136 katmanlı 6. nesil 3D V-NAND yongalarını duyurdu 1 gün Amiral gemisi Nubia Z20'nin yeni bir görüntüsü yayınlandı 1 gün Turkcell, 5G'de dünya hız rekorunu kırdı! 1 gün Huawei, EMUI 10 arayüzünü 9 Ağustos'ta duyuracak 1 gün 2021 model Samsung Galaxy telefonlar AMD'nin mobil GPU'ları ile gelebilir 1 gün Yerli uçan arabanın prototipi yayınlandı: Önümüzdeki ay uçacak 1 gün 2020 Mustang Shelby GT500, 10.6 saniyelik 0-160-0 skoruyla gündemde 1 gün Realme bir yıl içinde 10 milyon akıllı telefon sevkiyatı yaptı 1 gün Chrome eklentilerinin yüzde 50'sinin indirme sayısı 16'nın altında 1 gün iPhone 11, 20 Eylül'de satışa çıkabilir 1 gün Redmi 64 MP dörtlü kamera sistemini 7 Ağustos'ta tanıtacak 2 gün Venom 2'nin yönetmeni resmen Andy Serkis oldu 2 gün Galaxy Note 10 Plus mühendislik örneği metroda ortaya çıktı 2 gün Nvidia son sürücü güncelleştirmesiyle 5 önemli güvenlik açığını kapattı 2 gün Intel ekran kartlarının 200 dolardan başlayacağı bilgisi çeviri hatası çıktı 2 gün Redmi Note 8 beklenenden erken gelebilir Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
PES 2020 ve NBA 2K20 Playstore'a Özel Avantajlarla Ön Siparişte
Bölüm Sonu Canavarı
Hitman'in Isı Güdümlü Çantası Güncelleme ile Resmi Olarak Sila...
Bölüm Sonu Canavarı
Yeni Peugeot 208'in Avrupa fiyatları belli oldu: Başlangıç nok...
DonanımHaber
2 doğuluyu evimden kovdum.
DH Forum
Mount & Blade 2: Bannerlord'dan 20 Dakikalık Oynanış Videosu Y...
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma ve Transfer Konusu
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim