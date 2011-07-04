Asus'dan 23-inç IPS panelli ve led aydınlatmalı LCD monitör: ProArt PA238Q

Ürettiği anakart, optik sürücü, ekran kartı, ses kartı ve kasa gibi bileşenlerle gayet yakından tanıdığımız Asus firması, 23-inç boyutunda IPS panele sahip ProArt PA238Q'yu tanıtarak ürün gamını genişletiyor.

1920 x 1080 piksel (Full HD) çözünürlüğe sahip ProArt PA238Q, 178 derece dikey ve yatay görüş açısı, 6 ms tepki süresi, 1000:1 kontrast oranı (50.000.000:1 dinamik kontrast), 250 cd / m2 parlaklık seviyesi gibi özellik listesi sunuyor.

Display Port, DVI-D, D-Sub ve HDMI gibi zengin bağlantı seçenekleri bünyesinde barındıran monitörde USB portu da unutulmamış. Asus ProArt PA238Q'nun ne zaman satışa sunulacağı ve fiyatı üzerindeki sis perdesi henüz kaldırılmadı.

