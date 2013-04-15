Asus, yeni geliştirdiği 24-inç profesyonel ekran modelini tanıttı

Profesyonel seviye LCD ekran modellerine bir yenisi daha eklediğini duyuran Asus, yeni ekranı ile kullanıcılara üstün renk doğruluğu sağlayabiliyor.

PA249Q ProArt Series ismine sahip olan ve profesyonel kullanıcılar için geliştirilmiş olan model, teknik olarak kullanıcılara yeni jenerasyon 24" boyutunda LED arka aydınlatmalı parlama yapmayan AH-IPS panel, 16:10 en-boy oranı, 1920x1200 piksel çözünürlük, %99 oranında Adobe RGB Gamutu, %100 sRGB ve %120 NTCS renk kapsama değerleri, 1.07 milyar renk oranı (10-bit), 350cd/m2 parlaklık, 80,000,000:1 Asus Smart kontrast değeri ve griden griye 6ms tepki süresi gibi üst seviye özellikler sunuyor.

Dikeyde ve yatayda 178° görüş açısına sahip olan Asus PA249Q ProArt Series ekran modeli üzerinde HDMI, DisplayPort, DVI-D, D-Sub, USB 3.0 bağlantı seçenekleri yanında 3.5mm kulaklık ve 3.5mm normal ses girişi yer alıyor. Profesyonellerin çoğu zaman ihtiyacı olduğu pivot özelliği de unutulmayan ekranın yüksekliği ve açısı hareketli bacağı sayesinde rahatça yapılabiliyor. Ekran modeli ayrıca 557.2x416.3x235mm boyutlara ve 6.6kg ağırlık değerine sahip.

Asus tarafından geliştirilen PA249Q ProArt Series LCD ekran modeli Nisan ayı içerisinde Asya Pasifik, Avrupa, Kuzey Amerika ve Tayvan pazarlarında piyasaya çıkıyor. Ürünün satış fiyatı ise henüz belli değil.





http://www.guru3d.com/news_story/asus_pa249q_proart_series_lcd_monitor.html