Asus sektörün en büyük 4K FreeSync 2 monitörünü satışa sunuyor

Kısa süre önce yeni AMD Radeon RX 5700 ekran kartı serilerini duyuran Asus, oyuncu monitörü tarafında da hareketli. CES 2019 fuarında tanıtılan sektörün en büyük 4K FreeSync 2 monitörü satışa çıkıyor.

Asus ROG Strix XG438Q özellikleri ve fiyatı

Asus ROG Strix XG438Q oyuncu monitörü 43 inçlik 4K çözünürlüğünde bir panele sahip. Ekran parlamayı önleyen bir katman ile kaplanmış ve parlak ışık altında oyun tecrübesi çok etkilenmiyor. DCI-P3 profesyonel renk gamının yüzde 90’ını kapsayan monitör HDR teknolojisi ile canlı renkler sunuyor ve metrekarede 700 kandela parlaklık seviyesine ulaşıyor.

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AMD FreeSync 2 teknolojisi ise 120Hz seviyesine kadar tazeleme hızı sunarken hem normal hem de HDR içeriklerin gecikmesiz bir şekilde oyuncuya ulaşmasını sağlıyor. Asus GameFast Input teknolojisi de gecikmelerin azaltılmasında yardımcı oluyor.

Monitörün ayarlarını uzaktan kumandası ile ayarlayabileceğiniz gibi ekran üzerindeki menüden de ayarlama yapabiliyorsunuz. 3 adet HDMI 2.0 girişi, 2 adet USB 3.0 girişi, 10W hoparlör şeklinde özellikleri bulunan Asus ROG Strix XG438Q monitör modeli 1300$ seviyesinden satışa sunulacak.