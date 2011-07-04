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Monitör ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Asus'dan 23-inç IPS panelli ve led aydınlatmalı LCD monitör: ProArt PA238Q

7 yıl
13,8b
1
15
Monitör
knight
Haber Editörü
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Ürettiği anakart, optik sürücü, ekran kartı, ses kartı ve kasa gibi bileşenlerle gayet yakından tanıdığımız Asus firması, 23-inç boyutunda IPS panele sahip ProArt PA238Q'yu tanıtarak ürün gamını genişletiyor.
1920 x 1080 piksel (Full HD) çözünürlüğe sahip ProArt PA238Q, 178 derece dikey ve yatay görüş açısı, 6 ms tepki süresi, 1000:1 kontrast oranı (50.000.000:1 dinamik kontrast), 250 cd / m2 parlaklık seviyesi gibi özellik listesi sunuyor.
Display Port, DVI-D, D-Sub ve HDMI gibi zengin bağlantı seçenekleri bünyesinde barındıran monitörde USB portu da unutulmamış. Asus ProArt PA238Q'nun ne zaman satışa sunulacağı ve fiyatı üzerindeki sis perdesi henüz kaldırılmadı.

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tahir40 7 yıl
Ne panel kullanırsa kullansın. Yıllardır aynı kütük kasa! Dizayn estetik diye bişi yok.
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séquestre 7 yıl
Güzelmiş ..
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mczaga 7 yıl
Fiyatı nedir acaba?
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JrMaster 7 yıl
6ms ne ya allah aşkına bu devirde 5ms ve üstü almak artık saçma part secenekleri güzel ama ms den kaybetti bazen 5ms bile cok büyük değer kalıyor
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Batuist 7 yıl JrMaster
AnarcHiest
6ms ne ya allah aşkına bu devirde 5ms ve üstü almak artık saçma part secenekleri güzel ama ms den kaybetti bazen 5ms bile cok büyük değer kalıyor

o senin bildiğin gtg 2ms paneller TN paneller.. bunun paneli ips lütfen bilmeden yazmayalım..
insanları yanlış yönlendirmeyelim. ips için çok normal bir değer ve bu monitörü kullanacaklar için iyi bile sayılır.
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H34RTL3SS 7 yıl
Batuist
özellikler gayet güzelmiş ama nedense böyle özellikli modelleri ülkemize getirmektense en ucuz modelleri getirmeyi tercih ediyor distribütör firmalar. doğal olarak almak isteseniz bulmanız zor oluyor.

eksik bi nokta war
giriş sınıfı modelleri getirip
performans sınıfı fiyatlarına satıyorlar
dist... suçu yok aslında
...
...
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Batuist 7 yıl
özellikler gayet güzelmiş ama nedense böyle özellikli modelleri ülkemize getirmektense en ucuz modelleri getirmeyi tercih ediyor distribütör firmalar. doğal olarak almak isteseniz bulmanız zor oluyor.
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