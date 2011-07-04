Asus'dan 23-inç IPS panelli ve led aydınlatmalı LCD monitör: ProArt PA238Q

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Ürettiği anakart, optik sürücü, ekran kartı, ses kartı ve kasa gibi bileşenlerle gayet yakından tanıdığımız Asus firması, 23-inç boyutunda IPS panele sahip ProArt PA238Q'yu tanıtarak ürün gamını genişletiyor.
1920 x 1080 piksel (Full HD) çözünürlüğe sahip ProArt PA238Q, 178 derece dikey ve yatay görüş açısı, 6 ms tepki süresi, 1000:1 kontrast oranı (50.000.000:1 dinamik kontrast), 250 cd / m2 parlaklık seviyesi gibi özellik listesi sunuyor.
Display Port, DVI-D, D-Sub ve HDMI gibi zengin bağlantı seçenekleri bünyesinde barındıran monitörde USB portu da unutulmamış. Asus ProArt PA238Q'nun ne zaman satışa sunulacağı ve fiyatı üzerindeki sis perdesi henüz kaldırılmadı.
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o senin bildiğin gtg 2ms paneller TN paneller.. bunun paneli ips lütfen bilmeden yazmayalım.. insanları yanlış yönlendirmeyelim. ips için çok normal bir değer ve bu monitörü kullanacaklar için iyi bile sayılır.
eksik bi nokta war
giriş sınıfı modelleri getirip
performans sınıfı fiyatlarına satıyorlar
dist... suçu yok aslında
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